Bayern Munich: ¿Por qué de repente le pidió disculpas a Thomas Tuchel? | Deportes

moler en ¡Bayern-PK!

Antes del partido contra el Mainz, también se prestó especial atención al papel de Thomas Müller (33), que no fue titular en los dos partidos contra el City. El experto en cielo Didi Hamann (49) criticó la decisión y dijo: Incluso me atrevería a decir: Thomas Müller ya no será jugador del Bayern con Tuchel”.

Cuando un periodista de Tuchel preguntó por Hamann, inicialmente se mantuvo tranquilo y dijo: He hablado de ello, pero nunca se ha cerrado el tema. Personalmente, me impresionó mucho la forma en que se tomó la decisión. También entiendo el enfoque, para decir también, tal vez encontraremos a un experto que tenga una opinión que diga que definitivamente no jugará, entonces definitivamente encontrarás un experto que diga que definitivamente jugará con Thomas el próximo año Tuchel. Tal vez encontremos a alguien para sugerir en el medio seis o nueve. Podríamos girar la rueda sin parar, pero básicamente diría que todo está bien para nosotros hoy. Thomas tiene una decisión difícil en su contra, yo soy el que está luchando para decirle eso. Pero este es mi negocio. ¡Su reacción fue increíble! Nunca esperaría que se lo tomara a la ligera o que fuera feliz. Nos llega a través de esto junto con el respeto. Él hizo un gran trabajo.”

Entonces se vuelve un poco extraño: el periodista se disculpa por la pregunta y dice: “Claro que es una situación especial, porque es un símbolo en el Bayern de Múnich, disculpe…”.

Tuchel continúa: “¡Sí, por supuesto! Es por eso que merece mi mayor respeto por él. Escuchará la decisión de mí personalmente, mientras que alguien más puede no escucharla hasta la reunión. Por supuesto, Thomas también merece un trato muy especial de parte de él”. a mí.”

Thomas Tuchel se disculpa por preguntar por Dietmar Hamann

Luego, el reportero dice: “Perdóneme que a veces tengo que hacer una pregunta que no me emociona mucho…” Tuchel se lo toma con buen humor y se ríe a carcajadas.

Tuchel Mueller no apareció ante el City hasta el minuto 72 Foto: Ulmer

Ya ha hablado extensamente sobre Thomas Müller de antemano: “¡Yo mismo soy un gran admirador de Thomas Müller! La indefinibilidad de una forma mundial es muy especial. Los dos juegos fueron los únicos en términos de características y constelación que no le convenían. cien por ciento. En los otros seis grupos El potencial de los oponentes, era muy probable que Thomas estuviera en el campo desde el principio. ¡Casi todos los demás juegos son juegos de Thomas Müller!

El sábado contra Mainz, Müller debería volver al campo desde el principio. Tuchel elogió: “Ayer estaba muy feliz con su reacción en el campo de entrenamiento. Por eso sé que todo está bien. Incluso si nunca está feliz si no juega. Su enfoque no solo fue profesional, sino también ejemplar. Dio un paso en el acelerador, y todo el equipo tira, y su equipo gana. Envió la mejor señal de la historia”.