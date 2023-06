Angelique Kerber en una entrevista exclusiva sobre sus planes de regreso: “Emociones que nadie te puede quitar”

Angelique Kerber realmente podía ver cuánto extrañaba ese sentimiento.

No importa si es el “entrenamiento” o la sorpresiva oferta doble para despedir a Andrea Petkovic. La jugadora de 35 años estaba visiblemente feliz de volver a la cancha de tenis y luego a su superficie favorita, el césped, al margen del torneo en Bad Homburg.

Por primera vez, Kerber no es una jugadora activa en la tercera edición del evento WTA, al que ayuda a dar forma desde 2021 y del que es embajadora del torneo.

La alemana disputó su último partido en el circuito hace casi un año. En la tercera ronda de Wimbledon, perdió ante la belga Elise Mertens en dos sets. Mucho ha pasado en la vida del Bremen desde entonces.

Kerber sobre su regreso: ‘Australia el próximo año será perfecto’

Su hija Liana nació el 25 de febrero. El nuevo “personaje principal” en su vida, Kerber también concedió una entrevista. eurosport Él revela: “Tengo una visión completamente diferente del mundo, un enfoque completamente diferente”.

Sin embargo, su nuevo trabajo como madre no significa el final de su carrera en activo, la ex número uno del mundo hizo precisamente eso el pasado mes de septiembre. eurosport Claro. “Definitivamente regresaré”, dijo Kerber en ese momento. Estos planes son ahora más realistas.

“El próximo año Australia será perfecta. El objetivo será comenzar una remontada allí”, dijo la tres veces ganadora de Grand Slam. Ganó su primer título importante en Melbourne en 2016.

Sin embargo, el requisito previo es “Estar 100 por ciento en forma de antemano. Esto siempre ha funcionado para mí y es el principio y el final de todo”. Kerber se atreve a volver al nivel superior. El jugador de 35 años dijo: “No creo que el tenis sea el problema. Es el deseo de jugar todo un torneo. Los partidos día tras día, eso es una carga completamente diferente. Estás bastante estresado y mentalmente también”.

“Volveré”, confirma emocionado Kerber en Eurosport

Kerber Still On Fire: “Las emociones que nadie puede quitarte”

Las penurias de Kerber nuevamente solo porque el fuego seguía hirviendo en ella.

“Todos me preguntan qué más me motiva. Ya no tengo que demostrárselo a nadie, ya no tengo que mostrarle a nadie lo que puedo hacer. He logrado mis éxitos”, explicó en conversación con Matthias, moderador de Eurosport. Stach: “Pero eso es lo que me motiva, es la sensación de que estoy en la cancha. Por la afición, jugar con la afición. Esas son las sensaciones que nadie te puede quitar. Creo que eso solo pasa en el deporte”. Esa es mi motivación”.

Kerber no es de ninguna manera el primer jugador profesional que intenta combinar la vida de la jet set en la gira con la vida familiar cotidiana. Victoria Azarenka o Serena Williams lo hicieron, incluso Tatjana Maria es madre de dos hijos.

“Tenía miedo de que toda mi vida cambiara”, dice Kerber. “Por supuesto que ha cambiado y tienes que coordinar mucho y planificar de manera diferente”.

Pero hasta ahora todo ha ido bien, lo que también se debe a la propia Liana, su hija: “Tuvimos suerte porque durmió toda la noche. Encontró el ritmo rápidamente. Y durante el día llora cuando tiene un poco de hambre, y eso es todo. Está muy tranquila. Espero que se quede. “De esa manera”.

Kerber sigue evolucionando

Kerber también ha aprendido mucho sobre sí mismo en los últimos meses. “Estoy positivamente sorprendido de que haya podido estar cómodo y parecer relajado. Sea paciente, y esa no es mi mayor fortaleza”. Tampoco pierde la compostura tan rápido como antes.

Todos los alojamientos que también pueden ayudar a Kerber en la cancha de tenis. Preferiblemente en enero del próximo año cuando el jugador excepcional quiera saber más.

‘Como mi salón’: Kerber explica la magia del tenis

