Campeonatos de Europa: Doble patada para la gimnasia alemana: Seitz y Mallowski ganan el oro

La piel de gallina en el Salón Olímpico: la gimnasta Elizabeth Seitz impresionó con un entrenamiento impecable en barras asimétricas y ganó el Campeonato de Europa. Poco tiempo después, el gran talento Emma Mallowski inesperadamente hizo lo mismo con el oro en la barra de equilibrio. Debilidad del oro para Alemania: esto no se esperaba.

Por Nicole Schmidt y Christian Kerber

Emma Mallowski, de tan solo 18 años, ganó la medalla de oro en la competencia de gimnasia desde la barra de equilibrio. Derrotó a Ondine Achampong (Gran Bretaña) y Carolann Heduit (Francia). Su compañera de equipo en Chemnitz, Pauline Schaeffer-Betz, se sintió decepcionada por perderse el podio en quinto lugar.

Después de Elisabeth Seitz, Emma Malewski se convirtió en la segunda campeona europea alemana, haciendo ejercicio en la barra de equilibrio para ganar una medalla de oro.

La campeona del mundo se equivocó al principio, pero luego se descubrió, pero en ese momento también fue castigada con el décimo. Malewski tuvo una elegante actuación semisoberana, luego la competencia le rechinó los dientes al nativo de Hamburgo.

Malewski genial: Felicitaciones a Seitz primero

Malewski ya había apagado el ruido en la venerable arena al principio, felicitó brevemente al nuevo campeón europeo Seitz, mantuvo la calma y luego se acercó al “viga temblorosa” casi sin temblar, mientras la competencia cometía errores una y otra vez: “Es un gran día, es un gran día… por tantos espectadores, todo se ve aún más descarnado. Estoy orgullosa de mí misma”, dijo la estudiante en el espectáculo deportivo.

Seitz después del título de EM con la piel de gallina entrevista

Elisabeth Seitz inauguró el histórico Día de la Gimnasia Alemana. La mujer de Stuttgart estaba al final de las barras asimétricas. Ella hizo una gran competencia. Seitz pareció sorprendido de que no fuera suficiente conseguir una medalla, sino incluso una de oro. No podía creer su suerte y también se echó a llorar. “Es un gran sueño hecho realidad. He estado en la selección nacional desde 2009 y siempre he soñado con estar en lo más alto. Y ahora esto ha sucedido, aquí en Munich en los Juegos Olímpicos frente a una audiencia local. Ella no mejoró, dijo Goosebumps en una entrevista en el programa deportivo, pero todavía no me di cuenta”.

La ceremonia final de entrega de premios de The Unequal Bars y la entrevista de Sportschau con Elizabeth Seitz.

Bui ocupó el quinto lugar en la última competencia de su carrera.

Fue Kim Bowie, de 33 años, quien abrió la final de barras asimétricas. Bowie realizó gimnasia con confianza como de costumbre e hizo sus ejercicios limpiamente. Solo al aterrizar dio un pequeño salto.

Después de eso, sus sentimientos superaron a Bowie. Al final de su ilustre carrera, rompió en llanto, vitoreó estridentemente a la multitud y celebró con 14.066 puntos.

Los italianos vencen a Bui

Luego vinieron los italianos que ganaron la medalla de oro en el equipo. Giorgia Villa comenzó y terminó justo antes que Bui con 14.100 puntos. Su compañera de equipo Alice D’Amato fue un paso más allá y subió a lo más alto del campo con 14.400 puntos.

Las británicas Georgia-May Fenton y Naomi Visser tenían peores calificaciones que Bowie, por lo que Stuttgarter inicialmente se quedó en bronce. Pero luego la francesa Lorette Charpy hizo una fuerte práctica entre las italianas en el segundo lugar.

Campeón húngaro de salto Kovacs, caída de D’Amato

Sin embargo, la final de salto se disputó sin la participación de un alemán. La húngara Zsofia Kovacs ganó con 13.933 puntos, por delante de la italiana Asia D’Amato (13.716). Como una de las grandes favoritas, se torció el tobillo al aterrizar y tuvo que ser sacada de la alfombra.

D’Amato no participó en la ceremonia de premiación después de eso. Estuvo representada por su entrenador. La medalla de bronce fue para Alain Friese de Francia.