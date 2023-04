Campeonato Mundial de Snooker 2023 – Hossein Vafaei enojado por ataque en duelo con Ronnie O’Sullivan: “No es bueno, no es inteligente”

La leyenda Stephen Hendry dijo: “¿Qué quería lograr con eso? A Rooney no le importaría” y criticó: “No es bueno, no es inteligente”. O’Sullivan jugó un tiro similar en el Masters Qualifier cuando el marcador estaba 4-0 contra Vafaye. “Es realmente estúpido estar involucrado. Se trata de la Copa del Mundo”, explicó Hendry.

El australiano Neil Robertson también se mostró muy sorprendido por la acción del jugador de 28 años, tuiteando un ‘Wow’ atónito y también reconociendo la ‘prehistoria’ del impulso.

El ex número uno del mundo, Steve Davis, habló en la BBC sobre un acto “vergonzoso” de Fafaye. “Él quiere hacer un punto allí. Pero no en la Copa del Mundo. No sé de dónde viene eso”. Como señaló Hendry en Sheffield, la acción de Vafay puede haber sido planeada previamente.

“Antes de detenerse, miró a uno de sus amigos entre la multitud y sonrió”, dijo el siete veces campeón mundial.

O’Sullivan aleja a Fafaye

Antecedentes de la polémica: En los últimos días se ha producido un intercambio verbal de golpes entre los jugadores mayores. Vafaei describió a O’Sullivan como “un buen tipo cuando está dormido”. Luego, el número uno del mundo declaró que “no merecía” la reacción violenta y tocó las notas tranquilizadoras.

Sin embargo, se esperaba con ansias el encuentro entre ambos el viernes en el Teatro Crucible. O’Sullivan no se dejó intimidar por la mente de su oponente y dominó la primera sesión a voluntad.

Aunque el jugador de 47 años concedió inmediatamente después de tomar una ventaja de 2-0, se alejó al medio tiempo con una ventaja de 6-2.

La sesión estuvo mucho más cerca de Robertson. El australiano tuvo un duelo cerrado con Jack Jones entrando en la segunda mitad 4-4. Mark Allen, por otro lado, está a solo un cuadro de eliminar a Stuart Bingham del campeonato. Luca Brecel lidera el gran duelo contra Mark Williams 9:7.

