Leverkusen Wilbert Bowles también habló en una velada especial para el Leverkusner Tafel con el Coro de Hombres de Bayer. Deacon, conocido por el carnaval, mostró su falta de comprensión sobre el reciente florecimiento de la cultura abolicionista en Alemania: “¿Ahora se supone que Winito es racista?”

Nadie podía ignorar el hecho de que era una gran preocupación para los cantantes. Este reloj de oración musical se distinguió por el gran compromiso y la transmisión altamente emotiva de cada línea del texto. Los aplausos espontáneos estallaron varias veces. No solo para los cantantes, sino también para Willibert Pauels, cuyas palabras tocaron el corazón de la gente. La mayoría de la gente lo conocía con Papnas, y Birgisch Young primero dejó en claro que estaba aquí, y muy feliz de hacerlo, en otra misión, a saber, porque era un “católico irreversible” y “diácono de todo corazón”. Como tal, Bowles habló de la oración misma, citando a Agustín: “El que canta ora dos veces”.

Entre los movimientos corales que entonaban cánticos de paz, el diácono insertó varias homilías breves, nunca piadosas, sino de la vida real y fielmente imbuidas de la convicción básica de la fe cristiana “al final todo irá bien”. Habló sobre la experiencia de guerra de su padre y estaba preocupado por la discusión actual sobre el héroe de Karl May. “¿Ahora se supone que Winito es racista? ¿Todavía tenemos todos los toboganes en la cerca?” Por supuesto, la historia está llena de clichés, pero transmite mensajes maravillosos que están completamente en desacuerdo con el racismo. La fraternidad de sangre entre Winito y Old Shatterhand, todos los niños pueden entender. Su padre se lo transmitió: las fronteras entre las personas no se basan en la raza o el país, sino que atraviesan el corazón de cada individuo.