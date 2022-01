Cierre de Corona en la capital china: llama a la ayuda de la ciudad de Xi’an

“¿Los funcionarios que presionaron el botón de pausa para Xi’an alguna vez pensaron en cómo afectarían el destino de los 13 millones de personas?” Esta oración es de un diario en línea sobre la situación en la ciudad de Xi, que ha estado cerrada durante aproximadamente dos semanas. Las grabaciones del periodista local Jiang Xue estuvieron entre los textos en línea más leídos en China el martes. Se trata de la gente que cayó por las grietas cuando las autoridades paralizaron toda la ciudad, de la propagación de Coronavirus para detener. Por ejemplo, las personas que se sientan en la calle porque sus edificios de departamentos están acordonados durante sus horas de trabajo. Acerca de un trabajador migrante que se dice que viajó 90 kilómetros hasta su aldea por temor a los costos de la cuarentena forzada. Un hombre fue golpeado por los guardias de su comité vecinal por salir ilegalmente de su casa para conseguir algo de comer. Posteriormente, la policía multó a los atacantes.

El diario también gira en torno a una joven cuyo padre murió de un infarto después de que su hija dijera que lo sacaron del hospital debido a los casos reportados de coronavirus en su área residencial. Jiang Xue cuenta estas historias para compararlas con la retórica oficial sobre la victoria sobre el virus y los cánticos preventivos de los internautas nacionalistas. “No importa cuál sea la gran historia, esta noche la ciudad está de luto por esta niña que perdió a su padre”.

Entre el estímulo y la contradicción

Un caso similar estalló el martes y provocó indignación en línea. En consecuencia, a una mujer embarazada en su pesadez se le impidió ingresar al hospital porque solo pudo mostrar la prueba de corona vencida. Sin embargo, no se pudo verificar la autenticidad del informe.

Durante días, han circulado en línea llamadas de ayuda y quejas de personas en riesgo de quedarse sin suministros. La administración de la ciudad parece incapaz de hacer frente a la tarea de proporcionar alimentos y medicinas a 11 millones de ciudadanos a los que no se les permite salir de sus hogares. Algunas personas han informado que han comido fideos instantáneos durante una semana. A veces se les anima, a veces se les insulta por ser antipatrióticos. A los que se quejaron de que las autoridades habían desaconsejado la compra de hámsters antes del encierro se les dijo: “¿Por qué gritas así? Otros sufren en silencio. Tú traes problemas a tu país. Tu caso se cita en sitios web anti-China en el extranjero”. Ordenar tampones y toallas sanitarias ha sido acusado por algunos de propagar una ideología feminista.

La terrible experiencia de Xi’an vuelve a poner de relieve las luchas de la sociedad china. Los censores omiten muchas voces críticas, lo que se suma al resentimiento de la situación. “Escandalizado de que el gobierno gaste la mitad de su energía en eliminar entradas de Internet”, escribió un usuario. Algunos informes de la televisión estatal levantan sospechas, como un videoclip subrepticio en el que los ayudantes se arrojan entre sí bolsas de comida que podrían haber sido transportadas en automóvil.

Otra gran ciudad está cerrando

Nadie morirá de hambre en Xi’an, pero sufrirá de hambre. Esto también puede deberse al hecho de que los proveedores comerciales de alimentos chino Cuida a los habitantes de la ciudad, ya que no se les permite salir de sus hogares. La periodista Jiang Xue mencionó en sus memorias de amigos que querían suplicar al gobierno local que permitiera el mercado y las iniciativas de bienestar para los residentes. Pero al final nadie se atrevió a poner su nombre debajo.

El final del cierre no está a la vista. Las autoridades dijeron que solo se levantaría si se descubrían nuevas infecciones en personas aisladas. Desde que comenzó el brote el 9 de diciembre, se han reportado alrededor de 1.600 casos de corona en la antigua ciudad imperial de Xi’an, y el martes, por primera vez en días, se reportaron menos de cien nuevas infecciones. La situación de la oferta también está disminuyendo gradualmente. En Internet circulan imágenes de verduras musulmanas. Pero todavía hay solicitudes para hablar así: “El supermercado está a 50 metros de mi casa, pero no puedo ir allí. El gobierno distribuye comida gratis, pero solo a los propietarios y no a los inquilinos. La administración ofrece entrega de verduras para una tarifa de $ 50 yuanes (siete euros) “.

Los residentes ahora están más preocupados por los informes de personas, sin previo aviso, a veces en medio de la noche. cuarentena agrícolaLas instalaciones fueron traídas porque se descubrieron casos individuales de corona en sus complejos residenciales. Según información oficial, esto afecta a unas 40.000 personas. Mientras tanto, otra ciudad fue acordonada el martes. Se dice que más de un millón de residentes de Yuzhou, provincia de Henan, no abandonarán sus hogares después de que se reportaron tres nuevas infecciones.