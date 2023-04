gorjeo, inc. Ya no existe: X Corp es propiedad de X Holding de Elon Musk

Twitter, Inc. ahora es X Corp. En consecuencia, Twitter ya no existe con el nombre original de la plataforma, que claramente sigue siendo apropiado como dominio y nombre para el servicio. X Corp también es propiedad de X Holdings Corp. Y, por supuesto, esto concierne a Elon Musk. El año pasado, antes de hacerse cargo de Twitter, fundó tres empresas llamadas X, a saber, X Holdings I, II y III.

El cambio de marca de Twitter se ha dado a conocer Documentos de un caso judicial, que decía: “… por la presente anunciamos que Twitter, Inc. se fusionó con X Corp. y, por lo tanto, ya no existe”. También dice que X Corp. Es una empresa privada cuya casa matriz es X Holdings Corp. Los números romanos de las tres empresas constituidas el año pasado no aparecen aquí, por lo que deben tener otro nombre o un cambio de nombre anterior. La acción incluye varias redes sociales y el tema de la prohibición permitida.

Según otro documento, Twitter y X se fusionaron el 15 de marzo en Nevada. Por lo tanto, X Corp también está domiciliada en el estado de Nevada y está sujeta a la ley estatal de EE. UU. Ya existe una Tesla Gigafactory and Loop, una carretera subterránea de Tesla que conectará las salas de exhibición y los hoteles de Las Vegas en el futuro.

El cambio de nombre no es sorprendente. Elon Musk originalmente justificó la compra de Twitter al querer convertir la plataforma en una aplicación integral llamada X. El modelo para esto es la súper aplicación china WeChat, un servicio de chat nativo que se ha ampliado para incluir funciones como un sistema de pago. . Allí es posible comprar en la aplicación, pero también concertar una cita con un médico o visitar una peluquería. En consecuencia, el servicio de SMS en sí puede ser renombrado X.

La X es claramente la letra favorita de Musk: el servicio de pago que fundó, que luego se fusionó con PayPal, ya se llamaba X. Musk posee el dominio X.com, su compañía espacial se llama SpaceX y uno de sus hijos también se llama X AE A – XII, el más joven está escuchando Exa Dark Sideræl.

No está claro si la empresa matriz también se hará cargo de las otras empresas que Elon Musk ha fundado y que él dirige. A la luz de las diferentes estructuras de propiedad, esto será algo difícil. Google puede servir como modelo a seguir: el grupo se reorganizó como sociedad de cartera en 2015 bajo el nombre de Alphabet.



(emw)