NFL – “The Blind Side”: Zoff entre Michael Oher y la familia Tuohy

“Blind Side – The Great Chance” describe la vida de Michael O’Hare. Se crió en un hogar después de que su madre perdiera la custodia por abuso de drogas. Luego fue adoptado por la familia Tuohy y Oher finalmente llegó a la NFL.

En consecuencia, Oher, quien fue acogida como estudiante de secundaria por los Tuohys, no fue adoptada por la familia. En cambio, se dijo que Shun y Lee Ann Toohey lo engañaron para que firmara una tutela.

En un comunicado, O’Hare escribió: “Es con gran pesar que he leído que los cargos han sido liberados hoy. Este es un momento difícil para mi familia y actualmente estoy solicitando privacidad y dejaré que los cargos hablen por mí”. Mientras tanto, continuaré dejando de comentar sobre el asunto”.

“No es el primer intento del Sr. O’Hare de ‘caminar la jugada'”, dijo Singer en The Football Talk. .

The Blind Side: ¿Qué dice la familia Touhy sobre estas acusaciones?

En un comunicado emitido por Al Tuohys, el abogado respondió. Se dice que O’Hare amenazó a la familia antes de llevar la petición a los tribunales. Además, se dice que exigió $ 15 millones para abstenerse de esta petición. La familia no accedió a esta petición.

The Blind Side: ¿Hubo contacto entre las dos partes?

The Blind Side: ¿Qué tiene que ver Sandra Bullock con el escándalo?

Bueno, nada en realidad. Interpretó a Leigh Anne Tuohy en la película y ganó el Premio de la Academia a la Mejor Actriz por su actuación. Ahora tiene que devolverlo y solicita un usuario en X (anteriormente Twitter). Dado que Bullock fue demandado en parte después de que la demanda se conoció en las redes sociales, tomó una tormenta. “Sandra Bullock ni siquiera merecía un Premio de la Academia por esto, literalmente, cualquier mujer blanca madura podría haberla interpretado”, escribió un usuario.

Quinton Aaron, quien interpretó a Michael O’Hare en The Blinde Side, apoya a Bullock mientras llora la pérdida de su novio, Brian Randall. Historia real, dijo: “Ella dio una ‘actuación fantástica’, y eso no debería estar empañado por nada que no esté relacionado con ella”.