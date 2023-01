Cinco razones por las que deberías comerlos

a: judith moreno

Comienza tu día ahora comiendo una porción de avena. No solo haces algo bueno por tu salud, sino que también te ayuda a perder peso.

Desafortunadamente, nada sale de la nada, y esto también se aplica a la pérdida de peso. Para perder algunos kilos, es necesario mimar la dieta y cuidar el balance energético negativo. Además, el deporte y el deporte no hacen daño, aunque según el investigador Bajar de peso por sí solo no ayuda mucho. también Por cierto, el frío puede estimular tu metabolismo y así ayudarte a perder peso el apoyo. Sin embargo, si desea cambiar su dieta, debe prestar atención a los ingredientes. Cómo ayuda la avena no solo en la dieta sino también en toda tu vida diaria y tu vida Afectar positivamente el bienestar Puedes encontrar aquí.

Pierde peso con avena: cinco razones por las que debes comerla todos los días

La avena es un superalimento: contiene mucha fibra, minerales y vitaminas, y también es adecuada para adelgazar. © Andreas Berheide / Imago

No solo Las almendras son especialmente buenas como tentempié para las personas que quieren adelgazar. también El café, por ejemplo, puede aumentar la quema de grasa. Además, cierta ayuda Ingredientes del desayuno para bajar de peso.. Aquí es donde la avena también entra en juego. Al principio parece soso y aburrido. Sin embargo, en su interior hay muchos ingredientes importantes como vitaminas, zinc, hierro, magnesio y selenio, por lo que es realmente un superalimento. Así que debes consumir una porción de avena al día por las siguientes 5 razones:

1. La avena te mantiene lleno por más tiempo: una porción (alrededor de 50 gramos) del superalimento puede ayudarte a sentirte lleno por más tiempo y evitar que sientas más hambre. Porque la avena contiene proteína y fibra, lo que te hace sentir lleno por mucho tiempo. Además, consta de pocas calorías. Así que fortalécete por la mañana con muesli a base de avena, por ejemplo, yogur natural y frutas y adelgaza mucho más fácilmente.

2. La avena estimula la digestión: el alto contenido de fibra favorece la digestión y, por lo tanto, es buena para los intestinos y acelera el metabolismo. Si comienza a comer avena todos los días, comenzará a sentir la diferencia en poco tiempo. Además, acostúmbrate Desayune todos los días o al menos regularmente, ya que esto también ayuda a perder peso.. Esto no solo mantiene su digestión en marcha, sino que también la pone en un ritmo saludable para prevenir el estreñimiento y la hinchazón del estómago.

3. La avena combina con la alimentación intuitiva: similar a eso ayuno intermitente Este es también el caso La alimentación intuitiva no es solo una tendencia alimentaria, sino una forma saludable de comer. Por ejemplo, si escuchas tu hambre y tus gustos y quieres empezar la mañana con algo dulce, entonces la avena en muesli es la base perfecta. Lo que termine saludable en el tazón depende de usted. Sin embargo, la avena también es buena para platos saludables por la mañana. Si comes intuitivamente a primera hora de la mañana, satisfarás tus antojos y evitarás los antojos de comida.

4. La avena proporciona energía por la mañana: si comenzaste tu día con avena todos los días durante un mes, ciertamente no querrás prescindir de este ritual en el corto plazo. A diferencia de los croissants o panecillos elaborados con harina de trigo, los superalimentos aportan energía que dura más tiempo.

5. La avena diaria ayuda con una rutina de pérdida de peso: al comer un desayuno saludable con avena todos los días, está estableciendo una cierta rutina en su proyecto de pérdida de peso, y una visita regular al panadero con sus bocadillos y pasteles poco saludables pronto se convertirá en algo importante en el pasado. Con este nuevo hábito, los kilos deberían bajar casi por sí solos.

Adelgazar con avena: ¿por qué el superalimento es tan saludable?

Como su nombre lo indica, los copos de avena están hechos de avena (Avena sativa), un producto integral bajo en gluten. Los copos están disponibles en tres tipos de cereales diferentes: láminas grandes o finas, láminas pequeñas o finas y copos para fundir. Debido al equilibrio de nutrientes, la avena también es saludable. De todos los granos, la avena tiene el mayor contenido de vitamina B1 y B6, contiene fibra adicional, valiosas vitaminas, minerales y proporciona mucho hierro de origen vegetal. Además, la avena también asegura una flora intestinal saludable.

