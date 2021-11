CIERRE INMEDIATO: estas reglas corona vienen con frenos de emergencia federales y de accidentes

Un nuevo tipo de corona de Sudáfrica está haciendo sonar las alarmas. La gente y la ciencia piden el cierre y el Ministro de Trabajo pide la vacunación.

Berlín – La cuarta ola de Corona está golpeando a Alemania con toda su fuerza: la nueva ola Una variante del virus Omikron de Sudáfrica* Se extiende y aumenta la presión sobre los políticos para que tomen medidas rápidas y difíciles para enfrentar a Corona. La tasa de infección de siete días en Alemania alcanzó otro máximo el domingo 28 de noviembre de 2021, según el Instituto Robert Koch (RKI). Se notificaron 44.401 nuevas infecciones a las autoridades sanitarias en un plazo de 24 horas, y el Instituto Internacional de Côte d’Ivoire afirmó que el número de nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes es de 446,7 y hay 101 muertes más.

virus: Coronavirus (COVID-19 .) Patógenos: SARS-CoV-2 incidente: por todo el mundo Primer caso conocido: 1 de diciembre de 2019 Una variante recién descubierta de Sudáfrica: Omikron alternativo (B.1.1.529)

Según las cifras de RKI publicadas el sábado, más del diez por ciento (8,6 millones de personas) de la población ha recibido una vacuna de refuerzo. 56,9 millones de personas (68,4 por ciento) fueron vacunadas completamente y 59,1 millones (71,1 por ciento) fueron vacunadas al menos una vez.

Se requiere bloqueo a nivel nacional: los científicos y los ciudadanos quieren una acción estricta contra Corona

Después de que un frente amplio de los principales virólogos alemanes pidiera el cierre el sábado y la Academia Nacional de Ciencias Leopoldina también pidiera una acción de gran alcance sobre Corona, el llamado entre la población ahora es aún más fuerte para regulaciones más uniformes para contener la pandemia de Corona. . Según la líder del partido, Annalina Barbuk, los partidos del semáforo no quieren tomar medidas de mayor alcance hasta principios de diciembre.

Cierre en Alemania y restricciones a las personas no vacunadas

Pero eso parece demasiado tarde para muchos en el país. Según una encuesta realizada por el instituto de investigación de opinión Insa en nombre de “Bild am Sonntag”, alrededor del 73 por ciento de los ciudadanos alemanes esperan actualmente un cierre nacional en las próximas cuatro semanas. Más de uno de cada dos (57 por ciento de los encuestados) quería explícitamente tal medida, y solo el 36 por ciento se opuso. Alrededor del 55 por ciento también cree que las restricciones impuestas a las personas no vacunadas no son suficientes.

Se espera con impaciencia la decisión de la Corte Constitucional Federal sobre denuncias constitucionales contra el Freno Federal de Emergencia para Corona de Primavera, anunciada para el martes 30 de noviembre de 2021. Se relaciona con los requisitos nacionales de restricciones de salida y contacto, que vencieron en el finales de junio, en caso de que la situación de Corona empeore. También se espera que los jueces de Karlsruhe proporcionen barandillas para futuras restricciones.

Corona en Alemania: el Tribunal Constitucional Federal decide sobre los frenos de emergencia federales desde la primavera

Por tanto, la decisión se espera con gran interés por parte de las futuras coaliciones de los partidos señaladores. SPD, Greens y FDP solo han revisado la Ley de Protección contra Infecciones, incluida la oficina en casa obligatoria y la base 3G en el trabajo. Además, se han sustituido las normativas anteriores sobre frenado de emergencia por otras nuevas. Los toques de queda y los cierres preventivos generales de escuelas y guarderías generalmente ya no son posibles.

Mientras tanto, la epidemia no se detiene. Al contrario: se ha confirmado desde el sábado que la variante Omicron del coronavirus, detectada por primera vez en Sudáfrica, ya ha llegado a Alemania. Por lo tanto, un intento de confinar el brote al continente africano fracasó, como se esperaba.

Según el Instituto Max von Pettenkofer, la variante se encontró en dos viajeros en Munich. Según la información, ya habían llegado en un vuelo desde Sudáfrica a mediados de semana. Según el virólogo Oliver Kepler, jefe del departamento de virología de la Universidad Ludwig Maximilian de Munich, la llamada secuencia del genoma completo aún está pendiente, pero “se ha establecido más allá de toda duda razonable que se trata de una variante”. Mientras tanto, como precaución para una mayor propagación, la entrada desde ocho países del sur de África se ha restringido severamente.

Crecen los llamados para cerrar Corona: el presidente federal Steinmeier pide restricciones en las comunicaciones

El presidente federal Steinmeier escribió una publicación como invitado en el sitio web de Bild am Sonntag.*: “Es importante que todos trabajemos juntos ahora”. Y advirtió: “Cumplamos las reglas, reduzcamos nuestros contactos nuevamente. Hagámoslo para que no volvamos a cerrar escuelas y guarderías, para que no tengamos que cerrar la vida pública por completo”. Viaje de tres días al Área de la Bahía en ese momento. Corto debido al desarrollo de la pandemia de corona.

Leopoldina destacó que la campaña de vacunación debe fortalecerse mucho y que la vacunación obligatoria debe introducirse en fases. Es importante la vacunación obligatoria relacionada con el trabajo que se ofrece rápidamente a médicos, enfermeras y profesionales médicos. En total, alrededor de 30 millones de terceras vacunas deberían estar disponibles para Navidad, además de la primera y la segunda vacunación.

Los científicos, incluido el virólogo de Berlín Christian Drosten, afirman: “Desde un punto de vista médico y epidemiológico, es inmediatamente efectivo reducir significativamente el número de contactos durante algunas semanas desde el comienzo de la próxima semana”. “Debido a la inmunidad reducida, estas medidas deben aplicarse temporalmente a las personas vacunadas que están convalecientes y que deben recibir una vacuna de refuerzo durante este tiempo”.

Markus Söder (CSU) pide un gobierno de semáforos: el SPD, los Verdes, el FDP deben poner en marcha los frenos de emergencia federales

El primer ministro de Baviera y el presidente de CSU, Markus Soder, comentaron de manera similar sobre la escalada de la cuarta ola de Corona: el hombre fuerte de CSU indicó que el número creciente de nuevas infecciones de Corona no es solo un problema para Baviera o Alemania del Este. Es un “fenómeno nacional”. Debe temerse una “sobrecarga total en el sistema sanitario alemán, pero también en el sistema sanitario regional”. Además de las acciones anteriores, se necesita una regulación federal unificada.

Soder destacó: “Estamos agotando todo, pero eso no será suficiente”, refiriéndose a las anteriores medidas de la Corona. El gobierno del semáforo, con la posible lista de ministros en el gobierno del canciller Olaf Scholz y el dinero de los ciudadanos solo para 2022, debe garantizar la atención de los medios durante la semana, para garantizar una “estrategia de contención nacional eficaz” y un “uniforme para la ‘Emergencia Federal El “freno para toda Alemania” ha comenzado. También es necesario que la conferencia del primer ministro se reúna antes. Cada semana de retraso significa exagerar la situación para las clínicas.

Vacunación obligatoria hasta Navidad: El Ministro de Trabajo es trucos que quieren obligar a determinadas categorías ocupacionales

El primer ministro de Baviera, Markus Söder (CSU), habló de una “llamada de atención para Berlín”. “La situación es más grave de lo que la mayoría de la gente piensa”, dijo a dpa. “Por eso debemos tomarnos en serio la información de Leopoldina y asesorarlos rápidamente”. Dijo al “Augsburger Allgemeine” que la Conferencia de Primeros Ministros y una nueva ley que hiciera justicia a la trágica situación eran necesarias lo antes posible. La próxima conferencia del primer ministro no está programada hasta el jueves 9 de diciembre de 2021. Varios jefes de gobierno están presionando para que se avance, mientras que otros se oponen.

El ministro de Trabajo federal interino, Hubertus Heil (SPD), ha anunciado que quiere implementar la vacunación obligatoria planificada de los empleados en clínicas y hogares antes de Navidad. Cuando se le preguntó si también apoyaría la vacunación obligatoria universal, Hill respondió a “Bild am Sonntag”: “Sí, y creo que es correcto que demos el primer paso antes de Navidad para asegurarnos de que exista un compromiso, por ejemplo, en las clínicas con la vacunación”. en centros asistenciales, ancianos y discapacitados ”.“ Pero actualmente hay una grave escasez de vacunas, como informaron los estados de Bremen y Baja Sajonia el fin de semana.

El jefe médico global Frank Ulrich Montgomery advirtió sobre nuevas mutaciones corona como la variante Omikron. Pidió cerrar los mercados navideños y prohibir los fuegos artificiales en la víspera de Año Nuevo. “En la Semana de San Nicolás podemos tener accidentes entre 700 y 800”, advirtió el presidente de la Asociación Médica Mundial Más Joven.

Ocupando camas de cuidados intensivos en Alemania: la fuerza aérea transporta pacientes de Corona por todo el país

Segundo uso de La Fuerza Aérea transportará a los pacientes de la UCI dentro de Alemania*. Según la Bundeswehr, una ambulancia ha volado desde su aeropuerto de origen en Colonia a Múnich, desde donde los pacientes deben ser transportados a Hamburgo. Una máquina ya había volado a Memmingen en Baviera el viernes para llevar a seis personas gravemente enfermas a Renania del Norte-Westfalia desde allí.

Esto aliviaría la gravedad de los hospitales en áreas que tienen un número particularmente grande de pacientes con corona. Baviera es uno de los estados federales más afectados. es más Los pacientes de Corona fueron trasladados a Hamburgo*, Bremen y Hannover ya han aceptado pacientes de Covid 19 de otros estados federales. * kreiszeitung.deY mercur.de Y 24hamburg.de son ofertas de IPPEN.MEDIA.

