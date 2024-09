Coca-Cola presenta la ‘innovación más audaz’ para la Generación Z

Eso es lo que parece, Coca-Cola Generación Z, o al menos eso pensaba Coca-Cola.Foto: AP/Pepito Matthews

De alguna manera, Coca-Cola ha logrado oscilar siempre al borde del buen gusto, pero nunca caer. La Sprite con sabor a pastel ha sido popular, la Coca-Cola de vainilla es un clásico y la Fanta de sandía con sabor a arcoíris ya no existe, pero seguramente ganará una base de seguidores.

A veces hay algunos valores atípicos, no en términos de sabor, sino en términos de apariencia. La cola de canela ha estado disponible periódicamente en Navidad en los últimos años. Es raro que una variedad se suspenda por completo. Pero uno de ellos está desapareciendo del mercado. Uno que en realidad fue diseñado para un público joven.

Coca-Cola especiada: ¿“La innovación más audaz de la marca”?

Se dice que tiene un sabor típico a cola con un intenso sabor a frutos rojos, especiado a Coca-Cola. Un sabor que, con suerte, atraerá a la Generación Z. Cualquier persona nacida (casi) entre 1995 y 2010 forma parte del grupo objetivo.

La variedad se creó partiendo del supuesto de que los jóvenes prefieren los sabores fuertes. Es evidente que Coca-Cola lleva algún tiempo trabajando en esta diversificación. Por supuesto, hace unos meses hubo anuncios elocuentes al respecto. Spiced es la “innovación de marca más audaz” de la empresa. Hasta ahora sólo estaba disponible en Norteamérica. Pero su lanzamiento al mercado también está previsto en otros países. En definitiva, el sabor siempre debe estar disponible.

Pero sólo lo que se vende bien dura. en cnn La empresa confirma las prisas. Después de sólo seis meses, dejó de producir cola de frambuesa porque se preocupaba por lo que gustaba a los clientes. Si eliminamos el boom de las relaciones públicas, significa que había muy poca demanda y la producción no valía la pena. Queda por ver si esto es cierto o no. No hay cifras de ventas exactas para Spiced.

Barritas de Coca-Cola con sabores fuertes

Coca-Cola todavía quiere apegarse al concepto de “sabores atrevidos”, como le dijo a CNN el vicepresidente de marketing, Su Lin Cha: “Los consumidores buscan sabores más atrevidos y complejos”. Se trata de una tendencia que “vemos con la comida, pero también con las bebidas”.

Así que podemos esperar más variedades locas. Con eso en mente, también puedes aportar algunas ideas a la sala. El pepino sería un ejemplo porque es refrescante. O chocolate, porque chocolate. Para los más valientes, habrá una auténtica versión “especiada”, es decir, con cardamomo, canela y clavo, porque ¿por qué no?