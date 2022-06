La estrella de ‘Adiós Alemania’ Julia Holz: ‘¿Es este realmente mi cuerpo ahora?’

Ahora, el hombre de 35 años está haciendo una larga declaración en Instagram, lo que demuestra una cosa por encima de todo: no se puede confiar en un entorno sensible, incluso después de los peligrosos golpes del destino.

La estrella de ‘Adiós Alemania’ Julia Holz está profundamente entristecida por los insultos

Julia Halls escribe sobre una foto que dice que tomó hace unos cuatro meses: “Sí, estoy engordando y sí, ¡tengo muchas cicatrices en mi cuerpo! ¿No me importa? A veces sí y a veces no”. Luego, también hizo conscientes a sus fans de la mala ocasión que la obliga a hacer su declaración: “El fin de semana me permitieron escuchar lo gorda y fea que me había vuelto. Bueno, en realidad, las mujeres no lo dijeron directamente”. tampoco, ¡pero me blasfemaron en voz alta y lo escuché todo!” Luego agrega: “Tengo que ser honesta, me golpeó”.

Ella lloró y se fue directamente a su casa, borró sus historias y dejó su teléfono celular a un lado por ahora. “¡Siempre he sido una mujer segura de sí misma y me atengo a todo! Pero realmente me golpeó en este momento y me golpeó profundamente en el corazón y la cabeza”.