Celebrando el campeonato del Bayern de Múnich: cuando se menciona el nombre de Brazo, suenan silbidos

El Bayern celebra el décimo campeonato consecutivo de la Liga alemana: ¡histórico! Así que puede estar apretado en Marienplatz. Marcador de noticias del partido.

Celebración del Campeonato del Bayern : El domingo, la fiesta tendrá lugar en el balcón del Ayuntamiento en Marineplatz en Munich.

: El domingo, la fiesta tendrá lugar en el balcón del Ayuntamiento en Marineplatz en Munich. Amargo inicio de fiesta para Hasan Salihamidzic : La multitud le silbó en Neucherberg.

: La multitud le silbó en Neucherberg. Ya la noche anterior hubo La fiesta gira en torno a Niklas Sule . Estuvo ausente del teatro.

. Estuvo ausente del teatro. Esto es increíble Cinta en vivo para celebrar el campeonato del Bayern Munich Se actualiza constantemente.

Actualización del 15 de mayo a las 13:03: El equipo sube al autobús, como un deportista profesional, con botellas de agua, refrescos de cola o zumo de manzana en la mano. Solo Niklas Süle fue captado en cámara con una cerveza. Nagelsmann quiere subirse al autobús y salir de nuevo, tiene que ir a otro coche. Se puede escuchar un pequeño ‘sí, fuga’…

Actualización del 15 de mayo a las 12:50: Quedaban solo unos minutos para que los profesionales del Bayern de Múnich tomaran el autobús hacia Marienplatz según lo previsto. Y las primeras imágenes muestran: el patio delantero del ayuntamiento ya está lleno. Cuando hace buen tiempo, se puede ver un gran mar de banderas y camisetas rojas. Stefan Lehmann, locutor de Allianz Arena, ofrece una pequeña actualización del calendario. Un poco después de las 13:00, el autobús debe salir de Säbener Straße. Se espera que el equipo esté entonces a las 14:00 horas en el balcón del Ayuntamiento. Por cierto: el domingo por la mañana hubo un desayuno común de butifarra blanca, el equipo sigue sentado y aún no ha subido al autobús.

El Bayern celebra el campeonato: una celebración en torno a Niklas Sule

Actualización del 15 de mayo a las 12:20 p. m.: Mientras se acerca el Campeonato del FC Bayern, hay grandes detalles sobre el último partido de la temporada y niklas soleil a la luz De hecho, Sule no debería viajar a Wolfsburg en el último partido de la temporada, porque el entrenador Nagelsmann solo quería jugadores con él para jugar en el Bayern la próxima temporada, y Como se sabe, Süle se convierte en BVB. Sin embargo, cuando Marcel Sabitzer se retiró con poca antelación, se suponía que Sulli iría con ellos, como ellos. imagen mencioné ahora. Según el informe, Nagelsmann le preguntó a Sully si quería ir. “Entonces dijo: ‘No, probablemente no’, dijo el entrenador, porque no estaba preparado para eso”. Huele como un puesto de cero dólares.

La confusión continuó en la fiesta posterior en la cervecería al aire libre de Bolinaire. de acuerdo a imagen era presente. Mientras que otros profesionales, que tampoco estaban en el equipo, aparecieron en el escenario con el equipo, se dice que Sully se quedó adentro. ¿una razón? no está claro.

FCB Celebration: Marienplatz ya está decorada – La leyenda del Bayern comenta en vivo

Actualización del 15 de mayo a las 11:30 a. m.: Otra hora hasta que los aficionados puedan entrar en Marienplatz. El ayuntamiento ya está decorado festivamente, según ha anunciado la ciudad de Múnich a través de Twitter. Las banderas y los emblemas están listos. Cualquiera que no tenga permitido estar en el centro puede seguir la escena en línea. El FC Bayern München está dando una transmisión en vivo, y tienen un invitado muy especial con ellos. La leyenda del FCB Claudio Pizarro acompañará la gira de conciertos para el público frente a las pantallas.

Celebración del campeonato FCB: Mueller pide cerveza en Nockherberg; antes de eso, posa para una selfie alegre con Lewandowski

Actualización del 15 de mayo a las 10:59: El equipo celebró en “Meister-Wiesn” el sábado por la noche. mientras que entre Salihamidzich y Lewandowski antes de mezclar sentencia, fue Tomas Müller Anteriormente sentía que estaba irradiando con el electrodo. Al menos esa es la foto de los dos desfiles, aparentemente tomada por Muller tras el partido del Wolfsburgo poco antes de partir hacia Múnich -y donde, según los hashtags, ambos ya lucen los pantalones de cuero adecuados para la fiesta-.

También en la cervecería al aire libre Paulaner en Neucherberg, Müller volvió a tener ganas de celebrar. Su buen humor también se puede ver en un vídeo en Twitter que el Bayern de Múnich compartió la noche del partido. “Yo diría que vamos a tener nuestra fiesta aquí ahora mismo. Necesitamos una cerveza para eso, y luego dejar que la banda rockee todo aquí, ¿no?”, dice Mueller al micrófono. Se dice que la fiesta duró hasta altas horas de la noche. ¿Alguna gente prefiere llevar gafas de sol en el autobús de la fiesta a Marienplatz hoy?

Actualización 15 de mayo 09:57: Mientras tanto, la ciudad de Múnich se prepara para el paquete de fiesta en Marienplatz. Ya se han erigido barreras en el centro el sábado, y se esperan muchos fanáticos con el mejor clima y un sol brillante. Para que todo funcione sin problemas, el La ciudad de Munich ha emitido algunas prohibiciones desde las 9 a.m. Aplicar por la mañana alrededor del área de la ceremonia.

Celebrando el campeonato del Bayern de Múnich: un comienzo amargo para Brazzo – silbatos en Neucherberg

Actualización 15 de mayo 08:17: En primer lugar, la celebración del campeonato del Bayern no saldrá como se esperaba. El director deportivo Hasan Salihamidzic ahora está más enfocado que nunca, especialmente porque dejó en claro en la última ronda de la Bundesliga que Robert Lewandowski no ampliará el récord de los campeones de Múnich. Esto parece molestar a algunos fanáticos. Prazo lo sintió el sábado por la noche en la celebración en la cervecería al aire libre Paulaner en Neucherberg.

Mientras que Thomas Muller, Manuel Neuer y Lewandowski, según el imagen Celebrando en el escenario, los mil seguidores del Bayern vitorearon mucho menos a Salihamidzic. Según informó el periódico, se dijo que aproximadamente una cuarta parte de los fanáticos presentes silbaron cuando se llamó el nombre de Salihamidzic a través del micrófono, un comienzo amargo para la fiesta de fin de temporada.

Nagelsmann y Gnabry celebran el Campeonato FCB en la cervecería al aire libre Paulaner. Hasan Salihamidzic (izquierda) parece menos de buen humor. © Stefan Matzke / dpa

FC Bayern: Celebración del campeonato en Marienplatz: ¿el sorteo del Wolfsburgo estropea el ambiente?

Primer informe: Munich – Se puede volver a celebrar. Conveniente, con cerveza de trigo, copa de campeonato y en el balcón del ayuntamiento. estrellas del domingo Bayern Munich El honor de celebrar el décimo título consecutivo de la Bundesliga alemana con sus aficionados en Marienplatz, en el corazón de Múnich. Debido a la pandemia de Corona, los fanáticos y el equipo tuvieron que esperar dos años para el evento, por lo que la anticipación es aún mayor.

La gran pregunta que queda: ¿Qué tan grande es la fiesta que se está celebrando en el sitio? Las malas lenguas de la afición acusan al equipo de Múnich acostumbrado al éxito de no encender la euforia de ganar el campeonato alemán durante tanto tiempo. Y a pesar de que los espíritus elevados giraban a su alrededor Thomas Muller presenta el trofeo del campeonato Otro comió vigorosamente. Leroy Sani, por ejemplo, ni siquiera estuvo presente en la fiesta. Además, recientemente hubo un escándalo en torno al viaje del profesional a Ibiza, que pareció estropear un poco el ambiente de fiesta.

FC Bayern Munich: celebraciones del campeonato en Marienplatz – la multitud puede comenzar a las 12:30 p.m.

Sin embargo, después del empate 2-2 en el último partido de la temporada contra el Wolfsburgo el sábado, es probable que el estado de ánimo entre los jugadores sea al menos un poco débil; después de todo, no ha habido una sola victoria en los últimos tres partidos. de la temporada Él Puntuaciones FCB de tz . single review Hablan un lenguaje igualmente claro. Y a pesar del cómodo final de temporada, el estado de ánimo de muchos aficionados no debería ser mejor para celebrar que después de la derrota ante Mainz o la victoria por 2-2 sobre Stuttgart. El día está bien planificado para que el público de Marienplatz realmente pueda cocinar.

A partir de las 12:30 horas, los aficionados podrán entrar en calor en Marieplatz con acompañamiento musical. El equipo saldrá de Säbener Straße en el autobús del equipo a las 13:00 horas y se dirigirá al centro de la ciudad. En el ayuntamiento, la banda se convierte en capitana manuel neuer y entrenadores julian nagelsmann Luego fue recibido por el alcalde de Munich Dieter Reiter. Aproximadamente a la 1:55 p. m., el equipo se presenta y el trofeo del campeonato en el balcón y puede animar con la multitud. Habrá entrevistas, y también se ha anunciado “una sorpresa u otra”. aquí lees Todo lo que necesitas saber sobre las celebraciones del Bayern de Múnich.

Celebraciones del FC Bayern en Marienplatz: un vistazo al plan de fiesta

12:30: programa de calentamiento para las masas en Marienplatz

13:00 h: El equipo sube al autobús del equipo desde Säbener Straße hacia el ayuntamiento, luego es recibido por el alcalde Dieter Reiter (SPD)

13:55: El equipo se entrega con el trofeo del campeonato en el balcón del Ayuntamiento

Si no puedes estar allí en vivo, puedes seguir la fiesta en la transmisión en vivo. Esto debería estar disponible en alemán, inglés y español. Si puedes vivir allí, debes estar preparado para algunas restricciones. Porque obviamente la ciudad de Munich espera muchos aficionados, ahora que no ha habido una celebración del campeonato en los últimos dos años. Por eso hay algunas prohibiciones en Marienplatz.

¿Bayern Munich celebra el campeonato con innumerables fanáticos? Ciudad emite prohibición en Marienplatz

Los cristales y los fuegos artificiales ya están prohibidos a partir de las 9 de la mañana. No se pueden llevar bicicletas. Las bicicletas aparcadas serán retiradas. Hay controles de equipaje en las entradas y, en primer lugar, la ciudad exige que no traigas bolsos grandes o mochilas. Debido a la celebración, las salidas de metro Rindermarkt, Fischbrunnen y Dienerstrasse permanecerán cerradas. Si Marienplatz está demasiado llena, el metro no se detendrá en la estación, sino que pasará directamente por ella.

Dejando a un lado las restricciones y las prohibiciones: si el clima acompaña, nada se interpone en el camino de un final exitoso de la temporada, incluida una fiesta al aire libre que valga la pena. ¿Qué jugador del Bayern se convertirá en el ‘monstruo de la celebración’? y que tienen kimmichY Goretzka & Co. considerado para las masas? Aquí, en el teletipo de noticias, informamos todos los eventos del BASH FC Bayern Munich.