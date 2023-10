El Eintracht Frankfurt respira aliviado

Página principal Concordia

de: Ingo Dorstowitz, Daniel Schmidt

divide

Emocionante: Omar Marmoush (derecha) está contento con el máximo goleador Hugo Larsson. © Imago/Jan Hübner

El Eintracht Frankfurt venció al recién ascendido Heidenheim por 2-0: Epembe y Alario, descartados por motivos disciplinarios

Finalmente, se formó una multitud alrededor del hombre de la chaqueta amarilla, Kevin Trapp, portero y capitán del Eintracht. Todos se dieron palmaditas en la espalda, se abrazaron, apretaron los puños y gritaron de alegría. La redención en el campo de Frankfurt fue clara, incluso tangible, después de la impresionante victoria del Eintracht por 2-0 (1-0) sobre el Heidenheim, el primer triple desde la primera ronda del partido contra el Darmstadt 98.

“Era muy importante ganar este partido”, afirmó el director deportivo Markus Kroesche. Especialmente antes del próximo parón de la Bundesliga, es “importante sentir” esa sensación de logro. Resumen de Crouchy: “El alivio es grande”. Sobre todo porque últimamente las críticas han aumentado y el equipo se ha visto obligado a abandonar el campo como perdedor dos veces seguidas. El director deportivo ya vuelve a mirar hacia la cima: “Ese fue un paso más. Es bueno que no hayamos dejado que la brecha hacia arriba desaparezca”.

El entrenador Dino Topmüller volvió a rotar, exactamente en las posiciones que él mismo identificó como áreas problemáticas: en ataque y en las bandas. Aurelio Botta ingresó al equipo en el flanco derecho en lugar de Ansgar Knauf y Philipp Max celebró su regreso al once titular en lugar de Niels Nkunku. Y: a Jesek Ngankam se le permitió probar suerte en la delantera, Omar Marmoush retrocedió y Jens Petter Hauge solo tuvo un lugar en el banquillo. No es un mal movimiento.

El partido comenzó rápidamente: apenas tres minutos después, el árbitro Daniel Schlager señaló un tiro penal y se dijo que el defensa del Heidenheim Tim Sersleben había tocado el balón con la mano. Pero el asistente de vídeo trasladó la “escena del crimen” al exterior y Sirsleben tocó el balón no con la mano, sino con el muslo. Que así sea. El siguiente tiro libre falló.

Los visitantes también jugaron muy bien al principio: Tota perdió fácilmente el balón y Jan-Niklas Besti superó al Eintracht (minuto 12). Y luego, en lo profundo de la primera división, el Frankfurt organizó su mejor ataque: Elis Skhiri pasó el balón a Botta, quien pasó el balón en profundidad al veloz Marmoush, y fue tan rápido que el portero del FCH Kevin Müller simplemente lo derribó. . Pies. Un penalti, con razón y sin discusión alguna. El delantero Jessek Ngankam tomó posesión del balón y casi lo dispara a los tres minutos, avanzó y lo puso claramente por encima del travesaño (30).

Sorprendentemente, al joven berlinés se le permitió tomar la posesión: ya había perdido los nervios en un penalti en el Campeonato de Europa Sub-21 en verano, y en Frankfurt falló en su primer día con su primer toque de balón en el Eintracht. Camiseta de once metros: tiro fallido ante el City Fulda Linners. Y el penalti marcado la última vez en el partido contra el Wien Wiesbaden no estaba exactamente garantizado. Inicialmente, a Ngankam se le permitirá ocupar un lugar al final de la jerarquía de sanciones internas. Con razón.

Pero los locales retuvieron el balón y poco a poco aumentaron la presión, y eso valió la recompensa. Después de un disparo bloqueado, el talento sueco Hugo Larsson simplemente disparó desde lejos y el balón pasó por encima de todas las piernas defensivas rojas y entró en la red, 1-0 (39). Respire aliviado en el bosque de la ciudad. En la segunda división, Hessen se mantuvo más entretenido y con más agarre y también tuvo mejores oportunidades. El disparo de Fares Chaybi fue bloqueado por el portero Müller (69 min), y un minuto después Skhiri disparó el balón desde 11 metros más allá del poste, por lo que fue una producción conjunta entre dos jugadores suplentes los que tuvieron que tomar la decisión: el sorprendentemente fuerte Botha. Hizo otro intento por el lado derecho y pasó hacia adentro, donde el joven delantero Nacho, muy fuerte y notablemente destrozado, dejó pasar hábilmente el balón y detrás de él Ansgar Knauf completó la decisión adentro (72), 2-0, decisión. Ya no importó que Chaybi fallara accidentalmente (76) y el portero Kevin Trapp bloqueara a Adrian Beck (74).

Lo que al final estuvo a punto de perderse: antes del inicio del partido, la dirección deportiva tomó medidas drásticas y envió una señal que debería tener un impacto, no solo externamente, sino también internamente. El entrenador Dino Topmüller y el director deportivo Markus Kroesche suspendieron temporalmente a dos jugadores y les prohibieron participar en el partido contra el recién llegado. Eric Dina Epembe, favorito desde hace mucho tiempo al inicio de la temporada, y Lucas Alario no se incorporaron a la plantilla. El Eintracht anunció oficialmente antes del partido que Alario todavía no estaba entrenando y que Impe había tenido efectos menores tras el partido contra el PAOK. Crochet también ha mantenido oficialmente un perfil bajo, citando el “principio de rendimiento” como la razón.

En efecto, ambas partes se hicieron evidentes por su falta de disciplina; El incumplimiento de los plazos no es el único problema importante. Este tema ha estado candente desde hace algunas semanas. Ahora el barril está rebosando. La conducción deportiva sintió que era hora de mostrar una clara ventaja y reducir un poco la zona de confort. Se dice que ambos tienen cierta actitud desenfadada en su vida profesional. Se suele decir internamente que Ibembe se inclina por el laissez-faire; En verano, Crocci lo describió como “un hombre de mente abierta que necesita madurar”. O simplemente necesita una llamada de atención o una lección. También hubo uno para el delantero Alario, que ya debía regresar al equipo contra el Heidenheim. Pero el argentino lo estropeó con su comportamiento.