Polémica declaración especial: Australia rechaza la entrada a Djokovic

La exención médica que permitió al tenista Novak Djokovic comenzar en el Abierto de Australia no fue suficiente para ingresar. Debe irse de nuevo.

Al intentar ingresar a Australia, Novak Djokovic fue rechazado. Anunciaron los guardias fronterizos australianos. “Los no ciudadanos que no tengan una visa de entrada válida o cuya visa haya sido revocada serán detenidos y expulsados ​​de Australia”, dijo el comunicado. Se espera que Djokovic sea trasladado en avión el jueves (hora local), pero sus abogados han presentado una apelación, según el periódico The Edge.

La Fuerza Fronteriza de Australia emitió un comunicado la madrugada del jueves (hora local) indicando que Djokovic no había proporcionado pruebas suficientes de los requisitos de entrada y que “la visa fue posteriormente revocada”. Sin embargo, los medios australianos informaron que el equipo de Djokovic había solicitado la visa incorrecta.

Lo retratan como un criminal.

“Es una pena. Deportación”, dijo su padre, Srjan Djokovic, al periódico serbio Bleach el miércoles por la noche. “No puedo hablar con mi hijo, lo retratan como un criminal. No tengo palabras para todo lo que le han hecho”.

Poco después de aterrizar en Melbourne, la farsa de Djokovic dio otro giro. a pesar de Polémica exención médica para iniciar el Abierto de Australia Los guardias fronterizos inicialmente negaron la entrada a los serbios no vacunados porque su visa era claramente inválida.

Documentos no reconocidos

Según informes de los medios de comunicación, los documentos proporcionados por Djokovic no preveían exenciones médicas para las personas no vacunadas. Así que las autoridades del estado australiano de Victoria contactadas se negaron a apoyar a Djokovic, quien estuvo atrapado en el aeropuerto hasta el jueves por la noche.

Serjan Djokovic dijo al sitio web B92 el miércoles que su hijo está detenido en una sala de guardia. “Novak se encuentra actualmente en una habitación a la que nadie puede entrar”, dijo. “Dos policías están parados frente a la habitación”, dijo.

El jefe de estado australiano anunció medidas estrictas

El primer ministro australiano, Scott Morrison, había solicitado en una conferencia de prensa antes de la llegada de Djokovic que el campeón récord de Grand Slam proporcionara pruebas para justificar la exención después de su llegada. De lo contrario, se le podría negar la entrada a Djokovic, y eso es exactamente lo que ha sucedido ahora.

“Si esta evidencia es insuficiente, no será tratado de manera diferente a los demás, y estará en el próximo avión de regreso a casa”, declaró Morrison: “No debería haber regulaciones especiales para Novak Djokovic en absoluto. Nada en absoluto”.

La ministra del Interior, Karen Andrews, también habló con claridad. “Cualquiera que desee ingresar a Australia debe cumplir con nuestras estrictas reglas fronterizas”, dijo. El gobierno provincial de Victoria y Tennis Australia puede permitir que un jugador no vacunado participe en el torneo, pero las reglas fronterizas serán monitoreadas por el gobierno nacional.

Mientras tanto, el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, también se ha visto envuelto en extrañas resacas por la entrada de Djokovic en Australia. “Tuve una conversación telefónica con él y le dije que toda Serbia está con él”, escribió Vucic en Instagram el miércoles por la noche.

Continuó: “Nuestras autoridades tomarán todas las medidas para detener el acoso al mejor tenista del mundo en el menor tiempo posible. De acuerdo con todas las reglas del derecho internacional, Serbia luchará por Novak Djokovic por la justicia y la verdad”.

¿Ningún trato especial para Djokovic?

Todos los participantes en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año (a partir del 17 de enero), deben estar vacunados o proporcionar una exención médica. Djokovic, el campeón récord en Melbourne con nueve títulos, aparentemente no ha sido vacunado, pero dos paneles de expertos médicos independientes le han otorgado un permiso especial para comenzar el Abierto de Australia.

El director del torneo, Craig Tilley, negó el trato especial del número uno del mundo, pero los medios australianos expresaron su incomprensión e indignación el miércoles. “Las reglas son reglas, a menos que seas tan rico y famoso como Djokovic”, escribió The Age.

