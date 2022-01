Christian Eriksen sobre el drama del corazón de EM 2021: ‘Estuve muerto durante 5 minutos’ – Fútbol

Las peores escenas fueron en EM 2021. Christian Eriksen (29) sufrió un paro cardíaco el 11 de junio en Copenhague en el partido EM contra Finlandia (0: 1).

Ahora, la estrella danesa habla en el canal de televisión danés “DR” y publica una versión traducida al inglés a través de Instagram.

¡Esto es lo que le pasó a Eriksen después de un infarto!

Eriksen explica: “En el hospital me decían que cada vez recibía más flores. Era extraño porque no esperaba que la gente me enviara flores porque llevaba cinco minutos muerto”.

También tiene un emotivo mensaje para todos sus seguidores: “Me gustaría agradecer a todos mis fans que me han enviado las miles de cartas, correos electrónicos y flores que me han llegado en las calles de Italia y Dinamarca por el apoyo que he recibido. de todo el mundo. Me ha ayudado mucho a superarlo. Me ha afectado mucho. De la gente, y querían mostrármelo a mí ya mi familia. Me hace feliz “.

Eriksen ha vuelto a estar en forma y está buscando un nuevo club. Está seguro de que su regreso puede funcionar: “Porque no me siento diferente. Físicamente estoy en su mejor momento de nuevo”.

En diciembre acordó rescindir su contrato con el Inter porque la normativa italiana prohíbe la participación de jugadores con desfibrilador. Como resultado de la arritmia que se encontró, a Eriksen se le implantó una similar.

En algunos países se permite jugar con marcapasos. Según un informe del Daily Mail, se dice que varios clubes de la Premier League están interesados ​​en el creador de juego, incluido el ex club Tottenham Hotspur con el ex entrenador del Eriksen Antonio Conte (52, de 2019 a 2021 en el Inter).

El danés habla de un gran deseo: “Mi objetivo es estar en el Mundial de Qatar. Quiero jugar. Es un objetivo, un sueño. Si seré nominado a continuación es otro asunto. Pero mi sueño es volver”. . “

Esperamos que Eriksen vuelva pronto a la cancha sano y salvo.