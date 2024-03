14:47: A pesar de las críticas obvias, el presidente francés Emmanuel Macron se apega a sus ideas sobre las fuerzas terrestres en Ucrania. “Cada palabra que digo sobre este tema es reflexiva y sabia”, dijo a BFMTV durante la inauguración de la Villa Olímpica en París. No quiso hacer más comentarios porque no es el lugar para “comentarios geopolíticos”.

Tras la reciente conferencia de ayuda a Ucrania, Macron no descartó el uso de fuerzas terrestres por parte de su país en Ucrania, que fue atacada por Rusia. Macron afirmó el lunes por la tarde en París que en la reunión con más de 20 jefes de Estado y de Gobierno, incluido el canciller Olaf Scholz (SPD), no se había llegado a ningún acuerdo sobre este asunto, pero no se podía descartar nada en el futuro de la cumbre. guerra. Schulz rechazó la propuesta de Macron sobre el posible despliegue de fuerzas terrestres de los países de la OTAN en Ucrania.