China: El país controla con firmeza la peor ola de calor en décadas

El río Jialing en Chongqing ahora era solo una pequeña gota. © Mark Schiefelbein / alianza de imágenes / dpa / AP

Ríos secos y pandas sudorosos: China ha estado sufriendo una ola de calor y sequía durante semanas. La economía sufre como resultado.

Munich/Chengdu – En estos días se habla mucho de solidaridad en Alemania. Antes de que la calefacción se quede fría en invierno y la industria no pueda producir por la falta de gas procedente de Rusia, Los ciudadanos deberían empezar a ahorrar ahora. Tome duchas más cortas, espere a que suban los calentadores y ventile adecuadamente. Pero queda por ver si aquellos que pueden pagar la calefacción con las ventanas abiertas también se apegarán a ella. en Porcelana Ya hemos recorrido un largo camino: en la República Popular China, la gente está mostrando su solidaridad frente a una ola de calor sin precedentes y cuellos de botella masivos de energía, y todo el país está involucrado. Al menos esta es la imagen que transmite el Estado y las redes sociales estrictamente censuradas desde hace días.

“Ahorrar electricidad y agua es lo que tenemos que hacer ahora. Debemos unirnos para superar las dificultades”, escribió un usuario en Weibo, ante el aplauso de más de 40.000 personas. Actualmente se está publicando un video en la red social, que muestra a una mujer llamada Lee tirando de un paquete de comida con una cuerda larga hasta el piso 25 de su edificio de apartamentos. Justo antes de presentar la solicitud, la mujer de la provincia de Sichuan dijo que le habían cortado la electricidad. A la Sra. Lee se le ocurrió la idea de usar la cuerda para que el repartidor no tuviera que subir cientos de grados con la temperatura diaria actual de unos 40 grados.

La ola de calor en China también está afectando a la economía

Sichuan se encuentra en el oeste de China En la frontera con el Tíbet. La provincia produce más del 80 por ciento de su electricidad utilizando energía hidroeléctrica, parte de la cual generalmente se exporta a otras partes del país. Pero desde hace algunas semanas, el condado se ha visto afectado por una sequía y una ola de calor como no se había visto en décadas. Los ríos que alguna vez fueron poderosos se convirtieron en arroyos, lo que dificulta la producción de electricidad allí. Según un análisis del banco de inversión Morgan Stanley, la generación diaria de electricidad a partir de energía hidroeléctrica ha disminuido un 51%. Al mismo tiempo, crece la demanda privada, ya que muchas personas no pueden permitírselo sin aire acondicionado en sus casas u oficinas debido al aumento de las temperaturas.

En los últimos días, la electricidad ha tenido que ser cortada en repetidas ocasiones, lo que afecta no solo a las casas particulares, sino también a muchos negocios ubicados en el condado. Esto también incluye compañías globales como Foxconn, Bosch y el fabricante por contrato de Apple, Toyota. Los automóviles electrónicos y los sistemas fotovoltaicos en particular se fabrican en Sichuan, y también se extraen materias primas como el litio y el polisilicio. Todas estas industrias están experimentando interrupciones en la cadena de suministro. Incluso en la remota Shanghái, a unos 1.700 kilómetros de la capital de Sichuan, Chengdu, los efectos de la crisis energética se pueden sentir en la parte occidental del país. Las luces estaban apagadas en The Bund, el paseo marítimo de fama mundial de Shanghái, el lunes y el martes. Debido a que el capital de 24 millones obtiene parte de su electricidad de centrales hidroeléctricas en la región fronteriza de Sichuan-Yunnan y de la Presa de las Tres Gargantas en el Yangtze, se midió menos lluvia en sus orillas en julio que en 60 años.

Ola de calor en China: hasta los pandas sudan

Se ha vuelto demasiado caluroso incluso para los pandas que viven en grandes áreas protegidas cerca de la capital, Chengdu: la agencia oficial de noticias de China (Xinhua) ha publicado imágenes que muestran cómo el panda gigante Qingqing ha descansado sobre un enorme bloque de hielo.

Pero no es solo Sichuan la que sufre el calor sofocante. En la provincia de Henan, en el centro de China, una mujer informó recientemente que los camarones vivos que había comprado en un mercado y llevado a casa en una bolsa de plástico llena de agua habían sido hervidos por calor en el camino a casa. En Guangzhou, en el extremo sur del país, un hombre publicó una foto de las suelas de sus zapatos derritiéndose sobre el asfalto abrasador.

Gran parte del país está experimentando actualmente la peor ola de calor desde que comenzaron los registros en 1961, y también hay una sequía excepcional. Según cifras oficiales, 14 provincias y regiones chinas están experimentando sequías “moderadas a severas”. En la ciudad de Nanjing, en la costa este, y en la ciudad de Nanchang, en la provincia central de Jiangxi, no llovió durante todo el mes de agosto.

La sequía ya está afectando el suministro de alimentos. Al noreste de Nanchang se encuentra el lago Poyang, el lago de agua dulce más grande de China. Sin embargo, Puyang se había reducido recientemente a una cuarta parte de su tamaño normal. En medio de las aguas secas apareció una isla ya hundida con un faro histórico. Los canales de riego que abastecen de agua a los campos de arroz de la región se han mantenido secos, razón por la cual el gobierno ha excavado nuevas zanjas para regar al menos una parte de los campos.

Esto es muy necesario, porque China tiene el siete por ciento de las tierras agrícolas utilizables del mundo, pero tiene que suministrarlas al 22 por ciento de la población mundial. Es un dilema que solo podría empeorar ya que se espera que el país enfrente períodos severos y prolongados de calor y sequía en el futuro.

China sufre el cambio climático, y lo está alimentando a sí mismo

Ahora se están haciendo intentos en todas partes de China para reducir el consumo de energía. En Chongqing en Yangtze, al este de Chengdu, muchos centros comerciales solo abrieron al final de la tarde, y solo durante unas pocas horas, para ahorrar energía. Desde julio se registran temperaturas superiores a los 35 grados en la ciudad desde hace más de 30 días. Así, decenas de estaciones de metro se han convertido en refugios. Algunos residentes de la ciudad incluso huyeron a refugios de la Segunda Guerra Mundial para refrescarse, informó Xinhua. En la zona también se produjeron varios incendios forestales.

Como muchas centrales hidroeléctricas en todo el país ya no funcionan a plena capacidad, el gobierno se ve obligado a quemar más carbón. China es actualmente responsable de alrededor del 30 por ciento de las emisiones globales de dióxido de carbono, y con ellas A primera vista, un malhechor climático ahora está sintiendo los efectos del cambio climático provocado por el hombre.. En realidad, sin embargo, las emisiones per cápita de China no son más de la mitad de lo que son en los Estados Unidos, y aproximadamente al mismo nivel que en Alemania. Además, muchas emisiones resultan de la producción de bienes que no se consumen en China sino en el extranjero. Además, las emisiones en China han estado en un nivel muy bajo durante décadas y solo aumentaron considerablemente a partir del año 2000 en adelante.

Sin embargo, China ahora enfrenta la pregunta apremiante de cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sin desacelerar el crecimiento económico. Para 2060, el jefe de estado y líder del partido Xi Jinping Hace dos años, el país realmente quería lograr la neutralidad del dióxido de carbono. Incluso si la Unión Europea y los Estados Unidos quisieran llegar allí hace diez años, es una meta ambiciosa. Este año, la quema adicional de carbón no solo debería aumentar las emisiones de dióxido de carbono porque se produce muy poco al mismo tiempo, debido a los apagones actuales, sino también Debido a los muchos bloqueos contra Corona en todo el país. Pero no se espera que las emisiones de China disminuyan realmente hasta 2030. Ya está claro en casi todo el país que el tiempo es esencial. (tú)