Ciencia en Rusia: represión y aislamiento

Científicos perseguidos, no más acceso a revistas internacionales, “fuga de cerebros”: las sanciones y la creciente represión estatal asestaron un duro golpe a la ciencia rusa.

Escrito por Annette Kammerer, ARD Studio Moscow, actualmente en Berlín

Mientras estaba sentado en el auto de policía bloqueado, sospechó que esta vez su protesta podría costarle su trabajo. Pero el hecho de que su universidad no se haya molestado en encontrar una excusa para su renuncia sorprendió al profesor universitario Denis Skopin más que cualquier otra cosa.







Protestas de movilización parcial

21 de septiembre: Vladimir Putin anuncia movilización parcial por la mañana. El gobierno ruso anunció que se llamaría a 300.000 reservistas. El decreto presidencial vinculado a él tiene solo una página y está provocando protestas a pequeña escala en todo el país por primera vez desde principios de marzo.

En San Petersburgo, Skopin salió a la calle. Enseña filosofía en un curso de “artes liberales” en la Universidad Estatal de San Petersburgo, una asignatura típica sin enseñanza frontal, explica con orgullo Skopin, con muchos estudiantes externos y profesores disidentes.

Despido por “comportamiento inmoral”

Pero debido a que las protestas son tan pequeñas, según Skopin, casi todos acaban siendo arrestados. El profesor universitario, junto con muchos otros, terminan en “Avtozac”, uno de los notorios transportadores de prisioneros que esperan ser apostados al margen de cada manifestación. Skopin está bajo custodia. Siguió un juicio rápido, seguido de diez días en la cárcel y luego, aproximadamente un mes después, el despido. Ya no se le permitió trabajar en la Universidad de San Petersburgo debido a un “comportamiento inmoral”.

El 24 de febrero, el día que comenzó la guerra, todo había terminado en la universidad, dice el profesor, bajando repetidamente sus anteojos negros por la nariz y luchando por mantener la compostura. El mundo estima que del 30 al 40 por ciento de los empleados renuncian o son despedidos. La mayoría de ellos han estado en el extranjero durante mucho tiempo. Algunos otros que se quedaron solo están esperando el final del año escolar para irse.



La guerra y sus consecuencias para la ciencia En una miniserie queremos destacar las consecuencias de la guerra de Ucrania en el panorama científico. La primera parte trata sobre Ucrania, donde muchos edificios universitarios están dañados, la financiación es incierta y muchos estudiantes e investigadores están huyendo de los combates. En la segunda parte, nos fijamos en Alemania, el principal destino de los académicos ucranianos refugiados, y nos preguntamos cómo pueden integrarse en el sistema de investigación aquí, y cómo eso también podría ayudar a la reconstrucción posterior de Ucrania. Finalmente, se trata de Rusia, que sufre sanciones, pero al mismo tiempo aprieta la represión.

No más acceso a revistas especializadas

Incluso antes del inicio de la llamada operación especial militar, las universidades no tenían acceso a todas las publicaciones científicas, pero ahora casi no hay revistas científicas de lectura oficial en Rusia. Incluso universidades de élite como la de San Petersburgo ahora han revocado sus costosas licencias, dice Skopin.

A principios de marzo, la “Unión de Decanos” rusa anunció su apoyo a la “operación especial” en Ucrania en una carta abierta. El objetivo principal de las universidades es servir al país. Ahora debemos unirnos “en torno a nuestro presidente”. El mensaje termina con: “¡Juntos somos fuertes!”

Salir del sistema de Bolonia

En mayo, Rusia anunció que abandonaba el Sistema de Bolonia después de casi 20 años. Al hacer comparables los programas educativos en casi 50 países, el sistema ha simplificado la movilidad en la educación superior y el intercambio académico.

Rusia ahora quiere desarrollar su propio “modelo único de educación superior”. Así explicó el titular del Ministerio de Educación Superior y Ciencia la salida de Bolonia al diario ruso Kommersant. A fines de octubre, quedó claro exactamente lo que eso podría significar: más de 200 científicos y representantes de instituciones académicas se reunieron en la ciudad de Sochi, en el Mar Negro, para el Congreso Científico de toda Rusia. Su título es: “DNK Rossija” en inglés: ADN de Rusia.

Nueva materia obligatoria para promover el “patriotismo”

En la conferencia “ADN” se decidió, entre otras cosas, introducir una nueva asignatura obligatoria. Su título: “Fundamentos del Estado Ruso”. Según Alexander Kharyshev, quien coordina la presentación por parte de la Administración Presidencial, el objetivo del curso es impartir valores que sirven al interés nacional de Rusia: “patriotismo, confianza cívica, consentimiento, solidaridad y familia”.

Este conferenciante le recuerda a Skopin la educación superior en la época soviética, cuando todos tenían que tomar un curso de “comunismo científico”. Un sistema que, según Skopin, nadie se tomó en serio. Sin embargo, un tema similar ha sido obligatorio durante mucho tiempo en las escuelas de Rusia: “Conversaciones sobre cosas importantes”. El equivalente para universidades está programado para comenzar el próximo año.

Los científicos como ‘agentes extraños’

Al mismo tiempo, ya se conocen muchos casos de científicos perseguidos. Por un lado, la lista de “Clientes Extranjeros” se expande casi todos los viernes. Entre ellos se encuentran la historiadora Tamara Edelman, doctora honoris causa del estado ruso, así como profesores de universidades rusas de élite como MGIMO o la Escuela Superior de Economía de la capital.

La “financiación” del extranjero es suficiente para anunciar un agente extranjero. Esto significa que cualquiera que publique un artículo en una revista especializada extranjera y cobre por ello ya cumple los requisitos, al menos en teoría. Los “agentes extranjeros” no pueden enseñar en instituciones educativas estatales en Rusia.

cargo de alta traición

También hay casos como el de Alexander Shiplyuk. A principios de agosto se supo que el director del Instituto de Mecánica Teórica y Aplicada de la Academia Rusa de Ciencias había sido arrestado y aparentemente acusado de traición. Hubo casos similares antes del inicio de la guerra en febrero. Según los rumores, se dijo que el presidente de la Academia Rusa de Ciencias se puso en contacto personalmente con el presidente Putin.

Skopin College, profesor despedido de San Petersburgo, ahora disuelto de facto. Su curso de artes liberales ha sido renombrado y reestructurado. Skopin ahora también irá a Berlín y enseñará allí. Incluso si no quiere, el profesor dice con lágrimas en los ojos: “No estoy particularmente emocionado por eso. No quiero. Pero no tengo otra opción”.