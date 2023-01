matemáticas Loco y espeluznante, dice el sarcástico estudiante de primaria Nigel Molesworth, cuya falta de interés por aprender es reconocida por los lectores de sus encantadores cuentos de hadas escolares que no asistieron a un internado privado de tercera clase como Jeffrey Whillans y Ronald. Searle tiene amados cómics de Molesworth de la década de 1950. No sabemos qué sigue para el niño que se describe a sí mismo como la maldición del maestro. Sabe que nunca será tan inteligente, pero aún expresa la esperanza de que una “gran obviedad” encuentre un lugar para trabajar, en cuyo caso aún puede haber una posibilidad de ser nombrado caballero. Lo cierto es que Molesworth habría aprovechado la primera oportunidad para abandonar las matemáticas. En el sistema escolar inglés, esto viene con el logro del nivel correspondiente al High School Leaving Certificate, cuando los estudiantes deciden en qué tres o posiblemente cuatro materias desean especializarse cuando se gradúen.

Este sistema no solo requiere que los estudiantes se comprometan con un camino educativo en una era en la que generalmente no tienen ideas precisas sobre el futuro. También crea importantes brechas de aprendizaje para aquellos que abandonan la historia, los idiomas extranjeros y las matemáticas después de los dieciséis años. Según las estadísticas, solo la mitad de los estudiantes entre 16 y 19 años aprende matemáticas, lo que lleva a la debilidad de gran parte de la población en matemáticas. Según el gobierno, ocho millones de adultos no aprueban la escuela primaria. Como crítico de la hiperespecialización, Rishi Sunak quiere contrarrestar eso.

El nuevo primer ministro británico planea hacer de las matemáticas una materia obligatoria en Inglaterra a la edad de 18 años con el fin de equipar mejor a los que terminan la escuela para la economía del futuro orientada a los datos y la tecnología. La medida fue anunciada por Downing Street como la piedra angular de la visión de Sunak para el futuro del país, que se describió en un discurso de apertura el miércoles y que tanto la oposición como el partido eligieron rápidamente a la luz de la grave situación actual. Al igual que los estudiantes de matemáticas de los profesores, los políticos laboristas instaron al primer ministro a anunciar su disolución. Otros respondieron que dos años más de lecciones de matemáticas no ayudarían a aquellos que no comprendían el tema a la edad de dieciséis años. Algunos bromean diciendo que las dificultades del país serían menores si Liz Truss y Cozy Karting pudieran hacer mejor los cálculos. El hecho de que la primera ministra, que ha estado en el cargo por el menor tiempo, se especializó en matemáticas en la escuela y estudió economía en Oxford, entre otras cosas, parece haberle hecho poco bien.