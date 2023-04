Cinco valores sanguíneos que debes conocer

24 vida salud

Deficiencia de hierro, colesterol alto: los niveles en sangre revelan mucho sobre nuestro estado de salud. Una descripción general rápida de los valores importantes para una vida saludable.

Mucho se puede leer sobre nuestra salud a partir de nuestra sangre. Los valores de sangre se pueden usar para detectar inflamación en el cuerpo, lo que a menudo indica enfermedades como el cáncer o la diabetes. La deficiencia de vitamina D también puede explicar por qué los pacientes se sienten cansados ​​y agotados, son particularmente susceptibles a las infecciones o tienen cambios de humor, que a menudo se manifiestan como depresión invernal en la estación fría y oscura.

De cualquier manera: para vivir una vida larga y saludable, debe cuidar sus valores. Los cambios menores en los valores no son motivo de preocupación, pero deben aclararse en exámenes posteriores. Una descripción general de los valores sanguíneos que son particularmente relevantes para vivir una vida saludable el mayor tiempo posible.

Valores en sangre: estos valores indican un mayor riesgo de accidente cerebrovascular o infarto

Según el Instituto Robert Koch (RKI), el accidente cerebrovascular es una de las causas de muerte más comunes en Alemania, junto con enfermedades cardíacas como ataques cardíacos y cáncer. Ciertos valores en nuestra sangre revelan si nosotros mismos estamos en mayor riesgo. Un indicador de un accidente cerebrovascular inminente es la proteína fitoína A. La molécula de proteína se produce en el hígado y se libera en la sangre. Según científicos del Instituto Alemán de Nutrición Humana en Potsdam-Reebrock y la Universidad de Tübingen, los niveles altos de este biomarcador en la sangre se asocian con un riesgo tres o cuatro veces mayor de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular.

Lp-PLA2 también es un marcador importante para la detección temprana de cambios inflamatorios en los vasos sanguíneos. El valor proporciona información sobre la estabilidad de los depósitos de colesterol asociados con la calcificación en la pared arterial. En resumen: si el valor aumenta, esto también indica un mayor riesgo de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular.

El accidente cerebrovascular se puede reconocer por ciertos síntomas. Por ejemplo, una dificultad repentina para hablar podría ser el primer signo de un derrame cerebral.

Qué revelan los valores en sangre: ¿Qué significa un nivel alto de homocisteína?

Un alto nivel de homocisteína también aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular. Además, como resultado pueden producirse trombosis, aterosclerosis u otras enfermedades cardiovasculares. El valor puede aumentar como resultado del tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, el envejecimiento o una enfermedad. Además, algunas deficiencias en vitaminas (B6, B12, B9) pueden aumentar su valor.

Valores en sangre: la vitamina D juega un papel importante en la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer

El valor de la vitamina D no debe ser descuidado. La vitamina D es responsable de huesos fuertes, un sistema inmunológico fuerte y un sistema nervioso saludable. Además, la vitamina D juega un papel importante en enfermedades como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares e incluso el cáncer. Más información al respecto Conteo sanguíneo alto o bajoLos valores a verificar y cómo interpretarlos se pueden leer en nuestra descripción general.

