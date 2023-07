Clasificación Moto3 Argentina 2023: Pole consecutiva para Ayumu Sasaki

(Motorsport-Total.com) – Al igual que Portimao, Ayumu Sasaki ganó a la competencia en la clasificación de Moto3 en Argentina. En la última vuelta, el piloto de Husqvarna superó a todos con un mejor tiempo de 1:48.539 minutos. Deniz Öncü (KTM) y Diogo Moreira (KTM) completaron la fila uno.

Ayumu Sasaki asalta Portimão y Pole

La calificación comenzó en condiciones casi secas. Solo había unos pocos parches mojados en el asfalto por la lluvia de la mañana.

En la primera sección de calificación, 14 pilotos lucharon inicialmente por las cuatro primeras posiciones, ingresando así a la Q2. Lo defendían Ivan Ortola (KTM), Öncü, Jose Antonio Rueda (KTM) y Ryusei Yamanaka (GasGas).

Öncü luego pasó a luchar por la pole position. El piloto de Ajo tomó la delantera en su primera vuelta rápida y no la abandonó por mucho tiempo. El récord inicial de Turquía estuvo bajo presión solo cuando el estadio volvió a salir durante los últimos dos minutos y medio de la sesión.

Varios pilotos establecieron mejores tiempos de campo. Al final, sin embargo, solo Sasaki pudo desplazar a Öncü de la cima. Sin estela, superó a Öncü por 0,603 segundos para conseguir su quinta pole en Moto3.

“Estoy muy feliz”, comentó Sasaki sobre su renovada victoria en la pole. “En mi primera carrera, no pensé que me hubiera metido en el green. De todos modos, me cancelaron y estaba muy nervioso”.

“Pero el equipo mantuvo la calma e hizo un trabajo fantástico. Solo mi última vuelta fue muy rápida. Me sorprendió”.

Las siguientes tres posiciones detrás de Sasaki no cambiaron con Öncü, Moreira y Ortola. Jaume Masia (Honda) ha subido a la quinta posición, justo por detrás de su compañero de equipo Tatsuki Suzuki. Detrás de ellos estaban David Alonso (Cass Gas), Scott Acton (Honda) y Andrea Migno (KTM).

Este último sustituye al lesionado Lorenzo Phelan en la plantilla del CIP Green Power este fin de semana. Mignot pierde su plaza habitual en Moto3 a partir de 2022.

Completando el top 10 estaba el ganador de Portimao, Daniel Holgado (KTM). El novato Ruda, que terminó cuarto en su debut hace una semana, se estrelló en la curva 5 y terminó 13°.