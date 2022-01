Comando Europeo de Transporte Aéreo: Compartir aviones

andreas Schick es un maestro de 170 aviones. Aviones muy grandes, de hecho, podrían transportar helicópteros de ataque y vehículos blindados de transporte de personal. Pero cuando la brigada de la Fuerza Aérea mira por la ventana de su cuartel general en Eindhoven, él solo mira un estacionamiento, árboles y un avión de combate fuera de servicio.

Thomas Gotchaker Corresponsal político para la Unión Europea, la OTAN y los países del Benelux, con sede en Bruselas.

Hay dos minivans Hércules y aviones cisterna detrás de los árboles, en la parte militar del aeropuerto, por supuesto, pero todo lo demás está bien distribuido por toda Europa. Schick tiene máquinas en Wunstorf, Baja Sajonia, en Orleans en Francia, en Zaragoza en España, cerca de Roma, en un total de quince ubicaciones. De hecho, ninguno de ellos le pertenece. Sin embargo, lo dirige por todo el mundo la mayor parte del tiempo.

Esta es una de las características especiales del Comando de Transporte Aéreo Europeo de la que es responsable su cheque. “Los estados pueden recuperar el control total de cada uno de sus aviones en cualquier momento, y esto es muy importante para ellos”, dijo el oficial de sesenta años al comienzo de la introducción. Por supuesto, dice, se intenta restar importancia a las razones de esto. Tampoco es frecuente que un país muestre una “tarjeta roja”. Pero es una cuestión de principios. Los siete países representados en Eindhoven ejercen la mayor cooperación militar que existe en Europa. Sin embargo, todavía disfrutaban de soberanía.

“Reunir y compartir”

Es una experiencia que se lleva a cabo aquí todos los días, con 200 excelentes empleados en un edificio moderno inundado de luz. Los militares lo llaman “juntar y compartir”: los países juntan y comparten sus capacidades. Cada avión tiene una insignia nacional y está ubicado en una base nacional. Pero cuando se trata de la máquina utilizada, solo juega un papel secundario. El papel principal que juega: ¿quién tiene el avión más adecuado para un transporte en particular, está disponible en este momento? A menudo son igualmente importantes en la práctica: ¿quién obtendrá el permiso para volar y aterrizar más rápido?

Newsletter F + – Los mejores días de la semana en FAZ.NET Sábados a las 9 am iniciar la sesión



Christian Jünch lanza una tarjeta a la pared para explicarlo. Se trata de mudarse de Afganistán. Eso mantuvo el estatus de posición de cabeza durante semanas en el verano. La tarjeta muestra cuánto tiempo le toma a cada país emitir un “permiso diplomático”, un permiso para un avión del gobierno. Es una rutina en Europa, no fuera de ella. En un país se necesitan cinco días, en los diez siguientes, en un día hasta 15. En el caso de mercancías peligrosas, armas y municiones, el tiempo de espera puede duplicarse fácilmente.

Es por eso que Gunsch planeó dos rutas diferentes para la misión. La ruta “normal” va desde Kabul a través de Tbilisi hasta Alemania. Por otro lado, se transportaron mercancías peligrosas a través de Islamabad y los Emiratos por el Golfo y Jordania. No es un contacto directo, pero el proceso de aprobación fue más rápido en este momento. “También siempre necesitamos un Plan B en caso de que un país retire nuestro permiso de sobrevuelo”, dice el oficial alemán.

Servicio de transporte a Gao

También se trata de política. Durante la retirada de Afganistán, Italia se vio obligada a abandonar una base en los Emiratos Árabes Unidos y trasladarse a Kuwait. Los Emiratos Árabes Unidos instaron a Roma a aceptar un acuerdo de armas que el gobierno rechazó. Francia está presenciando actualmente que las tensiones con Argelia al evaluar la guerra de Argelia también están teniendo un efecto en el espacio aéreo. Los aviones de transporte franceses ya no pueden sobrevolar el país; Está justo en el camino a Mali. Otros países ahora están interfiriendo. Even Driving in Eindhoven organiza un servicio de transporte regular a Gau.