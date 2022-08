Colonia llega a la discoteca en Ballermann: Marietta Kollner abre su “pequeño paraíso” | entretenimiento

¡Viva España se convierte en Viva Colonia!

El estilo de vida original de Colonia está disponible a partir del 1 de septiembre en la nueva discoteca Schlager directamente en Bierstrasse am Ballermann. La estrella de la música renana para sentirse bien, Marietta Kollner (64, “Bad Girls Go to Mallorca”) abrió Marietta’s Little Paradise.

BILD aprendió esto exclusivamente.

Así es como se ve Marietta Kollner en la vida normal. DJ Marc Colonia está que arde con las temperaturas. La entrada al “Pequeño Paraíso de Marita” en Bierstrasse sigue siendo simple. Kollner: “A partir del 1 de septiembre, nadie puede perdernos de vista”. Se adapta a unos 400 invitados. El salón de baile se llamaba “Carrusel”. La entrada debe ser gratuita. Pero algunas noches hay un consumo mínimo. Foto: privada

¿Quién puede esperar el nuevo restaurante del sótano?

Marietta Kollner, también conocida como ‘Et Fussich Julche’ (por la peluca pelirroja que usa durante las actuaciones), sonríe a BILD: “Desde la segunda semana de septiembre, las llamadas ‘Semanas de Colonia’ se han organizado en Ballermann durante décadas. Muchos renanos viajan allí, por supuesto, no solo desde la ciudad de la catedral. Y celebran la vida allí. Trayendo los Pittermänchen, estos son los pequeños Tambores Kölsch Incluso hay un pequeño desfile de carnaval tradicional con muchos turistas enmascarados. Lo que no había antes es una discoteca donde se toca principalmente música de colonia, árboles de hoja perenne de carnaval y cosas nuevas de la comunidad de artistas de Jecken. Agregaremos éxitos actuales y fiesta canciones al menos hasta finales de septiembre. Además, los artistas del carnaval de Colonia y famosos cantantes pop de la región actúan con nosotros “.

La cantante también tiene el poder de tres fuera del carnaval. Lleva 56 años sobre los escenarios y se suma a la diversión de todos. Aquí intercambia pelucas con el comediante Heiko Harrig (en su papel de abuela de Gertrude) Foto: privada

¿No es eso un riesgo en el desafiante panorama gastronómico de Playa de Palma?

Kölner pensativo: “Sí, eso es todo. Absolutamente. Pero también quería devolverles algo a las personas que me han apoyado durante décadas. Quieren celebrar su música favorita. También en vacaciones. Beba mi amado Kölch. Ya tengo mi primer pedido de mesa de Prinzengarde Köln. Presentó el cantante Mickey Brühl, que consiguió el primer single de Mallorca con “Buenos Días, Matías”. Y no estoy solo. Carlos y Paul, dos restauradores experimentados, aportan experiencia. De esta forma puedo centrarme de lleno en mi papel como anfitriona”.

Marietta Kollner cuenta todos los detalles sobre la nueva discoteca Schlager, la Köllsche Wochen y por qué Mallorca fue su salvación personal en el podcast de BILD “Das 17. Bundesland”. Puedes escuchar la entrevista a partir del minuto 29.

¡Momento! ¿Azafata? Claro, Kollner ama a Ballermann. Pero la cantante suele tener mucho que ver con actuaciones en Alemania además de la sesión de carnaval. Publica regularmente selfies de los aeropuertos alemanes y del relativamente bien organizado aeropuerto de Malé. Entonces, ¿cuándo está ella realmente con los miembros del grupo?

Marietta Kollner (ese es su verdadero nombre, por cierto…) en una cita BILD Foto: privada

La cantante francamente: “Estoy allí con la mayor frecuencia posible. Pero es cierto: en Alemania, por supuesto, hice promesas que a veces se acordaron en los años venideros. Por supuesto que tengo que cumplirlas y quiero cumplirlas”. con ellos. Si es por respeto a mis fans que no están de vacaciones en este momento. Pero lo más importante es: para las semanas de Colonia en Ballermann, mi corazón pertenece a mi dulce y pequeño ‘paraíso en Bierstrasse’.