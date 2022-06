Clímax emocional en solo diez minutos

a: Michael Schleicher

Los Rolling Stones en el Estadio Olímpico (desde la izquierda): Ronnie Wood, Mick Jagger y Keith Richards. En la batería: Steve Jordan. © Sven Hoepe / D

Los Rolling Stones tocaron en el Estadio Olímpico de Munich el domingo por la noche. Después de Madrid, el concierto fue la segunda parada del Sixty Tour, con el que los Stones celebran el 60 aniversario de su banda.

MÚNICH – Apenas han pasado diez minutos de esta noche de fiesta en el Estadio Olímpico cuando se encamina a su primer clímax emocional. Los Rolling Stones acaban de terminar su “ataque de nervios” de 1966 en una versión deliciosamente espeluznante cuando el baterista y amigo Mick Jagger, el ávido hombre del traje de la banda, recuerda: Charlie Watts, quien murió el pasado agosto. “Le extrañamos muchísimo.” Las palabras de Jäger aún no se desvanecieron cuando el cielo se abrió por primera vez este domingo de Pentecostés sobre el Parque Olímpico, y el sol envió un saludo alrededor del mundo, lleno de hermosas puestas de sol. Así que era realmente sol.

Parada de los Rolling Stones en el Estadio Olímpico de Múnich

subordinar Espectáculo de piedra en Munich Es el concierto número dos de La actual Gira Europea, que arrancó el miércoles 1 de junio de 2022 en Madrid. También es el espectáculo número 116 en Alemania desde la fundación de la banda hace 60 años, que Jäger informará más tarde en la noche. Los británicos no solo están usando el aniversario para mostrar su idoneidad (Ronnie Wood, el más joven del trío, cumplió 75 años), sino sobre todo para algún tipo de revival. Mira aquí: estas son nuestras raíces. Están profundamente arraigados en el blues.

Esto se puede experimentar, por ejemplo, en “Vivir en un pueblo fantasma”. La interpretación de los Stones de esta “canción de Corona” de 2020 es en realidad uno de los signos de exclamación musicales de la actuación. La canción se cuela y se instala en el estadio abarrotado como un pequeño número de percusión de blues malo: Keith Richards y Ronnie Wood tocan impulsos en sus guitarras y entre ellos hasta que entra el arpa de Jagger y la gloriosa diversión se vuelve loca.

Mick Jagger: “Ayer me tomé una cerveza en el Jardín Inglés”

El delantero está en buena forma en Múnich. Durante la primera media hora tuvo que bombear y recuperar el aliento de vez en cuando, pero luego encontró su ritmo, bailando como derviches, coqueteando con el público de manera elegante (“¡Servus Minga!”) – Y hablando de un sábado libre en la ciudad: “Ayer tomé una cerveza en el jardín inglés. Hacía tiempo de bikini. No hay muchos bikinis esta noche”. , quienes ya han demostrado con “Tumbling Dice” cuánta alma tienen. Sin duda extraño tu momento Daryl Jones. Con su juego sutil e imaginativo en el bajo, le da al título una urgencia instantánea fuera de cualquier rutina. Al menos ahora ya nadie está sentado en el campo.

Los Rolling Stones en Munich: Una vista del estadio olímpico completo. © Félix Hörhager / dpa

Las voces armoniosas como “Out of Time” ciertamente muestran cuán buena es la relación entre los Stones y su audiencia, pero especialmente “You Can’t Always Get What You Want” cuando la banda mantiene un ritmo decente al final atrae – y sin embargo nunca se queda sin curva. Hablando de fanáticos: han estado en Munich desde el principio cuando Jagger y Richards Wood no solo recordaron a Charlie Watts (1941-2021) con un videojuego glamoroso, sino que también establecieron el ritmo de apertura con Street Fighting Man. Buena idea y reconocimiento apropiado. Desde la muerte del baterista, Steve Jordan ha estado detrás de la batería: prefiere un sonido rico y nítido, y una base sólida para la guitarra, a veces sorprendente, de Wood y Richards.

Los Rolling Stones en Munich: Imágenes de la guerra en Ucrania

Antes de que los Stones se mareen de verdad después de más de dos horas de la “satisfacción” final, está “Gimme Shelter” y una gran actuación de Sasha Allen, que hace un dúo poderoso y adorable con Jagger. Además, este título de 1969 también ofrece un momento que, como el comienzo de esta velada, apunta más allá de la música: las pantallas muestran imágenes de ciudades ucranianas devastadas por los ataques rusos. ¿Es sólo Rock’n’Roll? Pensar.

