Cinta en vivo del virus Corona: +++ 06:25 El presidente de la Cancillería Brown defiende al Comité Permanente de Inmunización +++

El jefe saliente de la cancillería, Helge Braun de la CDU, defiende al Comité Permanente de Inmunización (STIKO) contra las crecientes críticas. “Por el bien de la seguridad de los medicamentos, es muy importante que el Comité Permanente de Inmunización emita una recomendación solo cuando se confirmen los hallazgos científicos”, dijo Brown a Spiegel. “Me alegra que ahora esté claro que todas las personas mayores de 18 años deben recibir la vacuna de refuerzo después de unos seis meses”. Recientemente, dados los numerosos avances en la vacunación, ha habido una creciente falta de comprensión de que el comité no había hecho esta recomendación antes. Brown, que se postula para la presidencia de la CDU, ha expresado su escepticismo sobre la vacunación obligatoria planificada de algunos grupos profesionales. “Estoy a favor, aunque temo que la vacunación parcial aumente la división social”, dijo. “Y romper una ola tan grande, no haría una gran contribución si se vacunara a grupos profesionales más pequeños. Pero, por supuesto, marca una clara diferencia en las instalaciones”. Ahora hay que desarrollar la capacidad rápidamente para poder vacunar más. La situación es “lamentablemente trágica”.

+++ 05:53 RKI informa 52,970 nuevas infecciones – la tasa de infección aumenta a 340,7 +++

El Instituto Robert Koch (RKI) informó 52,970 pruebas positivas en 24 horas. Eso es 4,330 casos más que el viernes de hace una semana, cuando se reportaron 48,640 nuevas infecciones. Según el tablero de RKI Sajonia no ha informado de ningún caso nuevo hasta ahora, por lo que el número de nuevas infecciones podría ser aún mayor. La tasa de incidencia de siete días aumenta a 340,7 desde 336,9 el día anterior. El valor indica el número de personas infectadas con coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Otras 201 personas han muerto a causa del virus. Esto aumenta el número de muertes reportadas en un día a 52 970. En total, casi 5,25 millones de pruebas corona han sido positivas hasta ahora en Alemania.

Nota: Los números de RKI suelen diferir ligeramente de los datos de estado que ntv.de proporciona diariamente por la noche. El equipo de datos de ntv.de tiene acceso directo a los números de registro de los estados federales, publicados por ministerios y organismos locales. Por otro lado, RKI se adhiere a los canales de denuncia prescritos legalmente, lo que puede provocar retrasos.

Además, los valores diarios relevantes determinan diferentes períodos de registro: la evaluación de ntv recopila la información del país publicada por la noche y la utiliza para calcular el estado diario del número de casos notificados, que generalmente se publica a partir de las 8 pm. Por otro lado, el sistema de puntuación RKI tiene en cuenta los informes recibidos hasta la medianoche, y el estado actual de los datos se anuncia a la mañana siguiente.

+++ 05:27 Los expertos advierten: demasiado peso aumenta el riesgo de contraer Covid 19 +++

Según los expertos, las personas con sobrepeso tienen un mayor riesgo de complicaciones por la infección por corona, incluso si no han llegado a la vejez. “Cuanto más pesa una persona, mayor es el riesgo de morir por Covid-19. Vemos esto en los datos científicos, especialmente en adultos de 40 a 60 años”, dijo el director de la Sociedad Alemana de Obesidad, Jens Aberl. La asociación de especialistas aconseja a los que no han sido vacunados en el grupo que se vacunen contra la corona lo antes posible o a los que ya han sido vacunados que reciban una dosis de refuerzo rápida. El comité de vacunación permanente incluye a personas con un índice de masa corporal (IMC) de más de 30 entre los grupos con mayor riesgo de sufrir ciclos graves de Covid 19.

+++ 04:53 Los hospitales de Baviera posponen las operaciones de cáncer debido a la sobrecarga +++

Dado el aumento desenfrenado del número de infecciones, los hospitales de Baviera advierten de un aumento inminente de unidades de cuidados intensivos y piden restricciones más estrictas sobre el contacto. “La situación actual es mucho más dramática que en Baviera durante toda la pandemia”, dijo el director gerente de la Asociación de Hospitales de Baviera, Roland Engehausen, a “Augsburger Allgemeine”. Debido a la falta de capacidad en las clínicas bávaras, incluso las operaciones de cáncer deben posponerse indefinidamente. El transporte de pacientes a los estados federales vecinos también sería más difícil. Actualmente, el número de pacientes en cuidados intensivos por corona en Baviera está aumentando en aproximadamente un 30 por ciento cada semana.

+++ 03:55 La Asociación Médica Federal da la bienvenida a las decisiones de COVID-19 de los gobiernos federal y estatal +++

El presidente de la Asociación Médica Alemana, Klaus Reinhardt, acogió con satisfacción las decisiones de la reunión del estado federal sobre la crisis de Corona en principio, pero advirtió que las medidas podrían endurecerse en tres semanas. “Queda por ver si son suficientes para controlar la situación de la infección y prevenir una sobrecarga de clínicas”, dijo Reinhardt a los periódicos Funk Media Group. El director médico dijo que era importante recopilar y recopilar datos e información sobre “qué medidas son efectivas y dónde deben revisarse” a través de la evaluación acordada de las decisiones el 9 de diciembre.

+++ 03:09 Berlín Ice Stadium cerrado debido a agresiones físicas al personal de higiene +++

La pista de hielo de Berlín-Neukölln está cerrada al público de viernes a domingo. El cierre temporal es causado por ataques verbales y físicos al personal de la pista de hielo durante los controles de entrada para hacer cumplir las reglas de higiene del coronavirus, anunció la Oficina del Distrito de Neukölln. En consecuencia, los ataques dieron lugar a operativos realizados por la Policía y la Oficina de Orden Público. Según la autoridad, el deporte de clubes sigue emergiendo.

+++ 02:37 Los médicos de Baden-Württemberg critican la compra de ventiladores inútiles +++

Los médicos de la clínica de Baden-Württemberg han criticado los ventiladores chinos por valor de 53 millones de euros, que se compraron como reserva de emergencia, como una compra incorrecta. Rara vez se ha utilizado alguna de las 1.000 máquinas de UCI en 121 clínicas, están lejos de los estándares técnicos modernos. “Nunca los usaremos, pero aún así cuestan dinero porque tienen que ser tratados”, dijo Helen Hueberl, directora médica de la Clínica Universitaria de Tübingen en Stuttgarter-Zeitung y Stuttgarter-Natrichten.

+++ 01:49 El médico tiene prohibido trabajar para cientos de vacunas incorrectas +++

Debido a cientos de supuestas vacunas corona incorrectas, el médico de familia del norte de Suabia inicialmente ya no puede trabajar. El Tribunal de Distrito de Nuremberg impuso una prohibición temporal al hombre porque se decía que había vacunado a los pacientes entre mediados de abril y finales de septiembre, dijo la oficina central para combatir el crimen en el sistema de salud de la Fiscalía de Nuremberg. . El tribunal de distrito presume que el médico actuó de manera flagrante en violación de su deber y, por lo tanto, también recibirá una prohibición profesional en la audiencia principal aún pendiente. Independientemente de la decisión en Nuremberg, la policía criminal en Dillingen continúa investigando supuestas vacunas falsas.

+++ 00:53 Streeck se queja de fallas en la información sobre vacunación +++

El virólogo Hendrik Strick en Bonn lamentó las omisiones políticas a la luz de la baja tasa de vacunación contra Corona y pidió una nueva intensificación de la campaña de vacunación. “Lo que más extrañé de los meses de verano no fue solo un anuncio de vacunación, eso no fue suficiente, sino también educación real sobre vacunación”, dijo Streeck en Maybrit Illner de ZDF. Muchos ciudadanos todavía no están seguros y temen si deben vacunarse.

+++ 00:07 La República Checa ofrece una base 2G basada en el modelo bávaro +++

La República Checa está endureciendo sus medidas para Corona, ante el fuerte aumento del número de lesionados. A partir del lunes, la regla 2G se aplicará en restaurantes, bares, hoteles y muchas otras instalaciones, anunció el director ejecutivo del gobierno, Andre Babis. “Nos inspiramos en el modelo bávaro, que se basa en el hecho de que solo quienes han sido vacunados o recuperados tienen acceso a servicios, hoteles y reuniones”, dijo Babis en Twitter en línea.

+++ 23:35 Investigaciones contra el entrenador del Werder por presunto certificado de vacunación +++

Según el club, se ha abierto una investigación contra el entrenador del Werder Bremen, Markus Anfang, por el presunto uso de un certificado de vacunación falso. Y dijo en un comunicado que de ello se informó a la dirección del equipo de Segunda División de la Liga de Fútbol. “En una conversación personal con la dirección, Marcus Anfang rechazó firmemente estas acusaciones y le aseguró categóricamente que había sido completamente vacunado y que no había utilizado un certificado de vacunación falso”, se lee en el anuncio de Werder.

+++ 23:15 Los Países Bajos, Bélgica, Grecia e Irlanda deberían convertirse en áreas de alto riesgo según el informe +++

Según un informe de prensa, el gobierno federal quiere que Bélgica, los Países Bajos, Grecia e Irlanda sean declarados áreas de alto riesgo debido al continuo aumento en las cifras de Corona. La nueva clasificación se aplicará a partir del domingo, informa Funke Media Group Newspapers. En consecuencia, viajar a estos países es más difícil para las personas no vacunadas. Después de regresar, tendrán que pasar a una cuarentena de diez días, que podría terminar en cinco días como mínimo.

+++ 22:22 Guido Kantz Director de televisión Corona Hat +++

El presentador de televisión Guido Kantz dijo que dio positivo por coronavirus. El hombre de 50 años escribió en Facebook: “No puedo decir cuándo y dónde me infecté. Me han vacunado dos veces y me hago la prueba todos los días durante 14 días”. Kantz, quien dirige, entre otras cosas, el programa ARD “¿Entiendes la diversión?” Leve, en cuarentena según su aporte: “Estoy bien y tengo síntomas leves hasta ahora”.

+++ 21:54 En Sajonia-Anhalt y Baviera la incidencia está aumentando significativamente +++

La tasa de infección de siete días está aumentando en casi todos los estados federales; solo en Turingia el valor cae ligeramente. Los aumentos son particularmente evidentes en Sajonia-Anhalt (+56,1), Baviera (+43,0), Brandeburgo (+32,5) y Mecklenburg-Vorpommern (+31,7).

+++ 21:21 Estado actual de los datos en Alemania: 63.505 nuevos casos notificados +++

El número de casos de coronavirus notificados en Alemania ha aumentado a 5216201. Como lo demuestra la información de las autoridades estatales evaluadas por ntv.de, se han agregado 63,505 nuevos casos. Según las estadísticas de las autoridades, este es el mayor incremento diario desde el inicio de la epidemia (el Instituto Robert Koch reportó un total de 65.371 nuevos casos en la mañana con un leve período de recuperación). El número de muertes relacionadas con la infección aumentó en 270 a 98 593. En la semana anterior hubo 215 muertes. Aproximadamente 553,900 personas están infectadas actualmente.

La tasa de incidencia (valor R de 7 días) fue determinada por el Instituto Robert Koch (RKI) como 1,08 (anterior: 1,04). Según el Registro de Cuidados Intensivos DIVI, 3.431 pacientes con Covid 19 están siendo tratados actualmente en cuidados intensivos en Alemania, 1.733 de los cuales se someten a ventilación invasiva. Actualmente, 3.192 camas de cuidados intensivos todavía están disponibles en las clínicas alemanas.

