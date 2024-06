Fotos del Desfile del Cumpleaños del Rey Carlos

Página principal Una calle ancha bordeada de árboles.

de: Susan Cropper

La princesa Kate celebró su glamoroso regreso junto al príncipe William y sus hijos en el espectáculo Trooping the Color de este año. Puedes encontrar todos los aspectos más destacados aquí en la galería.

1/27 Todos quedaron asombrados: justo a tiempo para el sobrevuelo de la RAF, los cielos se abrieron en Londres y el sol brilló. © Imagen Allianz/DPA/PAWire/Gareth Fuller

2/27 El príncipe Louis hace sonreír a mamá y papá. © Imagen Allianz/DPA/PAWire/James Manning

3/27 Un emocionado rey Carlos saluda a sus seguidores desde el balcón del Palacio de Buckingham antes de hacer su entrada con la reina Camilla. © IMAGO/i Fotos

4/27 La princesa Kate y el rey Carlos están más unidos que nunca desde que les diagnosticaron cáncer. © IMAGO/i Fotos

5/27 BUEN ASPECTO: El Príncipe William y la Princesa Kate estaban claramente felices de que Kate pudiera ser parte de “Trooping the Color”. © IMAGO/i Fotos

6/27 Hubo más cosas que sucedieron en el balcón durante “Trooping the Color”. El duque y la duquesa de Gloucester, el príncipe William, la princesa Kate, el príncipe George, el príncipe Louis y la princesa Charlotte, el rey Carlos III, la reina Camilla, el príncipe Eduardo, Sophie, la duquesa de Edimburgo, Lady Louise Windsor, la princesa Ana, la vicealmirante Marvel están aquí , Sir Timothy Lawrence y el duque de Kent (desde la izquierda) Observan cómo vuelan juntos los aviones de la RAF. © Imagen Allianz/DPA/PAWire/Gareth Fuller

7/27 En el gran final, el príncipe George, el príncipe Louis, la princesa Charlotte, el príncipe William y la princesa Kate aparecen juntos en el balcón del Palacio de Buckingham. © IMAGO/i Fotos

8/27 Frente al Palacio de Buckingham, las tropas pasan de nuevo ante el rey Carlos. © imago/iimages

27/09 La princesa Kate y sus hijos regresan al Palacio de Buckingham en el Glass State Coach. © imago/PPE

27/10 La lluvia empaña las ventanillas del carruaje, pero la princesa Charlotte sabe qué hacer. © Imago/Stella Fotos

27/11 La princesa Kate se protege de la lluvia con un paraguas mientras el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis caminan por el patio de armas frente a ella. © Imagen Allianz/DPA/PAWire/Yui Mok

27/12 El rey Carlos observa más de cerca a las tropas. © Imagen Allianz/DPA/PAWire/Yui Mok

13/27 La princesa Kate observa el desfile de los guardias a caballo con el príncipe Louis, la princesa Charlotte y el príncipe George. © Photo Alliance/DPA/PA Wire/Sargento Donald C. Todd/Reino Unido Maud Crown C

14/27 El Príncipe William, el Príncipe Eduardo y la Princesa Ana (desde la izquierda) a caballo durante la ceremonia Trooping the Colour en el Desfile de los Guardias a Caballo. © Imagen Allianz/DPA/PAWire/Yui Mok

15/27 Al llegar al Horse Guards Parade, la princesa Kate, Louis, Charlotte y George (desde la izquierda) salen del carruaje. © Imagen Allianz/DPA/PAWire/Yui Mok

16/27 El rey Carlos y la reina Camilla también viajaron en carruaje al desfile de la guardia a caballo; en realidad, Carlos quería participar a caballo, pero prefirió el carruaje. © IMAGO/i Fotos

17/27 La princesa Kate viaja en un carruaje cerrado con sus hijos, como se ve aquí: el príncipe Louis y la princesa Charlotte, © IMAGO/i Images

18/27 ¡Todos estaban esperando esta risa! La princesa Kate brilla en su regreso después de que le diagnosticaran cáncer. © IMAGO/i Fotos

19/27 Fotos conmovedoras: la princesa Kate y su hijo menor, el príncipe Louis, sonriendo en el carruaje. © Imagen Allianz/DPA/PAWire/Yui Mok

20/27 En el primer carruaje se sienta Lady Louise Mountbatten Windsor, hija del príncipe Eduardo y la duquesa Sofía. © imago/iimages

21/27 Sophie, duquesa de Edimburgo, viajando en un carruaje con su hija. © Imagen Allianz/DPA/PAWire/Yui Mok

22/27 ¡ahí está ella! Los fanáticos pueden ver por primera vez a la princesa Kate de camino al espectáculo. © IMAGO/i Fotos

23/27 El Príncipe George mira por la ventanilla de una limusina Bentley State – Desafortunadamente, ahora está lloviendo en Londres. © IMAGO/i Fotos

24/27 El príncipe Luis también estaba sentado en el coche. © IMAGO/i Fotos

25/27 El personal de la casa real prepara el balcón del Palacio de Buckingham para los miembros de la familia real británica. © Imagen Allianz/DPA/PAWire/Jonathan Brady

26/27 Los primeros aficionados llegaron temprano a la pista para tener una vista perfecta de la familia real. © imago/PPE

27/27 Justo a tiempo para el desfile ‘Trooping the Colour’, la familia real británica puede esperar el magnífico clima de Londres. © imago/PPE

Londres – “Trooping the Colour” es el principal desfile militar de Londres que se celebra anualmente en honor del Rey. La atención se centra en el rey Carlos III. (75) Quien, tras ser diagnosticado con cáncer, esta vez no acompañará el espectáculo a caballo, sino en un carruaje. Sin embargo, en 2024, todas las miradas se centrarán principalmente en la princesa Kate: hará su primera aparición personal este año después de que en enero le diagnosticaran cáncer tras una operación abdominal, por lo que actualmente se encuentra bajo quimioterapia preventiva. Aquí encontrarás toda la información sobre hora, emisión televisiva y programación de “Trooping the Color”.