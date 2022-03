Clasificatorios Mundiales CONCACAF »Noticias Argentina tras portería a cero en el Mundial

Argentina y Brasil terminan empatados sin goles en un clasificatorio mundialista entre los gigantes sudamericanos en Qatar. La “Albiceleste” rodeando a su estrella Lionel Messi fue suficiente para clasificarse como el equipo número 13 para la final de 2022. Brasil ya había sido confirmado como el jugador titular para la Copa del Mundo.

Después del intenso partido en San Juan, Argentina, Messi dijo: “Fue un trabajo duro. Las posibilidades de gol de ambos equipos eran bajas. Eso no apagó el ánimo: la selección argentina y Messi emocionaron especialmente a los aficionados de provincias”. estaban esperando en la fila.

Messi estaba de vuelta en el campo debido a una lesión en la rodilla, pero solo estuvo cerca de anotar después de que la estrella del PSG, Brasil, salvó un tiro de la portera Alison. Su compañero de club Neymar abandonó Brasil por un problema muscular. Vinicius Jr. desperdició una buena oportunidad para Chelsea, y Fred una vez anotó en el travesaño.

El argentino Nicolás Ottamendi se escapa de una tarjeta roja tras un codazo contra Rabinha y el final de un asistente de video. Se subió al muro de Titus, el líder de la selección de Brasil. Dijo en dirección a los árbitros que era “imposible” no mirarlo.

La racha invicta de Argentina en 27 partidos internacionales no se conoce de inmediato. Ecuador luego venció a Chile, lo que significa que América del Sur no pudo sacar a Argentina de los cuatro primeros en las rondas de clasificación. Fifth está jugando el Play-Off Intercontinental por otro puesto. Ecuador ahora tiene una buena oportunidad detrás de Brasil y Argentina, mientras que Colombia es cuarto detrás de Perú, Chile y Uruguay. Bolivia también venció a Uruguay 3-0 y sigue en la carrera.

Canadá es grande

En la región de CONCACAF (América del Norte y Central, el Caribe), Canadá es repentinamente el número uno. Sail Lorin anotó dos goles para el equipo local en la victoria 2-1 sobre México 2-1 en Edmonton. Los canadienses, que jugaron por última vez en la Copa del Mundo de 1986, siguen invictos después de ocho jornadas con cuatro victorias y cuatro empates. Actualmente está un punto por delante de Estados Unidos, que empató 1-1 con Jamaica. Brendan Aaronson de Salzburgo estuvo en el campo por los estadounidenses. México y Panamá siguen otro punto. Los tres primeros lugares están en Qatar, mientras que el cuarto play-off está negado.

La selección de Costa de Marfil tuvo que enterrar su sueño mundialista en la eliminatoria de África. Camerún ganó el primer juego de la ronda 1-0 y avanzó a la etapa decisiva. También están Argelia, Nigeria y Túnez a partir del martes. RD Congo, Egipto, Ghana, Malí, Marruecos y Senegal ya avanzaron a la ronda de play-off. Diez equipos ahora competirán en cinco eliminatorias de dos partidos por cinco boletos para la Copa Mundial Africana.

