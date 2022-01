CES 2022: Acer presenta tres Chromebooks para familias, estudiantes y coworking

Ahrensburg (ots) – Resumen

Acer Chromebook Spin 513 (CP513-2H) permite un trabajo productivo sobre la marcha con una pantalla VertiView® de 13,5 pulgadas, batería de larga duración y potente procesador MediaTek Kompanio 1380 octa-core Acer Chromebook 315 (CB315-4H / T) viene con un FHD Pantalla Teclado numérico antideslumbrante de 15,6 pulgadas: el Acer Chromebook 314 (CB314-3H / T) es gracias a su pantalla FHD de 14 pulgadas, los últimos procesadores Intel y un panel táctil OceanGlass (TM) de diseño personalizado: el uso

Hoy, Acer presentó tres nuevos Chromebook, dirigidos a los usuarios que desean un dispositivo seguro, fácil de usar y perfectamente equipado para el trabajo, así como la serie maratón posterior. Los nuevos Chromebook vienen en tres tamaños y están equipados con todo lo que los consumidores necesitan: la última tecnología de audio y video garantiza que las videoconferencias productivas sean fáciles sobre la marcha.

Acer Chromebook Spin 513: diseño elegante con pantalla VertiView® para una mayor productividad

Con su diseño delgado, el nuevo Acer Chromebook Spin 513 (CP513-2H) es el compañero de trabajo híbrido perfecto: ya sea para la escuela, el trabajo o mientras viaja. Alimentado por el último procesador MediaTek Kompanio 1380 con ocho núcleos y hasta 10 horas de duración de la batería, los usuarios pueden trabajar productivamente en proyectos durante todo el día. (1) La pantalla VertiView® de 34,29 cm (13,5 ”) con una relación de aspecto de 3: 2 ofrece un 18 por ciento más de área de pantalla vertical, por lo que los usuarios pueden ver más contenido antes de tener que desplazarse. La resolución de pantalla de 2256 x 1504 píxeles y los biseles laterales estrechos de solo 7,7 mm garantizan una imagen clara y ofrecen mucho espacio para realizar múltiples tareas.

Con su diseño flexible, el nuevo Acer Chromebook Spin 513 es una buena opción para aquellos que se llevan sus dispositivos sobre la marcha. Gracias a los cuatro modos de trabajo diferentes, el dispositivo se puede adaptar fácilmente a sus propias necesidades: el modo tableta es ideal, por ejemplo, para ver videos en el sofá o seguir lecciones en línea, mientras que el modo tienda es ideal para trabajar en espacios reducidos para poder trabajar productivamente en lugares como trenes o aviones. La robusta carcasa de aluminio del Chromebook también tiene la certificación MIL-STD 810H (2.3) y, por lo tanto, es particularmente resistente. Dos parlantes orientados hacia arriba combinados con DTS® Audio brindan audio premium y sonido envolvente de primera clase. Los micrófonos, que también apuntan hacia arriba, completan el paquete y brindan al usuario todo lo que necesita para realizar conferencias telefónicas nítidas.

Además, el Chromebook tiene un teclado retroiluminado, Wi-Fi 6 para una conectividad confiable y un puerto USB tipo C para conectarse a periféricos, transferir datos y cargar dispositivos móviles.

Acer Chromebook 315 – Pantalla grande antirreflejo de 15,6 “con panel táctil OceanGlass

Con Acer Chromebook 315 (CB315-4H / T), Acer está expandiendo su posición como líder en Chromebooks de pantalla grande y ofrece a los usuarios que buscan un dispositivo para realizar múltiples tareas sin problemas y sin esfuerzo con una opción poderosa: los últimos procesadores Intel® y Wi -Fi 6 ofrece un rendimiento y una conectividad fiables. La duración de la batería de hasta 10 horas le permite trabajar durante más tiempo sin tener que cargar el dispositivo. , por lo que se puede utilizar en el balcón, en la veranda, en el jardín, así como en la casa y en la oficina. Una pantalla táctil opcional permite una navegación sencilla y un teclado grande proporciona espacio para su teclado numérico, un punto a favor cuando se trabaja con documentos basados ​​en números y tareas escolares.

Además del espacio de pantalla adicional, el Acer Chromebook 315 tiene una tecnología de videoconferencia clara y confiable. Gracias a dos micrófonos incorporados y una cámara web HDR con un amplio campo de visión que reduce eficazmente el deslumbramiento, los trabajadores híbridos y los estudiantes pueden verse y escucharse en las videollamadas. DTS® Audio ofrece un sonido rico con graves profundos, ideal para videollamadas, juegos o transmisión de contenido. Además, el dispositivo tiene dos puertos USB Gen 2 Type-C y un lector de tarjetas MicroSD.

El Acer Chromebook 315 cuenta con un panel táctil único y ecológico hecho completamente de desechos plásticos del océano que se han reciclado en una textura similar al vidrio. El panel táctil es flexible y sensible al uso y, al mismo tiempo, ayuda a reducir la cantidad de plástico que flota en el mar.

Acer Chromebook 314: económico y portátil con panel táctil OceanGlass

El Acer Chromebook 314 (CB314-3H / T) está diseñado para estudiantes de secundaria y familias con niños en edad escolar. Funciona con los últimos procesadores Intel® Core (TM) que garantizan un potente rendimiento diario. Además, el dispositivo tiene la certificación MIL-STD 810H (2,3). Hasta 10 horas (1) de duración de la batería es suficiente para un día completo en la escuela, mientras que la tecnología Intel® Wi-Fi 6 (802.11ax) ofrece velocidades de conexión hasta tres veces más rápidas que Wi-Fi 5.

La pantalla táctil FHD IPS de 35,56 cm (14 “) (5) para Chromebook tiene un revestimiento antirreflejos, por lo que también se puede utilizar en condiciones de iluminación más brillantes. Los biseles estrechos de 8.1 mm aseguran que el foco esté en los gráficos y contribuyen al tamaño compacto del Chromebook. Los usuarios pueden operar Chrome OS a través de la pantalla multitáctil opcional o mediante el panel táctil OceanGlass (TM), que brinda una experiencia táctil agradable y ayuda a reducir los desechos plásticos en los océanos.

El Acer Chromebook 314 proporciona una excelente experiencia de aprendizaje remoto con dos micrófonos incorporados y una cámara web con tecnología TNR (reducción temporal de ruido), que asegura una mejor calidad de video en condiciones de poca luz. DTS® Audio ofrece un sonido completo y de alta calidad sin distorsiones. Dos puertos USB tipo C completan el paquete y permiten a los usuarios conectar una variedad de dispositivos periféricos.

DE & AT. Precios y disponibilidad

Se espera que Acer Chromebook Spin 513 (CP513-2H) esté disponible a partir de abril de 2022. Los precios se anunciarán más adelante.

Se espera que el Acer Chromebook 315 (CB315-4H / T) esté disponible a partir de abril de 2022 a precios minoristas recomendados a partir de 399 €.

Se espera que Acer Chromebook 314 (CB314-3H / T) esté disponible a partir de abril de 2022 a precios minoristas recomendados a partir de 369 €.

Precios y disponibilidad CH

Se espera que Acer Chromebook Spin 513 (CP513-2H) esté disponible a partir de abril de 2022. Los precios se anunciarán más adelante.

Se espera que Acer Chromebook 315 (CB315-4H / T) esté disponible a partir de abril de 2022 a precios minoristas recomendados a partir de 399 CHF.

Se espera que Acer Chromebook 314 (CB314-3H / T) esté disponible a partir de abril de 2022 a precios minoristas recomendados a partir de CHF 369.

(1) La duración de la batería puede variar según el modelo y la configuración. Para los dispositivos Chrome, la prueba de batería se basa en una herramienta de prueba estándar publicada por Google llamada power LoadTest. (http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing).

(2) MIL-STD-810H es un protocolo de prueba que se realiza en condiciones controladas y no es una garantía de rendimiento futuro en todas las situaciones. No intente simular estas pruebas porque los daños causados ​​por ellas no estarán cubiertos por la garantía estándar de Acer.

(3) Las pruebas de arena y polvo se basan en MIL-STD 810F.

(4) Todas las marcas comerciales y nombres de productos mencionados en este documento son marcas comerciales de las respectivas empresas y se utilizan únicamente para describir o identificar los productos.

(5) Las especificaciones pueden variar según el modelo o la región.

