Cobro de deudas dudoso: se ha investigado el comportamiento de la subsidiaria EOS de Otto

de: johannes noss

El comportamiento de cobro de deudas de la filial de Otto, Eos Investment, está siendo investigado en los tribunales © Otto Group

El comportamiento del cobrador de deudas EOS Investment está siendo investigado en los tribunales. La subsidiaria de Otto recauda fondos para una empresa hermana.

Hamburgo – La Asociación Federal de Centros de Consumidores ha presentado una demanda demostrativa ejemplar contra la subsidiaria de Otto, EOS Investment GmbH. La razón es el comportamiento de la empresa de cobro de deudas EOS, como se le llama. El Tribunal Supremo Regional Hanseático de Hamburgo se ocupará de la denuncia presentada por el Centro de Asesoramiento al Consumidor el próximo jueves 13 de abril de 2023. Al final, puede haber una sentencia de primer orden para todo un sector.

Cobro de deudas dudoso: se está investigando el comportamiento de la subsidiaria EOS de Otto

En concreto, según el tribunal, la Asociación Federal de Centros del Consumidor acusa al Grupo Otto de permitir la cesión de créditos del grupo y de terceras empresas para cobrarlos ellos mismos. La empresa hermana se lo deja a la filial de Otto, EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH (EOS DID GmbH), que se especializa en este campo. Luego factura a los consumidores incumplidos por los costos de cobranza incurridos.

Traductor: Se supone que Otto dirige su propia empresa de cobro de deudas con EOS Inkasso para cobrarle a este cliente moroso terribles tarifas de cobro, que generalmente están reservadas para las empresas de cobro extraterritoriales. De esta manera, se supone que Otto se enriquecerá con clientes que ya son financieramente vulnerables.

La Asociación Federal de Consumidores quiere evitar esto y ha decidido que EOS Investment GmbH no puede reclamar los costos operativos de EOS DID GmbH. Porque no es posible que una de las empresas hermanas cobre a la otra empresa y luego reclame los costos al consumidor. Dado que los acreedores y los proveedores de servicios de cobro de deudas forman parte de un grupo, EOS Investment GmbH tiene que asumir el costo del cobro de reclamaciones.

Prácticas comerciales de EOS Inkasso: el Tribunal Superior Regional Hanseático negocia la conducta comercial

EOS Investment GmbH ve las cosas de manera diferente. Según el tribunal, pretende actuar como cualquier otro acreedor que, en general, puede reclamar el reembolso de los gastos de cobro como daños por demora. No hay diferencia si un servicio de cobro de deudas lo proporciona una empresa del grupo o una empresa no perteneciente al grupo; en ambos casos, los costos deben ser pagados por el deudor.

Con un procedimiento declarativo típico, es posible aclarar cuestiones jurídicas importantes para un gran número de relaciones jurídicas en un solo procedimiento, declaró el tribunal. Esto tiene por objeto compensar el hecho de que a menudo es demasiado caro para los consumidores reclamar individualmente daños o compensación por defectos relativamente pequeños. El fallo es vinculante para los consumidores que han registrado sus reclamos en el registro de quejas de la Oficina Federal de Justicia, en este caso específico, son 687 consumidores. (Juan/dpa)