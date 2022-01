Novak Djokovic en el Abierto de Australia, por lo que la estrella obtuvo una exención

Novak Djokovic toca la “o” minúscula en el alfabeto cinco veces. “Idemooooo 22”, escribió la estrella en Instagram.

La expresión “Vamos” se puede traducir del serbio. El mensaje es claro: Djokovic se siente cómodo trabajando con ella Participación en el Abierto de Australia . Durante meses, la escena ha desconcertado si el campeón récord de Grand Slam en Melbourne lucharía por su décimo título.

Djokovic siempre ha indicado que su estado de vacunación no es asunto de nadie. El líder de la industria dijo al periódico Blick de Serbia hace meses que “demasiadas personas se están tomando la libertad de pedir cosas y condenar a la gente por ellas”. El tema de la vacunación es un “asunto privado”.

Y tiene razón. Solo el estado de vacunación es crucial para que Australia acceda a participar y comenzar el primer evento de Grand Slam del año. Los profesionales no vacunados solo pueden servir en Melbourne Park con una exención médica.

Este es exactamente el caso de Djokovic.

Sin embargo, plantea preguntas Eurosport.de respondido aquí:

1.) ¿Cómo se otorga la exención?

La Federación Australiana de Tenis, que organiza el torneo, explicó el proceso en un comunicado. “En un proceso independiente, las solicitudes de exención médica son examinadas por un panel de médicos en los campos de inmunología, enfermedades infecciosas y medicina general”, afirma el informe.

Las solicitudes que cumplen con los requisitos del Grupo Asesor Técnico Australiano sobre Inmunización (ATAGI) se envían luego a un segundo panel. Esto es utilizado por el gobierno.

Con el fin de proteger la privacidad y garantizar una evaluación imparcial, no se transferirán datos que puedan usarse para identificar a una persona. “El proceso independiente ha sido seleccionado en varios pasos para garantizar la seguridad de todos en el Abierto de Australia”, es una declaración del Abierto de Australia.

2.) ¿Cómo se almacena el estuche Djokovic?

Está claro para Tennis Australia. “Djokovic ha solicitado una exención médica, que fue concedida después de un riguroso proceso de revisión con dos equipos independientes de expertos médicos independientes”, dijo el organizador del Abierto de Australia. El Comité Independiente de Revisión de Exenciones Médicas establecido por el Departamento de Salud de Victoria participó en el proceso de toma de decisiones.

“Novak Djokovic va al Abierto de Australia de camino a Australia”, dijo Tennis Australia. La propia estrella publicó una foto en Instagram antes de irse. “Después de pasar un tiempo maravilloso con mi familia durante las vacaciones, hoy viajo a Down Under con un permiso especial”, escribió el periódico serbio.

3.) ¿Es Djokovic el único con un pase especial?

número. El director del torneo, Craig Tilley, confirmó hace unos días que ya se había concedido la exención médica a “un puñado” de profesionales no vacunados. No se mencionan nombres. “Depende de los propios atletas si quieren revelar esta información”, dijo Tilley.

El técnico de 60 años destacó que los deportistas están sujetos a condiciones especialmente estrictas. Los profesionales del tenis son “más estrictos que cualquiera que venga a Australia y solicite una exención médica”.

La declaración también se verá en el contexto de James Merlino, viceprimer ministro de Victoria, que declara que las exenciones médicas “no deberían ser una laguna para los tenistas de élite”.

4.) ¿Cómo reacciona la escena del tenis?

Jimmy Murray, ganador del Abierto de Australia de 2016 en dobles, fue uno de sus primeros compañeros de equipo, y no ocultó sus dudas. “Creo que si no estuviera vacunado no obtendría un pase especial”, dijo el jugador de 35 años en una conferencia de prensa para la ATP Cup, que actualmente se está llevando a cabo en Sydney. “Pero es bueno para él haber podido viajar a Australia e involucrarse”.

El compañero de equipo de Murray, Liam Boradi, agregó que “al final del día uno solo puede esperar” que él “tenga una buena razón para obtener la exención médica”.

Por otro lado, el campeón local Alex de Miñaur reaccionó brevemente ante la participación de Djokovic: “Creo que es muy interesante. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto”.

5.) ¿Qué significa la participación de Djokovic en términos deportivos?

La participación de Belgrado podría tener un impacto en la historia del deporte. Djokovic es el ganador récord de la competencia con nueve títulos y celebrará su 21a victoria de Grand Slam con otro éxito. Entonces estaría por delante de Roger Federer y Rafael Nadal (ambos 20) y habría ganado el debate sobre el mejor jugador de la historia, especialmente porque es el más joven del trío a pesar de sus 34 años.

Específicamente con respecto al torneo de 2022, la participación del número uno del mundo significaría una mejora masiva para el evento. Junto con Alexander Zverev, Djokovic es el máximo favorito al principio. El campeón del US Open Daniel Medvedev reveló debilidades en la ATP Cup, Stefanos Tsitsipas no está al 100 por ciento por problemas en el codo, Rafael Nadal contrajo el virus Corona cuatro semanas antes del inicio y tiene que acercarse nuevamente luego de la cuarentena. Incluso Federer y Dominic Thiem no llegaron.

Incluso Nick Kyrgios, quien no es exactamente conocido por ser amigo de los llamados Big 3, habló de “un absoluto desastre para los fanáticos” si ninguna de las tres leyendas compitió. No hay duda al respecto, deportivamente hablando, la participación de Djokovic merece el oro en el Abierto de Australia. La forma en que los fanáticos de Melbourne Park reaccionan ante el líder de la industria es una historia completamente diferente.

