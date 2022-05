Canon presenta la EOS R7 y la R10: nuevos comienzos para las cámaras APS-C (también nuevos objetivos) | Boletin informativo

El fabricante japonés de cámaras Canon se tomó su tiempo con las cámaras de sistema sin espejo con sensores de fotograma completo. Mientras que otros fabricantes como Sony llevan años trabajando sin el espejo abatible, Canon no ha querido “desmontar” sus cámaras réflex, que tanto éxito han tenido tanto en el ámbito profesional como en el privado, con un nuevo sistema. Eso solo cambió en 2018 con el lanzamiento de la cámara EOS R.

Eso no quiere decir que Canon se perdió el tren sin espejo en años anteriores, ni siquiera por un segundo. Canon ya presentó la EOS-M en 2012. Una cámara sin espejo, pero con un sensor APS-C. (Ver presentación en formato . Rebobinar hacia atrás 338.) Las cámaras con montura EOS-M que siguieron en los años siguientes siempre fueron muy capaces e ideales para los usuarios que querían confiar en un sistema de cámara relativamente compacto. Desafortunadamente, Canon nunca amplió su sistema de lentes y siempre consideró la serie M como una clase de consumo. Desde hace algunos años, ha habido especulaciones en la web de que Canon podría permitir que la EOS-M desaparezca, y posiblemente la APS-C con ella.

Pero ahora está claro hacia dónde se dirige el vuelo. Con las dos cámaras recién introducidas Cámara EOS R7 Y el R10 Canon ha iniciado un nuevo intento con respecto a los sensores APS-C. Pero esta vez, las cámaras vienen con un “equipo SLR” más tradicional.













La cuestión es que las nuevas cámaras APS-C se basan en la montura de bayoneta RF de la serie EOS R. Todos los objetivos de fotograma completo de la serie R pueden montarse en la R7 y la R10 sin adaptador y utilizarse al máximo. Incluye enfoque automático, control de anillo de funciones, combinación de lentes y estabilización de imagen de la cámara (solo R7). Las cámaras vienen estándar con un anillo adaptador para los millones de lentes EF de la era del espejo que los consumidores ya poseen. – Por ahora.

La Canon EOS R7 cuenta con una nueva ruedecilla posicionada alrededor del joystick AF (imagen de la derecha).

Al utilizar lentes VF, solo se debe tener en cuenta un factor de recorte de 1,6. El “rango extendido” es útil en muchas situaciones, por lo que APS-C es tan popular a pesar de su tamaño de sensor más pequeño.

Pero esto también significa que se debe introducir un nuevo juego de lentes adecuado para APS-C. Canon presentó dos nuevos lentes con el R7/R10. quien – cual RF-S 18-45 mm F4.5-6.3 IS STM (correspondiente a unos 29-72 mm por 35 mm) y que RF-S 18-150 mm F3.5-6.3 IS STM (29-240 mm). Ambos llevan la designación “-S” para indicar el factor de forma APS-C. Obviamente, estos son lentes de nivel de entrada. Parece que Canon continuará ofreciendo solo lentes de nivel básico adecuados para APS-C en el futuro y confiará en los usuarios que usan lentes VF de la serie R para satisfacer las demandas más altas. Cualquiera que espere obtener un sistema de lentes de gama alta para el APC-C a la Fujifilm probablemente se sentirá decepcionado. Queda por ver qué lentes RF-S traerá Canon en el futuro.

Un detalle interesante de las nuevas lentes es cómo el tubo se va estrechando de la bayoneta. La montura RF es mucho más grande de lo que realmente sería necesario para un APS-C. La ventaja es obvia: compatibilidad de conexión directa.

Canon parece estar reviviendo su concepto probado y probado de posicionamiento de la cámara de la era DSLR. La R7 se recomienda para escaladores, entusiastas de la fotografía privada o profesionales que desean agregar un chasis APS-C a su sistema de marco completo. Por otro lado, la R10 es claramente una cámara de nivel de entrada, como la serie Kiss/Rebel/EOS 100 anterior. (Probablemente la designación regional diferente sea también la fecha).

Esto también se refleja en el alcance de las funciones. Mientras que el R7 es un poco más grande y hereda muchas de las características del R5/R6, el R10 tiene una funcionalidad más limitada y tampoco tiene un IS en el cuerpo. Incluso el diseño de la portada refleja este enfoque. El R10 es más pequeño, más liviano y no requiere sellado contra la intemperie. En la mayoría de los casos, es probable que esta cámara se venda y use solo con lentes del grupo RF-S.

Los datos técnicos están casi en segundo plano un poco. Aquí hay un resumen simple de las principales características de Canon en las nuevas cámaras y lentes:

Una mirada más cercana a todos los datos revela que ambas cámaras tienen un obturador mecánico bastante rápido. Tanto el R7 como el R10 manejan hasta 15 cuadros por segundo. Con obturador electrónico de 23 o 30 fps. Sin embargo, el búfer, especialmente en la R10, no es muy grande y, en el peor de los casos, solo dura 1-2 segundos de disparo continuo con C-RAW. El R10 tiene el tiempo de exposición más corto (con obturador mecánico) de 1/4000 seg, R7 1/8000 seg. Al igual que con los modelos más grandes, el obturador mecánico del R7 se cierra al cambiar la lente para evitar que el polvo llegue al sensor. Solo Canon sabe por qué el R10 carece de esta función. Esto traiciona las limitaciones del software puro.

El R7 y el R10 ofrecen muchas características convenientes para sus hermanos de fotograma completo. Incluyendo el joystick de posicionamiento AF y varios diales. El R7 se destaca con un enfoque nunca antes visto y ofrece una rueda giratoria alrededor de la palanca AF en lugar de la ruedecilla en el hombro derecho. Algunos evaluadores tenían cámaras en la mano y llegaron a opiniones diferentes. A algunos les gustó, a otros no les gustó mucho.

DPRevisión Ha desglosado en detalle las diferencias y similitudes entre el R7 y el R10.

Conclusión: un nuevo enfoque antiguo

Con las nuevas cámaras APS-C R7 y R10, Canon hace honor a su reputación de seguir una estrategia de desarrollo cautelosa y algo conservadora. No se pueden encontrar experiencias en términos de diseño y características extravagantes, excepto quizás por la ruedecilla del R7. El fabricante se mantiene fiel a sus antiguas recetas del éxito, que le han llevado al liderazgo del mercado durante muchos años. Por un lado, este es un concepto, por otro lado, es un poco decepcionante para aquellos que esperaban un factor más exitoso.

¿otra cosa? si seguro. los precios:

Chasis EOS R7: 1.499 euros

Kit EOS R7 con RF-S 18-150 mm F3.5-6.3 IS STM: 1.889 €

Chasis EOS R10: 979 euros

Kit EOS R10 con RF-S 18-45 mm F4.5-6.3 IS STM: 1099 €

Kit EOS R10 con RF-S 18-150 mm F3.5-6.3 IS STM: 1369 €

RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM: 349€

RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM: 549€

El nuevo R7 y los lentes deberían estar disponibles a partir de junio y el R10 a partir de julio.

Todos los datos técnicos se pueden encontrar en la página del producto de R7 o. R10.