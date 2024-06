El húngaro Varga sufrió múltiples fracturas faciales y una conmoción cerebral y se encuentra estable

Fue grande la conmoción en el campo, en las gradas y ante las pantallas de televisión, cuando el futbolista nacional húngaro Barnabas Varga cayó tras una entrada en el último partido de la fase de grupos de la Eurocopa contra Escocia y quedó inmóvil en el campo.

Tras minutos de tratamiento detrás de la mampara del estadio, el delantero fue sustituido en el minuto 74. Ahora hay una advertencia clara: el vacío ahí fuera Según la Asociación Húngara de FútbolSu estado es estable y se encuentra en el hospital de Stuttgart.

Por una fractura debajo del ojo, la Eurocopa para el jugador de 29 años Pero el atacante también pasa.Si su equipo se clasifica para octavos de final o posterior. Así lo afirmó el seleccionador húngaro, Marco Rossi, tras vencer 1-0 a Escocia.

Varga sufrió una conmoción cerebral y múltiples fracturas faciales y probablemente necesitará cirugía.Dijo que un lunes por la noche Otro post de la Federación Húngara de Fútbol en la plataforma X.

La televisión húngara M4 había dicho anteriormente, citando jugadores suplentes, Varga recuperó el conocimiento poco después del accidente.. Roland Salai del M4 Friburgo ha informado que Varga se encuentra en mejores condiciones y que espera recuperarse y volver al equipo.

Fuerte choque entre el húngaro Varga y el escocés Gunn

Varga cayó en medio del caos del área penal después de un centro de tiro libre durante el partido de Hungría contra Escocia en Stuttgart el domingo. Su posición cambió en el aire.

En la repetición retransmitida por los canales de televisión, la escena inicialmente parecía un contacto inofensivo, en el mejor de los casos leve, pero las imágenes mostraron la fuerza de la cabeza de Varga chocando con el brazo del portero escocés Angus Gunn.

Hungría Varga (M) choca con el portero escocés Gunn (S). © DPA/AFP/Ariel Shalit

Mientras el delantero del Ferencvaros Budapest todavía estaba en el aire, sufrió convulsiones y parecía que ya no podía moverse mientras yacía boca arriba.

Los compañeros de equipo preocupados inmediatamente pidieron ayuda en la situación y lo movieron con cuidado a un lado. Finalmente lo sacaron del campo en una camilla con una lona como protección de privacidad.

Szoboszlai critica el retraso en la operación de rescate

“Es mejor no hablar de eso. Fui uno de los primeros en llegar. Y me sorprendí. Traté de ponerlo de su lado, que en realidad es lo mejor que se puede hacer en una situación como esta. No pudo. Respirar adecuadamente”.

El húngaro Szoboszlai vistió la camiseta vacía de su compañero lesionado después de la victoria en la Eurocopa sobre Escocia. © AFP/Louis Jane

El exjugador de la Bundesliga del RB Leipzig vistió la camiseta con el número 19 de su compañero. Szoboszlai criticó lo ocurrido inmediatamente después de la escena. En su opinión, los paramédicos tardaron demasiado en llegar al campo y ayudar a Varga.

“No tengo idea de cuál es el protocolo sobre no dejar entrar a la gente al estadio si necesitamos ayuda (…) Tenemos que cambiar algo al respecto. Tenemos que hacer esto mucho más rápido”, dijo.

Varga había marcado el único gol de Hungría en la Eurocopa en la derrota por 3-1 ante Suiza. Su camiseta número 19 ocupó un lugar central en las celebraciones tras el pitido final.

Los compañeros de Varga pusieron el 1-0 en el tiempo añadido y abrieron de par en par la puerta a los octavos de final. Como uno de los cuatro mejores terceros clasificados del grupo, Hungría todavía tiene posibilidades de clasificarse para las rondas eliminatorias. (dpa)