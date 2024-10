Cathy Hummels herida por un visitante del Oktoberfest: “huesos rotos”

¡El Oktoberfest está en pleno apogeo! Desde el 21 de septiembre, un gran número de personas acuden cada día a la calle Theresienwiese de Múnich. Muchas celebridades ya han aparecido en el festival folclórico más grande del mundo. Por ejemplo, Oliver Bucher, Simon Ballack, Thomas Gottschalk, Ralf Schumacher, Arnold Schwarzenegger y La Toya Jackson asistieron al Oktoberfest este año. Una que no puede faltar en el Oktoberfest es Cathy Hamels (36 años). El locutor viajó el domingo al festival folclórico. Que dejó su huella.

Cathy Hummels después de la visita al Oktoberfest: “Regresé a casa con un pie grande”

Kathy Hamels informa sobre su día en el Oktoberfest a través de Instagram. La estrella de televisión lo describe en su post: “Hoy nuestro día del Oktoberfest fue increíble, aunque estuvo muy lleno. Y en el medio también fui el presentador del Oktoberfest…” Pero no todo salió según lo planeado durante los 20 años. 36 años. Él deseaba. “Luego tuve un pequeño accidente y volví a casa con el pie grande”, escribió en su publicación en las redes sociales.

Cathy Hummels: ‘Me rompí el hueso’

En una historia de Instagram, el organizador de la salida anual del Oktoberfest continúa hablando del doloroso incidente. “Chicos, ya estamos en casa, pero por favor miren mis pies. Me duele mucho. Honestamente, creo que me rompí un hueso”, dice Kathy Hummels. ¿Pero cómo sucedió esto? La chica de Múnich explica: “Alguien me pisó el pie… ¡Me duele mucho! Oktoberfest…”

Kathy Hamels muestra la lesión en el pie que sufrió en el Oktoberfest en una historia de Instagram.

Kathy Hamels desafía la lesión del Oktoberfest: no deja que eso arruine su estado de ánimo

A pesar del incidente del Oktoberfest, Hamels se divirtió mucho, como muestran otras historias. Monté en el carrusel y me senté socialmente con otros visitantes del Oktoberfest. En el carrusel, antes de que comenzara a girar, cantó la canción “Perfect Wave” de la banda de Jolie. Su hijo también asistió al Oktoberfest.

Kathy Hamels en el Flirting Pool del Oktoberfest: ¿estuvo en un espectáculo masculino?

¿Kathy Hamels también estuvo en el espectáculo masculino cuando visitó el Oktoberfest? Al fin y al cabo, el locutor no ocultó en una entrevista con AZ que se encontraba en una sesión de coqueteo. Además de Hamels, en los últimos días hubo otros solistas destacados en el Oktoberfest.

Por ejemplo, Verena Kurth, Danny Bochner y Simon Ballack estaban de buen humor y vestidos con trajes tradicionales. También estuvieron Oliver Bucher, Georgina Flor y el bailarín profesional de “Let’s Dance” Christian Polanc. ¿Tiene éxito el coqueteo en el Oktoberfest? Kathy Hamels seguramente aclarará esto pronto.