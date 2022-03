¡Cesta para Zlatko Junozovic! ¡Sin cambios para volver al SV Werder Bremen!

Bremen – Fue una pequeña declaración de amor que Zlatko Junozowicz envió al SV Werder Bremen a través de Bild hace unos días. “Todavía hay mucho Werder dentro de mí”, dijo el austriaco, que trabajó en el RB Salzburg, y reveló que todavía ve todos los partidos de su ex equipo frente al televisor. Con el contrato del jugador de 34 años en el Salzburgo, que vence en el verano, sin posibilidad de prórroga, la cuestión de su futuro deportivo se pone de manifiesto. Cuando se le preguntó si le gustaría volver a jugar con el Werder, Jonovic dijo: “Todo es posible, incluso si no hay nada concreto en este momento”. Y no quería descartar nada. Lo cual en el mundo definitivamente fue un tema de conversación en los círculos de fanáticos, pero en el propio Werder se maneja con la mayor compostura.

En Osterdeich tienen declaraciones Zlatko Junozowicz Por supuesto que también lo señaló, pero de ninguna manera se interpretó como la primera iniciativa pública para un posible regreso. “Bueno, no estoy leyendo que Zaladi esté considerando intensamente un regreso”, dice. clemens fritz en conversación con DeichStube. Para el máximo responsable del fútbol profesional del Werder, que solía estar en el campo con Junozovic, es aún más obligado lo que dicen los futbolistas cuando se les pregunta por posibles cambios en el club. Mantener todo abierto, sin excluir nada, esto se aplica principalmente de manera constante y siempre. “¿Qué más se supone que debe decir Zaladi?” , se pregunta Fritz, al señalar la enorme importancia que alguna vez tuvo el centrocampista de Austria. werder bremen Él tenía – y finalmente dice: “Para nosotros hay uno El compromiso no es un problema“.

Seguir en la planificación del equipo werder bremen Se conoce de una manera completamente diferente. La atención se centra en el objetivo de construir un equipo joven y viable. 34 años encaja allí Zlatko Junozowicz, quien estuvo fuera cerca de un año por una lesión en el talón, ya no aparece en la foto. (dco)

Último mensaje del 26 de marzo de 2022:

Zlatko Junozovic: “Todavía tengo mucho Werder” – ¿Volver al Bremen?

Bremen / Salzburgo – Tratado Zlatko Junozowicz En el mejor club austriaco RB Salzburgo Caduca después de que termine la temporada y no se extenderá. El futuro del excapitán de SV Werder Bremen Incierto: ¿volverá el mediapunta de 34 años a Alemania o incluso al Bremen? En una entrevista con Bild, Zladdi no quiere descartar nada y asegura: “Todavía hay mucho Werder dentro de mí”.

Él dice: “Veo todos los partidos”. Zlatko Junozowicz Por lo tanto, demuestra sin ambigüedades cuán extensamente siguió el camino SV Werder Bremen Y todavía sigue a sus excompañeros: “Hablo mucho del Werder con Theo Gebre Selassie, que también se fue hace poco. También estoy en contacto con muchos jugadores de la plantilla actual. Hace poco conocí a Jerry Pavlenka con motivo del nacimiento de su segundo hijo. nuestro final.”

Zlatko Junozowicz Como lo que hace semana tras semana werder bremen Se da cuenta: “Es divertido ver el fútbol del Werder. El Werder simplemente pertenece a la Bundesliga. Lo que importa ahora es la constancia y la determinación. El Werder no debería perder los nervios ahora y tener miedo al ascenso”, dice el austriaco, que no estaba Estoy demasiado preocupado por esto: estoy absolutamente convencido de que eventualmente lo conseguirán”.

¿regreso? El favorito de los fanáticos, Zlatko Junozovic, puede imaginar mudarse al Werder Bremen

Eso fue en el verano de 2018. Zlatko Junozowicz ¿Quién está en peligro de caerse? SV Werder Bremen Se fue al RB Salzburgo, en Austria volvió a jugar por los títulos, no contra el descenso. Su tiempo en Bremen fue formativo, por lo que no sorprende que “todavía haya mucho Werder en mí”, dijo Jonovic en una entrevista con Bild. Una frase que hay que consensuar con la afición del Bremen. Junuzovich ha sido y sigue siendo uno de los favoritos de los fanáticos; incluso hay voces aisladas en las redes sociales que recientemente piden que se retire al jugador de 34 años, quien ha estado lesionado durante varios meses esta temporada con problemas en el talón. Esto no es probable que suceda. Pero Junozovich no quiere descartar nada relacionado con su futuro: “Todo es posible, aunque no haya nada concreto por el momento. Discutiré con mi familia qué es lo mejor para nosotros y nuestros dos hijos. Me tomaré mi tiempo”. y ver qué pasa al final”. (tst) ¿Ya leído? Johannes Eggstein Werder se fue de Bremen con grandes esperanzas, ¡pero la temporada en Royal Antwerp es decepcionante!