El Bayern de Múnich presenta su nueva camiseta

Todavía quedan dos partidos de esta temporada. Bayern Munich presenta la camiseta para la próxima temporada.

Munich – Todavía quedan dos partidos por jugar esta temporada. Y luego se aclarará la cuestión de quién será el campeón de Alemania. ¡Pero antes de tomar esta decisión, el Bayern de Múnich presentó su nueva camiseta de local para la temporada 2023/24!

Bayern Munich presenta su nueva camiseta de la temporada 23/24 – antecedentes históricos

El nuevo outfit de Thomas Müller and Co sorprende por su combinación de colores. Si bien el color de Leiberl ha sido principalmente rojo en los últimos años, el nuevo color de la camiseta es blanco. Solo las letras del patrocinador Telekom (hombres) y Allianz (mujeres), así como las mangas, que están cruzadas a la mitad con tres franjas blancas de la prenda, aparecen en el clásico rojo del FC Bayern. Por otro lado, los pantalones son completamente rojos.

¿Algo inusual? definitivamente. Pero una vez más, el Bayern de Múnich tenía algo en mente en lo que respecta al diseño. La historia de los campeones récord juega un papel importante. “La camiseta reinterpreta los colores icónicos que simbolizan la identidad del Bayern Munich”, se lee en la página de inicio de Munich. La camiseta es “una referencia a la que vistieron los jugadores en 1965 tras su ascenso a Primera División”.

El nuevo equipo del Bayern Múnich sorprende con un porcentaje de blanco – Thomas Müller celebra con un nuevo uniforme

En la nuca se puede leer “Mia San Mia”. Estas letras ahora han sido añadidas. “Red & White For Life” está estampado en el interior del cuello. “Los colores rojo y blanco han estado conmigo toda mi vida. Con un diseño tan tradicional, la nueva camiseta de local es la historia de éxito del FC Bayern”, dice Thomas Müller sobre la nueva ropa de trabajo.

„Wer an den FC Bayern denkt, hat sofort Bilder in rot und weiß vor Augen“, beschreibt Lina Magull das neue Trikot: „Schon als Kind war mein Zimmer in diesen Farben gestaltet, und es ist ein Traum, sie auf dem Platz tragen zu capacidad. La nueva camiseta combina historia con elegancia, y queremos hacer justicia a estos colores”.

“La rojiblanca ha estado conmigo toda mi vida”, dice Thomas Müller sobre la nueva camiseta del Bayern. © Captura de pantalla / fcb.de / Fotomaterial FC Bayern

El Bayern presenta su nueva camiseta para la temporada 2023/24: “Lewis te va a molestar”

¿Y los fanáticos? Aquí es donde se dividen las opiniones. “No me gusta el Bayern, pero esta camiseta es genial”, escribió un usuario en Twitter. Por otro lado, otro escribió: “El rojo es blanco, bonito y bueno, pero parece una camiseta pura de niños”.

Otro ve un gran parecido. “Lewie estará molesto. He visto muchas camisetas y tengo que decir:

9/10 para la camiseta nacional de Polonia”.

Oferta especial por el alto precio: Bayern Munich presenta su nueva camiseta para la temporada 2023/24

Además, el Bayern de Múnich ofrece una campaña de descuentos especiales, en la que la nueva camiseta será más cara que la anterior. El montaje es gratuito hasta el 30 de junio de 2023.

Las estrellas del Bayern vestirán la nueva camiseta el próximo sábado en su último partido en casa de la temporada ante el RB Leipzig (18.30 horas). Las mujeres se pusieron la camiseta por primera vez el 28 de mayo en el partido contra el Turbine Potsdam.(smk)