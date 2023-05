El cambio es inminente

Se dice que Jobe Bellingham está cerca de seguir adelante. El joven no se cambiará al BVB por el momento. En cambio, probablemente se quedará en Inglaterra.

Dortmund – La próxima ventana de transferencia de verano podría ser especial para Bellingham. No solo la superestrella del BVB, Judd Bellingham, se enfrenta a un cambio, sino también su hermano Jobe, que es dos años menor que él. Así que será doblemente amargo para el Borussia Dortmund.

El hermano de la estrella del BVB Jude Bellingham está a punto de seguir adelante

En el pasado, se ha dicho una y otra vez que el Revierklub tiene un gran interés en los centrocampistas ofensivos. El entrenador Edin Terzic incluso confirmó los rumores de la Eredivisie sobre Joby Bellingham en la primavera de 2021.

En ese momento, explicó significativamente: “No nos importaría”. Por su parte, el técnico también admitió que hay que ver si esta es la “movida adecuada en el momento adecuado”.

Es probable que la transferencia de Jobe Bellingham en Dortmund esté fuera de la mesa: el jugador está en contacto con Sunderland FC

Obviamente te perdiste el momento adecuado o las cosas resultaron diferentes. En cualquier caso, un movimiento de Jobe Bellingham a Borussia Dortmund ciertamente está fuera de la mesa en este momento (más noticias de transferencia de BVB en RUHR24).

En cambio, se dice que el joven de 17 años está a punto de fichar por el FC Sunderland de la Segunda División inglesa. Al menos eso es lo que dicen los periódicos locales. Eco del Norte.

Transferencia de Joby Bellingham: uno de nuestros entrenadores es muy cercano a la familia Bellingham

Según el informe, Joby Bellingham estuvo en Sunderland para conversaciones el sábado pasado (13 de mayo).

El entrenador de los Black Cats, Tony Mowbray, no negó ningún contacto primario con el jugador: “Uno de nuestros entrenadores es muy cercano a la familia Bellingham. Pero no sé si vendrá a nosotros, no es asunto mío”, dice el entrenador. .

Se dice que Jobe Bellingham está a punto de mudarse al Sunderland FC. © NurPhoto vía Imago, Dennis Ewert/RHR-FOTO; Collage: RUHR24

Joby Bellingham está actualmente contratado por los rivales de liga de Sunderland, el Birmingham City. Sin embargo, el contrato vence en junio de 2024, lo que significa que se debe tomar una decisión final futura para el próximo verano.

El hermano de la estrella del BVB Judd Bellingham ha disputado 23 partidos esta temporada, pero la mayoría ha aparecido desde el banquillo. Todavía no pudo participar en el gol.