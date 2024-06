Christina y Luca Hani muestran su primera foto de bebés

Christina y Luca Hani dieron a luz a su primer hijo.Foto: imago/Revierfoto

famosos

En los últimos meses, Luca y Cristina Hani han estado promocionando ampliamente su embarazo en Instagram. La pareja “Let’s Dance” se casó en Italia en agosto de 2023 y dio la bienvenida a su primer hijo aproximadamente un año después. Luca y Cristina Hani celebraron el nacimiento con sus fans en Instagram y compartieron la primera foto.

El dúo “Let’s Dance” publica la primera foto de la bebé Hani

Luca y Cristina Hani se conocieron en el programa “Let’s Dance” en 2020, donde formaron un dúo de baile, la excandidata de “DSDS” como amateur y la bailarina Cristina como profesional.

El nacimiento de su hijo marca el segundo hijo del programa “Let’s Dance” de este año. Renata y Valentin Lucien también se convirtieron en padres, aunque de gemelos. Hicieron una impresionante revelación de género en una presentación en vivo en Let’s Dance.

No está claro exactamente cuándo nació el hijo de Christina y Luca Hanni. Pero la primera foto la mostraron en Instagram el domingo por la mañana:

La pareja se convirtió en padres de una niña. En la leyenda, los dos escribieron un mensaje para sus fans:

“¡Nuestra banda familiar tiene una nueva líder! El dúo se ha convertido en un trío y ella está marcando el tono de una manera completamente nueva. Estamos disfrutando el tiempo que nos conocemos y nos gustaría agradecerles desde el fondo de nuestro corazón. por todo lo que nos has dado.” ¡Felicitaciones y pensamientos de parte de nosotros tres! READ Familia pone al rapero muerto en el escenario para el funeral

Christina Haney se retiró durante el embarazo

El embarazo público no siempre ha sido pacífico. Recién a finales de mayo Christina Hani justificó su pausa en las redes sociales criticando su apariencia y especulando excesivamente. “Instagram no es un buen lugar para mí en este momento porque las especulaciones y las discusiones están fuera de control”.

Ya no se siente cómoda en la plataforma de redes sociales y su salud mental es lo primero. “No es mi trabajo publicar un vestido rosa”, escribió en tono firme. No es mi trabajo proporcionarte actualizaciones todos los días. Hago esto porque siempre lo he disfrutado. “No es muy divertido ahora, así que no lo haré”.