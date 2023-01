Cómo mantener el hígado en buen estado

a: Yannick Hanke

separar

¿Sufres de problemas hepáticos? Esto puede tener varias causas, y no solo por el alcohol. © Imago / Imagen del icono

Si el hígado está enfermo, esto puede deberse a un consumo excesivo de alcohol. Sin embargo, esta es sólo una de las posibles causas. Los virus de la hepatitis y el hígado graso también son una preocupación creciente.

Berlín – Es común que el hígado crezca con sus tareas. Sin embargo, esto no significa que el sistema metabólico central del cuerpo humano deba trabajar demasiado. Después de todo, la vida sin el hígado, que realiza muchas tareas vitales, simplemente no es posible. No es suficiente, solo en Consumo especial de alcohol, como la víspera de Año Nuevo.por atención.

El hígado es el órgano metabólico central en los humanos; la enfermedad a menudo se puede sentir durante años.

“El hígado participa, entre otras cosas, en la regulación del metabolismo de las grasas y los azúcares, así como en el equilibrio de los minerales y las vitaminas, y almacena nutrientes importantes como el azúcar, las grasas, las vitaminas y los minerales”, dice Markus Kornberg, de la Fundación Alemana del Hígado. , quien clasifica la importancia del órgano.

Como centro de desintoxicación, el hígado filtra los contaminantes de la sangre. Además, forma muchas sustancias vitales como las proteínas, que son importantes para la coagulación de la sangre, entre otras cosas. Si el hígado está enfermo, a menudo puede sentirlo o sentirlo durante años. “Cuando se presentan síntomas como fatiga o falta de concentración, a menudo son inespecíficos”, dice Ingo van Thiel, del Instituto Alemán del Hígado en este contexto.

Flatulencia, vómitos de sangre, trastornos cerebrales: ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad hepática?

Cabe señalar que el hígado no siente dolor. “Pero algunos pacientes experimentan dolor por presión en la parte superior derecha del abdomen cuando el hígado se agranda y ejerce presión sobre los tejidos circundantes”, señala Van Thiel. Los síntomas típicos, como el color amarillento de la piel y el blanco de los ojos, solo ocurren en un número relativamente pequeño de personas.

“En la última etapa, son posibles síntomas graves como desgarros de estómago, sangrado repentino o trastornos cerebrales”, dice van Thiel. Y solo entonces algunos de los enfermos se dan cuenta de que están enfermos. La enfermedad hepática no tiene que atribuirse necesariamente al consumo de alcohol. Porque el alcohol es “sólo” una de las tres causas principales. Los virus de la hepatitis B y C, así como el hígado graso, a menudo se pueden utilizar como causa.

“Enfermedad del hígado graso debido al síndrome metabólico”: cómo el café podría ayudar a esta condición

Cualquiera que piense que el hígado se mantiene saludable “solo” evitando intoxicantes, vino o cerveza, se equivoca. Fumar también ataca al miembro. Además, debes evitar muchas bebidas carbonatadas y jugos azucarados, ya que pueden acumular grasa en el hígado. Así es como se desarrolla el hígado graso mencionado anteriormente. “Estamos muy preocupados por la enfermedad del hígado graso causada por el síndrome metabólico”, dice el experto en ayuda hepática Van Thiel.

La combinación de obesidad, presión arterial alta y trastornos del metabolismo del azúcar y las grasas puede provocar una enfermedad hepática grave. Hasta la fecha, no existen medicamentos contra el hígado graso. Después de todo, el café puede ayudar, por ejemplo. “Tiene un efecto protector y puede causar valores hepáticos bajos”, dice Kornberg. Esto reduciría el riesgo de desarrollar cirrosis y carcinoma hepatocelular.

Lucha contra la enfermedad hepática: preste atención de antemano a una “dieta equilibrada” y un “estilo de vida activo”

La prevención a través de algún tipo de tratamiento hepático o dieta no es posible para las personas que tienen un órgano sano. Pero: “Una dieta bien balanceada con alimentos frescos y naturales y un estilo de vida activo aún pueden ayudar”, dice Kornberg sobre la forma correcta de tratar su hígado.

Si la enfermedad hepática ya está presente, la dieta adecuada puede desempeñar un papel importante. “Esto se aplica, por ejemplo, a las personas con enfermedades de almacenamiento como la hemocromatosis y la enfermedad de Wilson, y a los pacientes con cirrosis y personas con enfermedad del hígado graso”, dice Kornberg.

La hepatitis se puede prevenir con los virus de la hepatitis

Sin embargo, la prevención es posible si la hepatitis está infectada con el virus de la hepatitis A, B, C o D. Cualquier persona de 35 años o más puede hacerse un chequeo médico gratuito para la hepatitis B y C. Hay vacunas contra los virus A y B. Kornberg explica que estas vacunas son “seguras, bien toleradas y brindan una protección confiable contra estas infecciones virales”. Además, la vacunación contra la hepatitis B también protegería contra la infección por el virus D.

Eventualmente, ambos pueden volverse crónicos y eventualmente conducir a cirrosis y carcinoma hepatocelular. Esta vacuna es también una vacuna contra cáncerdice el médico. Sin embargo, todavía no existe una vacuna contra la hepatitis C. Pero: “Esta enfermedad ahora se puede tratar en casi todos los pacientes prácticamente sin efectos secundarios”.