Candidatos, fecha de transmisión, transmisión de hoy en TV, transmisión, repetición

Las cosas vuelven a la normalidad en “Stars in the Ring” 2024. Aquí podrás conocer todo sobre los nominados, fechas de transmisión y streaming del espectáculo del circo.

En “Estrellas en el ring” de 2024, algunas celebridades volverán a ser homenajeadas y mostrarán al público su espectáculo circense. Pero la diversión tiene una historia seria: el espectáculo comenzó en la década de 1950 como un evento benéfico para repatriar a los evacuados de Munich, y todavía estaba dirigido por Radio Baviera producido.

En 2022, el programa regresó con fuerza después de una pausa de más de 10 años. Desde entonces, Jörg Bielawa guía al público como “director de circo” a través de una actuación muy especial, porque los compañeros de reparto no sólo siguen su programa habitual, sino que tienen que demostrar su valía como auténticos artistas de circo. Las actuaciones van desde acrobacias aventureras hasta números mágicos.

¿Quiénes son las “estrellas del ring” de 2024? ¿Cuándo podremos ver la versión final del tradicional espectáculo? Aquí puede aprender todo sobre los nominados y transmitir el programa.

“Stars in the Ring” 2024: Estos aspirantes actúan en el circo

La nueva edición de “Stars in the Ring” obtuvo puntos con una gran alineación de estrellas en las dos primeras ediciones de diciembre de 2022 y enero de 2023. Había celebridades de diversos orígenes, desde el gimnasta olímpico Fabian Hambuchen hasta la comediante Hazel Brugger. Y las actuaciones del programa son tan diferentes como las celebridades. Para 2024 se ha anunciado un paseo por la cuerda floja, un paseo y un espectáculo de magia.

Aquí hemos recopilado una lista de los candidatos que aparecerán en “Stars in der Ring” 2024:

Sara Harrison

Michael Mittermeier

Shayan Bahdi

Pablo Janke

Hardy Krueger Jr.

Janine Michaelson

Fernanda Brandao

Rurik Gislason

La fecha de emisión de la serie “Estrellas en el Ring” es 2024

Al igual que el año pasado, a principios de año vuelve a haber una nueva versión de “Stars in the Ring”. Esta vez la fecha de transmisión es el martes 2 de enero de 2024. Dado que se sabe que el circo da su mejor momento en las presentaciones nocturnas, “Stars in the Ring” se transmitirá en horario de máxima audiencia a las 8:15 p.m.

“Estrellas en el Ring” 2024: Transmisión del espectáculo del circo por televisión y transmisión en vivo

“Estrellas en el Ring” originalmente iba a ser una producción Radio Baviera Como tal, estaba en el derecho consuetudinario. televisión Para ver. Mientras que al principio Respuesta Mostró el programa y se hizo cargo unos años más tarde. ZDF. Luego hubo dos cambios más entre las principales emisoras hasta que el programa fue finalmente cancelado en 2009.

La emisora ​​privada abandonó entonces el concepto del programa. sábado 1 Renacimiento nuevamente en 2022. Desde entonces, han aparecido en televisión nuevos episodios de programas de Celebrity Circus. “Stars in the Ring” también regresará en 2024 sábado 1 Referido. A diferencia de las emisiones más antiguas en la radiodifusión pública, aquí también hay una sábado 1-Transmisión en vivo. Esto significa que puedes incluso ver el programa sin conexión a TV.

El programa también se ha ampliado para incluir una mirada detrás de escena. La nominada a 'Stars in the Ring' 2024, Sarah Harrison, muestra detrás de escena lo que el público no nota. Sin embargo, este visionado adicional no es en TV, sino sólo en streaming. gwen Existir.