Cinco alimentos que te ayudan a comer sano

Cada vez son más las personas que sufren de hígado graso. No hay drogas contra eso. Sin embargo, los pacientes pueden cambiar su dieta para curar el hígado.

Cada tercer adulto y cada niño con sobrepeso en Alemania sufre de una enfermedad relacionada con el alcohol hígado graso: A diferencia de la llamada AFLD (enfermedad del hígado graso alcohólico), la enfermedad del hígado graso no alcohólico, también conocida como NAFLD (enfermedad del hígado graso no alcohólico), es causada principalmente por una dieta poco saludable. El hígado graso no es dañino, en última instancia aumenta el riesgo de enfermedades graves como: ataque cerebral Y Infarto de miocardio. Es muy importante prestar atención a la dieta y la ingesta de alimentos. Que promueven la salud del hígado y pueden tratar el hígado graso.

Hígado Graso: Apoye y Prevenga la Curación con Cinco Alimentos

El hígado graso puede resultar del consumo excesivo de alcohol o de una dieta poco saludable. Cada vez más personas en Alemania sufren de la enfermedad del hígado graso no alcohólico. © Biblioteca de Imágenes Científicas / IMAGO

Con hígado graso fuerte Centrarse en Internet Más del cinco por ciento de las células hepáticas se vuelven grasas, siendo el hígado graso más del 50 por ciento. Al igual que ocurre con el hígado graso causado por el alcohol, también puede resultar de la forma no alcohólica Inflamación de palanca Desarrollar. La hepatitis hace que el órgano se endurezca y pierda su capacidad de funcionar con el tiempo. Esto aumenta el riesgo Cáncer de hígado. Además de complicaciones graves como: Alta presión sanguíneaY Trastornos de la tiroidesY Diabetes tipo 2Ataque al corazón, derrame cerebral, también enfermedad mental Apagar. Sin embargo, la buena noticia es que puedes prevenir e incluso tratar el hígado graso con ciertos alimentos. Puedes descansar, apoyar y restaurar tu hígado con los siguientes alimentos:

productos integrales : Productos como el pan integral o la pasta integral ayudan al hígado gracias a sus hidratos de carbono complejos. Además, el metabolismo de los carbohidratos se retrasa debido a la fibra dietética saludable. Esto puede ayudar a prevenir los antojos porque el azúcar en la sangre no aumenta poco después de comer.

: Productos como el pan integral o la pasta integral ayudan al hígado gracias a sus hidratos de carbono complejos. Además, el metabolismo de los carbohidratos se retrasa debido a la fibra dietética saludable. Esto puede ayudar a prevenir los antojos porque el azúcar en la sangre no aumenta poco después de comer. arándano Arándanos: contienen una sustancia vegetal menor, las antocianinas, que son las responsables de su color azul, razón por la cual también se les llama arándanos en algunas regiones de Alemania. Las antocianinas también tienen una función protectora y hepatoprotectora.

Arándanos: contienen una sustancia vegetal menor, las antocianinas, que son las responsables de su color azul, razón por la cual también se les llama arándanos en algunas regiones de Alemania. Las antocianinas también tienen una función protectora y hepatoprotectora. Verduras y frutas de sabor amargo Estos incluyen, por ejemplo, alcachofas, radicchio, achicoria y pomelo. Estimulan la descomposición de las grasas en el hígado.

Estos incluyen, por ejemplo, alcachofas, radicchio, achicoria y pomelo. Estimulan la descomposición de las grasas en el hígado. Especias como el jengibre y la cúrcuma La curcumina, un compuesto vegetal que se encuentra en la cúrcuma, protege el hígado de ciertas toxinas. La cúrcuma también puede reducir el riesgo de que el hígado graso se convierta en hepatitis y cirrosis. Esta es una enfermedad hepática grave que puede resultar del abuso de alcohol o la hepatitis y reemplaza el tejido hepático funcional con tejido conectivo.

La curcumina, un compuesto vegetal que se encuentra en la cúrcuma, protege el hígado de ciertas toxinas. La cúrcuma también puede reducir el riesgo de que el hígado graso se convierta en hepatitis y cirrosis. Esta es una enfermedad hepática grave que puede resultar del abuso de alcohol o la hepatitis y reemplaza el tejido hepático funcional con tejido conectivo. Grasas saludables, como las que se encuentran en las nueces y los aceites vegetalesSustancias insaturadas especialmente saludables Ácidos grasos omega-3 Las plantas apoyan el hígado graso que se encuentra en la eliminación del lastre graso. También protege contra la acumulación de nuevas grasas. La vitamina E, que también se encuentra en las nueces y los aceites vegetales, también fortalece el hígado contra las infecciones.

Hígado graso: hábitos dietéticos que pueden ayudar a la recuperación

Además de los alimentos mencionados, tipos de col como el brócoli también son adecuados para la salud del hígado. Los fitoquímicos que contiene, como los glucósidos del aceite de mostaza, revitalizan el hígado y la bilis y contribuyen a desintoxicación en. Pero no solo ciertos alimentos reducen la grasa del hígado. Ciertos hábitos alimenticios también pueden apoyar la recuperación y prevenir el hígado graso. Los afectados deben reducir las calorías y tomar descansos más prolongados para comer.

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.