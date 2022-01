Campeonato Four Hills: salto de Bergisel en Innsbruck cancelado – ahora se planean dos competiciones en Bischofshofen

“Insbruck es la clásica capital de Fohn”, dijo el seleccionador nacional Stefan Horngacher, quien “no tenía buenas sensaciones” al ver ráfagas de más de 80 km / h en la montaña local de Windsbruck. “Los vientos son simplemente demasiado fuertes”. , muy ventoso. Sería muy peligroso. “

Además, dado que los caminos trillados se desvanecieron cuando las temperaturas eran mucho más altas en la capital tirolesa, el rechazo fue en última instancia inevitable, exactamente a las 3 de la tarde. “Intentamos todo, pero no funcionó”, dijo Bertil. Eurosport.

El salto de Bergisel se pospuso inicialmente a la 1:50 p.m., luego a las 2:10 p.m., luego a las 2:30 p.m. y luego a las 3:00 p.m. y finalmente se canceló. Antes de eso, no era posible realizar una prueba de funcionamiento.

era “soy escéptico” Eurosport– El experto Werner Schuster dijo alrededor de las 2:00 pm: “Es difícil predecir los vientos huracanados. Me gustaría ver un evento de snowboard, pero también me temo que no será fácil de controlar. Queremos ver un evento deportivo competitivo “.

Los saltadores, cuya paciencia había sido puesta a prueba durante varias horas, finalmente reaccionaron con alivio. “No creo que haya habido un salto justo aquí”, dijo el campeón mundial austriaco Stefan Kraft en ORF. Él y sus compañeros de trabajo pasaron tiempo con algunos duelos de dardos en el vestuario.

Según lo decidido por la FIS, no habrá saltos en Innsbruck en 2022. El séquito de practicantes de snowboard se trasladará a Bischofshofen el martes por la tarde como estaba previsto para el tradicional último tramo del Campeonato Four Hills.

Al igual que en 2008, habrá dos competiciones. En el único “Campeonato de Three Hills” en ese momento, las dos últimas competiciones se llevaron a cabo dentro de las 24 horas sin un modo de eliminación.

Ráfagas de hasta seis metros por segundo: es imposible saltar sobre hielo en Innsbruck

Los expertos de Eurosport dan la bienvenida a la cancelación

“Tenemos vientos de hasta ocho metros por segundo, es muy inestable. Queríamos saltar, pero la seguridad de los atletas es la prioridad”, dijo el director de la FIS en Innsbruck: “En Bischofshofen somos más flexibles, allí tenemos reflectores “.

Eurosport– El experto Werner Schuster agradeció la decisión: “Bishofshofen es la colina más protegida contra el viento de la gira. Esperemos que haya una competencia justa allí”. “Supongo que hay buen viento allí”, añadió Martin-Schmidt, “creo que podemos esperar una gran competición”.

Fue solo la sexta vez desde 1953 que una competencia de gira se pospuso y / o movió, y aún no se ha cancelado una sola competencia. Ambas competiciones tienen lugar en Bischofshofen el 5./6. Enero jugará en modo eliminatorio a pesar de la clasificación que tuvo lugar inmediatamente antes.

Nuevo horario de Bischofshofen el 5 de enero:

hora Evento 11:30 am. ejercicio 13:00 “Oh, el reloj calificación 4:30 pm boom – salto

Nuevo horario de Bischofshofen 6 de enero:

hora Evento 2:30 pm calificación 17:30 boom – salto

Eisenbechler y Geiger necesitan ponerse al día

Sin embargo, los organizadores todavía tienen el colchón para la gira con cuatro competiciones esta vez también: la Copa del Mundo está prevista dos veces más el sábado y el domingo en Bischofshofen, que se puede “volver a dedicar”.

Innsbruck, donde Eisenbechsler y Geiger han apostado sus victorias en la gira en los últimos dos años, ha vuelto una vez más a su reputación como una cantante inconstante de saltos de patinaje. “Bergisel es un cerdo estúpido de vez en cuando”, dijo Eisenbichler, quien se convirtió en campeón mundial en el mismo lugar en 2019, hace exactamente un año.

Ahora el cuarto de la general y Geiger (sexto) debe intentar dos veces en Paul Ausserleitner-Shanzi para compensar su déficit de 12-18 metros sobre el fugitivo Kobayashi. Esto sería bastante difícil: desde Sven Hanwald hace 20 años, ningún alemán ha ganado en Bischofshofen.

Eurosport muestra todos los saltos del Campeonato de las Cuatro Colinas en Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck y Bischofshofen, incluida la clasificación en directo por televisión gratuita. Werner Schuster comenta con Gerhard Lenore, Martin Schmidt analiza con Birgit Nossing en el estudio. ¡Todos los saltos en vivo también están disponibles en Eurosport con Joyn +!

