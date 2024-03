Canadá no descarta desplegar tropas en Ucrania

Canadá no descarta desplegar tropas en Ucrania. Ha habido ataques con drones rusos en Odessa. Más información en el blog de noticias.

4.30 a.m.: El gobernador del Óblast de Odessa, Oleh Kiper, anunció el sábado por la noche que una persona murió y al menos otras siete resultaron heridas en un ataque con aviones no tripulados rusos en Odessa. Entre los heridos se encuentra un niño de tres años que actualmente recibe tratamiento en el hospital por una lesión en la pierna. Se informa que seis adultos se encuentran en condición estable. Aún no hay información disponible sobre la víctima que murió en el ataque. Según N-TV, varios edificios de gran altura fueron alcanzados y uno de ellos se derrumbó parcialmente.