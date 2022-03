Clasificación para la Copa del Mundo: el partido de Brasil contra Argentina cancelado debido al desorden de Corona

El fútbol sudamericano fue objeto de burlas como cuatro jugadores argentinos Phipp y funcionarios brasileños descalzos en el medio de la cancha. El Súper Clásico de Sao Paulo fue cancelado. La policía federal brasileña está investigando actualmente.

Lionel Messi vio a su amigo Neymar perdido. “¿Por qué no has actuado antes?” El capitán argentino, de manera hilarante, se inquietó al escuchar el alboroto. Solo dos superestrellas del Paris Saint-Germain no han entendido el mundo del fútbol desde la cancelación del Super Clásico entre Brasil y Couchos el pasado domingo.

El reloj del partido se acercaba a los cinco minutos cuando Anvisa, un oficial brasileño de vigilancia de la salud, y policías federales ingresaron al césped del Estadio Nio Kumica en São Paulo. Después de un tiempo, los jugadores argentinos desaparecieron hábilmente en el vestuario y nunca regresaron.

A ocho semanas del final prematuro de la esperada eliminatoria mundialista, Messi y compañía se enfrentarán a él y Neymar en la Copa América. La Copa del Mundo, como sede de la Copa del Mundo de 2022, decidirá ahora sobre sus consecuencias.

La FIFA emitirá una sentencia salomónica en base a un calendario ajustado. Los dos líderes de Eliminatorios tienen claro a Qatar de todos modos. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, describió los incidentes en un mensaje de video a la Asamblea General de la Asociación de Clubes Europeos de la ECA como “locos”, pero enfatizó: “Debemos abordar estos desafíos agregados a la crisis de Corona”.

FA brasileña ‘totalmente sorprendida’

La broma fue provocada por los seguidores de la Premier League Emiliano Martínez, Emiliano Beundia (ambos del Aston Villa), Cristiano Romero y Giovanni Lo Celso (ambos del Tottenham Hotspur), quienes no mencionaron en el formulario de inscripción del viernes que estaban en los octavos de final. Años días en el Reino Unido, uno de los cuatro países en la lista de peste roja de Brasil. Así evitaron 14 días de aislamiento forzoso. Martínez, Romero y Lo Celso también estuvieron en los inicios del XI del Cáucaso.

¿No podrían las autoridades haber tomado medidas antes de esto? Por eso, la asociación brasileña CBF “se mostró completamente sorprendida en el momento (…) del juego ya en marcha”. Esto es especialmente paradójico porque la restricción no se aplica a los brasileños. Como un virus atrapado en el pasaporte…

El técnico argentino Lionel Scaloni no sabe nada

Según el presidente interino de la CBF, Ednoldo Rodríguez, un representante designado por la CONMEBOL, la organización paraguas continental, confirmó que el cuarteto podría tocar. El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, también dijo: “No hemos sido informados de que no podrán jugar en ningún momento”.

Por otro lado, en aclaración de Anvisa, representantes de CONMEBOL, CBF y la asociación argentina AFA habrían sido informados el sábado sobre el aislamiento de los cuatro jugadores. No hay solicitud de exención por parte de Argentina.

La policía federal brasileña investiga ahora a los tres argentinos por simular hechos falsos. En Brasil, esto se castiga con hasta cinco años de prisión. Los militares ya habían salido del país, pero ya habían hecho sus declaraciones.

© Getty

Messi y compañía. Probablemente se encerraron en la cabaña.

Según el sitio web UOL Esporte, los argentinos se encerraron el domingo en un hotel y vestuario para escapar del acceso de las autoridades brasileñas.

Cuando el copiloto ingresó a la cancha, el defensa gaucho Nicolás Ottamendi intentó sacarlo de la cancha. Anteriormente, los funcionarios al margen también hicieron retroceder a los agentes del orden.

Casi 50 minutos después del inicio de la burla aislada, el árbitro Jesús Valencuela (Venezuela) detuvo el juego. Porque Argentina ya no se puede sacar del vestuario. Selecao realizó una sesión de capacitación en el sitio de demostración. El 16 de noviembre, los dos vuelven a chocar en el partido de vuelta. Espero que no haya lugar para la confusión entonces.