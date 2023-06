Campeonatos ATP en Halle: victoria contundente sobre Jary-Zverev en semifinales

Estado: 23/06/2023 15:56

Alexander Zverev está en perfecta forma a semana y media del inicio de Wimbledon y puede aspirar a su primera victoria sobre el césped clásico alemán.

El campeón olímpico de tenis ganó los cuartos de final contra el chileno Nicolás Jarry 7: 5, 6: 3 el viernes y está así en las semifinales por primera vez desde 2017 en el este de Westfalia.

ATP Championships en Halle, cuartos de final

Flecha correcta

Bublik espera en semifinales

En la batalla por la final, se enfrentará el sábado al nativo de Hamburgo, Alexander Bublik. El kazajo, que eliminó a Jan-Lennard Struff en octavos de final, se benefició de la descalificación de Yannick Sener por lesión. Desde su punto de vista, el italiano no pudo seguir jugando tras caer con marcadores de 5:7, 0:2.

Zverev ha estado dos veces en la final de Halle hasta ahora. En 2016 perdió ante Florian Mayer, un año después ante Roger Federer. Nunca logró ganar el campeonato alemán más famoso.

“Por supuesto, estoy muy feliz de estar de vuelta en las semifinales en Alemania. Fue muy interesante hoy. El clima estuvo increíblemente agradable”, dijo Zverev después de su merecida victoria. “Estaba un poco nervioso al final, pero creo que eso es normal”.

Zverev: ‘Aún no he terminado’

Sin embargo, Zverev aún no está satisfecho con las semifinales. “Espero tener dos juegos más aquí. Todavía no he terminado”. Después de su salida anticipada en el BMW Open en Munich, Zverev informó en abril sobre la gran presión que sintió al actuar en su propio terreno. Incluso ahora en Halle se presentaba relajado y relajado. “Para mí siempre se trata de perfeccionar la primera ronda. Nunca he podido hacer eso en Múnich en los últimos años. Estaba muy nervioso aquí antes del primer partido. Pero todo salió bien desde el principio y luego me divertí”.

Zverev desempeñó un papel centrado en la arena OWL bien repleta desde el principio. Especialmente con su servicio especial, el favorito del público nunca ardió tanto. Habiendo estado 3:2 y sin poder usar tres bolas de quiebre cuando el chileno sacó, hizo el quiebre decisivo para poner el 7:5 y ganó la primera ronda después de 57 minutos con el primer set. Zverev apretó los puños y su novia Sofia Tomala saltó con entusiasmo a las gradas: todo salió según lo planeado para las semifinales del Abierto de Francia.

Ruptura rápida de Zverev en el segundo set

Zverev tampoco pudo ser detenido en el segundo set. El jugador de 26 años logró un quiebre rápido. Cuando el marcador era 4: 2, tuvo que bloquear las tres primeras bolas del juego contra sí mismo, pero ganó un partido de servicio largo. Jarry no se rindió, pero Zverev llevó la victoria hasta el final, y así puede seguir soñando con el primer título en el German Turf Classic.