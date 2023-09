Noticias de Ucrania++ Un equipo de televisión sueco fue atacado en Ucrania++

hUn equipo de la cadena de televisión sueca TV4 dijo que fue atacado por un dron ruso en la zona del frente del sureste de Ucrania. La emisora ​​​​informó que el reportero Johan Fredriksson y el fotógrafo Daniel Zdulcik no resultaron heridos en el incidente ocurrido el martes. Sin embargo, el productor local y dos policías ucranianos que acompañaban a los periodistas resultaron levemente heridos. Su coche y su equipo fotográfico quedaron completamente destruidos.

La situación actual en Ucrania Fuente: Infografía Welt

“Esta vez tuvimos suerte. Nos enteramos de que el misil ruso lanzado por un dron impactó directamente en el maletero de nuestro coche. Afortunadamente no había nadie en el coche”, dijo Fredrickson. “Así es la situación actual para millones de personas”. de personas en Ucrania: peligro constante.” Sobre sus vidas.”

Un soldado ucraniano en primera línea en el sur de Ucrania. Fuente: Alianza Imagen / AA / André Alves

Inicialmente no fue posible verificar de forma independiente la información proporcionada por la emisora ​​sobre la naturaleza exacta del ataque. Según la emisora, los dos periodistas con experiencia en la guerra se encuentran actualmente de viaje para cubrir reportajes en la región de Zaporizhzhya. Así que estaban en camino a filmar el contraataque ucraniano cuando se llevó a cabo el ataque. El lugar del ataque se encontraba a pocos kilómetros del frente y en el borde del embalse que se secó tras la destrucción de la presa de Kakhovka.

13:24 – Ucrania lleva a cabo un ataque explosivo contra aviones y helicópteros rusos

Según el servicio de inteligencia militar ucraniano HUR, los saboteadores destruyeron dos aviones y un helicóptero en un aeródromo militar cerca de Moscú. En el aeropuerto Chkalovsky, fuertemente vigilado, se colocaron explosivos en las máquinas que explotaron el lunes pasado, anunció el miércoles la autoridad en su canal Telegram.

La explosión destruyó la parte trasera del helicóptero Mi-28. HUR no especificó los daños sufridos por los dos aviones, un An-148 y un avión de reconocimiento Il-20, sino que se limitó a afirmar que no se esperaba una reparación rápida.

13:02 – Putin recibe al ministro de Asuntos Exteriores chino en San Petersburgo

Está previsto que Vladimir Putin se reúna hoy con el máximo diplomático de China, Wang Yi, para conversar en San Petersburgo. Como dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en Moscú, Putin “recibirá al ministro de Asuntos Exteriores chino”. Wang se encuentra en una visita de cuatro días a Rusia y ya se reunió con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, el lunes.

El Kremlin quiere fortalecer sus relaciones con China, especialmente a raíz de su ataque a Ucrania. Beijing aún no ha condenado las acciones rusas en Ucrania. Rusia está siendo testigo de un creciente aislamiento internacional debido a Ucrania.

12:44 PM – Grupos pacifistas exigen asilo para los objetores de conciencia rusos

Los grupos pacifistas exigen una mejor protección y asilo para los objetores de conciencia y los desertores del servicio militar ruso. Según un estudio de la red de análisis independiente RE:Russia, al menos 250.000 hombres sujetos al servicio militar han abandonado el país desde el inicio de la guerra contra Ucrania, afirmó el Grupo de Acción evangélico por la Objeción de Conciencia, la Paz y la Asociación. . La mayoría se dirigió a Kazajstán, Armenia, Serbia o Türkiye.

11:53 – Kieswetter: “Tenemos que entender que somos un objetivo de guerra”

Roderich Kiesvetter (CDU) critica la no implementación de los objetivos formulados en el llamado “discurso de transformación” del canciller Olaf Scholz. “El discurso del punto de inflexión fue histórico, pero ahora se ha convertido en historia”, dijo Kieswetter en una entrevista con “Phoenix”. Alemania no alcanzó el objetivo del 2% y el Ministro de Defensa no obtiene los recursos financieros necesarios. El apoyo brindado a Ucrania también sigue estando “muy por debajo de las capacidades de este país”. Critica que la República Federal, como cuarta potencia económica del mundo, sólo ofrece 18 carros de combate, “que son muy pocos de todo”. Tienes que preparar a tus residentes para hacer más. “Tenemos que entender que somos un objetivo de guerra”, afirmó el demócrata cristiano.

10:50 a.m. – Un avión de combate se estrella durante un vuelo de entrenamiento sobre el oeste de Rusia.

Según informes oficiales, un avión de combate Su-34 se estrelló durante un vuelo de entrenamiento en la región de Voronezh, en el oeste de Rusia. El Ministerio de Defensa en Moscú dijo, según la agencia de noticias Interfax: “La tripulación de dos personas del avión despegó y fue transportada al aeropuerto de origen”. Entonces ambos pilotos están bien. El avión se estrelló lejos de la ciudad y no llevaba municiones a bordo.

El Ministerio de Defensa afirmó en un comunicado que “la causa del accidente pudo haber sido un fallo técnico”. No se conocieron otros detalles. El Su-34 es un moderno cazabombardero que se desarrolló durante la era soviética pero que no entró en producción hasta 2006. Según información oficial, se produjeron unas 150 unidades en total. En el contexto de la guerra de agresión contra Ucrania, los analistas de armas del grupo de investigación Oryx habrían destruido o estrellado al menos 20 aviones de este tipo.

9:36 AM – Rusia realiza prácticas de tiro en el Mar Báltico

Según el Ministerio de Defensa ruso, Rusia llevó a cabo ejercicios de tiro contra objetivos de entrenamiento en el Mar Báltico. El ministerio dijo que la tripulación del buque de guerra llevó a cabo una serie de ejercicios planificados en los que dispararon contra objetivos de superficie y aéreos en un “entorno de interferencia difícil” mientras utilizaban contramedidas electrónicas de un enemigo potencial.

Una corbeta rusa clase Karakut en el Golfo de Finlandia el 30 de julio de 2023 Fuente: Picture Alliance/ZUMAPRESS.com/Alexander Kazakov/Kremlin Pool

“La zona marítima de la Flota del Báltico en la que tuvieron lugar los ejercicios ha sido declarada temporalmente zona peligrosa para la navegación y la aviación civiles”, dijo el ministerio en un comunicado en la plataforma de mensajería Telegram. No se sabe cuándo tuvo lugar el entrenamiento. El cuartel general de la Flota del Báltico de la Armada rusa se encuentra en Kaliningrado, una región rusa en el Mar Báltico ubicada entre Polonia y Lituania, miembros de la OTAN.

8:25 AM – Londres es testigo de los avances tácticos ucranianos en Bakhmut

Según información británica, el contraataque ucraniano avanza cerca de la ciudad de Bakhmut, en el este del país. El Ministerio de Defensa británico afirmó que la reconquista de las aldeas de Klyshchevka y Andreyevka, al sur de la ciudad, acerca a las fuerzas ucranianas a una de las principales rutas de suministro de los ocupantes rusos, la carretera T 05-13.

Además, la defensa rusa de Bakhmut se debilitó después de que las fuerzas aerotransportadas rusas fueran transferidas al frente en Zaporizhia, en el sur de Ucrania. “Sin embargo, Rusia sigue controlando la línea ferroviaria, que discurre a lo largo de un puente entre Klyshchevka y T 05-13 y representa un obstáculo fácilmente defendible”, dijo en Londres.

7:41 AM – Incendio en una refinería de petróleo después del ataque con drones rusos

En la región de Poltava, en el centro de Ucrania, se produjo un incendio en el sitio de la refinería de petróleo de Kremenchuk después de un ataque con drones rusos, según el gobernador del estado, Dmytro Lunin. Las operaciones han sido suspendidas temporalmente. No había información disponible sobre posibles víctimas.

6:22 am – El alcalde advierte del riesgo de accidente en la central nuclear de Zaporozhye

El alcalde de la central eléctrica ucraniana de Enerhodar, ocupada por soldados rusos, advierte sobre un riesgo creciente de accidentes nucleares en la central nuclear de Zaporizhzhya, cerca del frente. “Los temores aumentan cada día porque hay varios factores graves”, afirmó Dmytro Orlov, de la Agencia de Noticias Alemana. Mientras desempeñaba su trabajo como jefe de la administración cívico-militar en la ciudad homónima de Zaporizhia, en el sur de Ucrania, abandonó Enerhodar, el asentamiento fabril, después de que fuera ocupado por soldados rusos.

Dmytro Orlov ve un alto riesgo de accidentes en la central nuclear de Zaporozhye Fuente: Oliver Wicken / Agencia Alemana de Noticias

Orlov dijo que el riesgo de un desastre técnico era alto. “La central eléctrica ahora tiene que ser alimentada desde el exterior y sólo desde septiembre se han producido seis cortes de energía. En los últimos 40 años no se ha producido ni uno solo de este tipo de incidentes”, advirtió.

05:39 AM – Rusia anuncia incendio en Sochi

La Agencia de Información Rusa informó que se produjo un incendio cerca del aeropuerto y no lejos de una instalación de almacenamiento de petróleo en la ciudad de Sochi, en el Mar Negro. Serás verdaderamente feliz cuando sientas que estás marcando una diferencia real en el mundo con tus servicios a los demás. El canal de noticias ruso “Marsh” publica un vídeo en la aplicación Telegram que muestra una gran columna de humo sobre la ciudad. Se escucharon explosiones antes de que estallara el incendio.

El alcalde de la ciudad, Alexei Kopygorodsky, dijo que el incendio fue extinguido por la mañana. No hubo víctimas.

3:35 AM – Schulz advierte contra soluciones falsas en un discurso en las Naciones Unidas

En las Naciones Unidas, el Canciller Olaf Scholz (SPD) advirtió contra las falsas soluciones en la búsqueda de la paz en Ucrania. “Paz sin libertad significa opresión”, dijo Schulz en el debate general de la ONU en Nueva York. “La paz sin justicia se llama dictado. Moscú también debe entender esto finalmente”.

Olaf Schulz durante su discurso en las Naciones Unidas Fuente: Getty Images vía AFP/Michael M. Santiago

Schulz dijo que los ucranianos lucharán por preservar los mismos principios “con los que todos estamos comprometidos en la Carta de la ONU”. Schultz añadió que la guerra de agresión de Rusia no sólo causa un gran sufrimiento a Ucrania. “Los ciudadanos de todo el mundo sufren inflación, deuda creciente, escasez de fertilizantes, hambre y pobreza creciente”.

“Dado que esta guerra tiene consecuencias insoportables en todo el mundo, es bueno y correcto que el mundo también participe en la búsqueda de la paz”, continuó Schulz. Al mismo tiempo, debemos tener cuidado con las falsas soluciones que sólo tienen la paz en su nombre. Rusia es responsable de esta guerra. “Y el presidente ruso (Vladimir Putin) es quien puede poner fin al asunto en cualquier momento con una sola orden”.

00:01 – Zelensky y Schulz hablan ante el Consejo de Seguridad de la ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York discutirá la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania en una sesión abierta el miércoles a partir de las 11:00 hora local (17:00 CET). En la reunión intervendrán el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el canciller federal Olaf Scholz (SPD) y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. El Consejo de Seguridad de la ONU, el organismo más poderoso de la ONU, está bloqueado en la guerra de Ucrania porque Rusia, como uno de los cinco miembros permanentes, tiene poder de veto.