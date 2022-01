Comentario: El presidente marginado y débil de Argentina | Comentarios | DW

Los votantes han castigado al gobierno del presidente Alberto Fernández. Esta es la primera vez desde el regreso de la democracia en el país en 1983 que los peronistas pierden la mayoría en el Senado. Además, Alberto Fernández es el segundo presidente en perder una elección general durante su mandato. Después de todo, como la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sigue aferrada al poder, Fernández no pudo salir de ese aprieto.

Las elecciones primarias celebradas en septiembre ya fueron un precursor de la actual derrota. El oficialismo perdió una gran cantidad de votos solo en la capital argentina y, más importante aún, en el bastión histórico del peronismo en la provincia de Buenos Aires.

Acciones sin efecto

La pérdida de reputación del presidente Fernández es resultado del descontento popular por los efectos de la severa crisis económica y financiera que tal o cual gobierno anterior no ha podido enfrentar. Así, los votantes volvieron a tirar del freno de emergencia. Los aumentos en el salario mínimo y los beneficios sociales, las reformas tributarias y el congelamiento de los precios de alimentos y medicamentos no han logrado cambiar el estado de ánimo.

Autor de DW Christina Papalio

Si bien todas estas medidas han sido bien recibidas, no lograron convencer a la mayoría de los votantes de que el gobierno tiene un plan para salir de la crisis. Incluso las negociaciones exitosas hasta ahora con el Fondo Monetario Internacional sobre los préstamos tomados bajo el gobierno liberal de Macri no han obtenido mucho apoyo en las elecciones.

Argentina ha estado en un círculo vicioso durante al menos medio siglo: las demandas sociales a menudo superan el potencial económico del país, lo que lleva a subsidios en lugar de inversiones. A esto se sumó la epidemia de corona con un largo bloqueo el año pasado, lo que empeoró aún más la situación ya difícil. Una recesión severa, más del 50 por ciento de inflación, una tasa de pobreza del 40 por ciento y un crimen generalizado en los barrios más pobres de Buenos Aires: estos son los hechos que marcaron la diferencia el día de las elecciones.

El péndulo político se está moviendo hacia la derecha

Otro motivo de la derrota electoral fue la debilidad de liderazgo de Alberto Fernández frente a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las tensiones dentro de la coalición de gobierno peronista se han vuelto cada vez más evidentes en los últimos tiempos. En septiembre, el vicepresidente pidió una reorganización del gabinete que el presidente no quería hacer al principio, luego de lo cual Cristina Fernández de Kirchner renunció a la presidencia en un intento por impresionar al público.

Esta elección general refleja el referéndum sobre casi dos años de gobierno peronista y los temores de Argentina de un futuro cada vez más incierto.

La crisis argentina no permitirá vacilaciones ni esperas. Ahora el péndulo se balancea hacia la derecha. Incluso los libertarios de la minoría populista de derecha se han presentado al Congreso, especialmente aquellos que han impresionado a los votantes jóvenes con duros discursos que recuerdan a Jair Bolsanaro o Donald Trump. Esto es preocupante de cara a las elecciones presidenciales de 2023, ya que el ascenso del movimiento conservador “Juntos por el Cambio” no garantiza una solución a los problemas estructurales de Argentina. Esto ya estaba claro bajo el gobierno de Macri, que una vez perdió el poder después de asumir y solo sumió a Argentina en una crisis de inflación y deuda.

Amplio diálogo con la oposición

El presidente Fernández parece haber recibido el mensaje de los votantes de que ha anunciado un nuevo plan económico sostenible y la voluntad de entablar un diálogo con la oposición. No tiene otra opción: si quiere evitar el colapso de su gobierno al final de su mandato, no podrá tomar sus decisiones con la aprobación de su vicepresidente. A partir de ahora tiene que ser más decidido.

Si Christina Kirschner no apoya al presidente y el gobierno de Alberto Fernández no logra trazar un plan económico viable por las restricciones internas, el país seguirá al borde del abismo. Los próximos dos años no serán desafiados por un presidente débil.