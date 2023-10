Bayern de Múnich: ¡Oliver Kahn responde a las duras críticas de Uli Hoeneß! | Deportes

¡Oliver Kahn (54 años) no quiere dejar este tipo de críticas sin comentarios!

El presidente honorario Uli Hoeneß (71) fue el primero – El entrenador del Bayern fue duramente criticado el domingo en el programa de televisión “BR24 Wahl – Der Sonntags-Stammtisch”. Primero, el pastor de Tegernsee lo azotó después de Elecciones estatales en Baviera Contra los Verdes brilló después de ganar 3-0 en Liga Alemana vs. Friburgo le planteó a Kahn preguntas matemáticas.

Hoeneß: “Nombrar a Oliver Kahn como director general fue un gran error. Cuando me di cuenta de que no podía hacerlo, lo hablé con Karl-Heinz Rummenigge y lo cambié”.

Noche de patadas contra Khan El misterioso comportamiento de Hoeneß en la televisión Fuente: foto

Ahora Kahn reacciona a las críticas de Hoeneß

¡Después del ataque a Hoeneß, el gigante habla ahora en BILD!

Kan: “Para ser honesto, esto me sorprende. El FC Bayern y yo acordamos en verano que queríamos terminar este capítulo de manera amigable y que me gustaría seguir siendo parte de la familia del Bayern de Múnich en el futuro. Sigo estando al lado Esto. Las declaraciones actuales de Uli Hoeneß no son “Contribuye necesariamente a una convivencia respetuosa”.

Después de días de polémica pública en torno a la expulsión de Kahn en la jornada 34 de la temporada pasada Según información del periódico Bild, hubo una conversación entre el presidente Herbert Hainer (69 años) y Kahn durante las vacaciones de verano. ¡Cumbre de la paz!

El contrato de Kahn (que duraba hasta finales de 2024 con un salario estimado de 4 millones de euros) fue rescindido, con una indemnización de entre cuatro y cinco millones de euros. Ambas partes acordaron ser amistosas. La leyenda del portero debe conservar su lugar en el club. Luego Hoeneß apareció en la televisión el domingo…

Oliver Kahn ha vuelto a verse recientemente en público: aquí en la emergente feria ‘Bits & Pretzels’ Fotografía: Peter Knevel/DPA

En “BR”, el ex presidente también criticó la ética laboral del ex presidente del consejo de administración, a quien él mismo nombró miembro del consejo de administración de supervisión: “Oliver Kahn dijo recientemente en una entrevista: ‘El director general no “Tienes que trabajar las 24 horas del día”. Le dije: “Deberías trabajar doce horas”.

Hoeneß explicó sus críticas al horario laboral: “Como futbolistas teníamos buenos ingresos, pero éramos conscientes de que más tarde tendríamos que trabajar para mantener a la familia. Si un futbolista juega en el Bayern durante diez años, no tiene que trabajar”. La gran pregunta es si el jugador está preparado para trabajar doce horas al día, seis días a la semana, cuando ya no sea necesario.

Hoeness también expresó dudas sobre el despido del ex entrenador Julian Nagelsmann (36 años / actual seleccionador nacional) a finales de marzo por parte de Cannes y del ex director deportivo Hasan Salihamidzic (46 años). Sobre la expulsión dijo: “Lo cual no fue necesariamente prudente…”

Pero Khan ahora confirma a BILD: “En mi posición como director general del FC Bayern de Múnich, siempre he actuado en el mejor interés del club, según mi leal saber y entender. Desafortunadamente, después de un tiempo quedó claro que había diferentes ideas sobre el desarrollo y la estrategia del club. . Al final lo mejor era que cada uno siguiera su propio camino.” “Especial. Eso lo dice todo”.

“Personalmente me he reconciliado con el despido, todavía mantengo una relación amistosa con el club y miro al futuro con optimismo”, confirma el gigante.