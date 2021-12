‘Comentarios como este me animan’: Ruth Mushner comparte publicaciones impactantes

Ruth Mushner se defiende en Instagram.BILD: Andreas Rentz / Getty Images

Una y otra vez, Ruth Mochner envía un mensaje claro en su perfil de Instagram contra la discriminación, la vergüenza física y los comentarios de odio. En el pasado, su comunidad ya ha compartido cómo fue humillada sexualmente después de aparecer en televisión, por ejemplo.

Además, describió un caso de su pasado que recuerda muy negativamente hasta el día de hoy. Fue un comentario incómodo sobre su carácter. El jurado de “The Masked Singer” una vez más llamó la atención sobre un mensaje ofensivo que fue duro.

Ruth Mochner con un anuncio claro

Un usuario le escribió en Instagram: “¡Eres una broma! Oh, piernas y tan llenas de arrugas en la cara, jaja, ya no puedes hacer eso”. La mujer de 45 años decidió compartir el mensaje públicamente y darle un mensaje claro: Cuerpo y envejecimiento en una ‘frase’, ¡respeto! Desafortunadamente, no tienes una foto de perfil en tu cuenta, por lo que también podemos votar sobre tu apariencia aquí. Así que mi propio entorno y yo nos limitamos a evaluar tu personalidad. En una escala del 1 al 10, donde el número 10 simboliza una personalidad particularmente fea, logró un suave 1000. Felicitaciones “.

Y además: “LOL. ¡Y tú también eres valiente! Porque antes de que todos aquí se quejaran de que estoy revelando públicamente a esta pobre criatura: el comentario fue publicado públicamente en mi cuenta, no en mensajes directos”. Ruth Mochner dijo con decisión:

“En lugar de obtener ayuda, transmiten su odio personal a completos extraños”. READ Acuerdo entre ex socios comerciales: Bushido paga al jefe del clan millones en indemnizaciones

El rostro de la tele lo confirmó en nuestro rostro Comunidad el el cuerpo A menudo se asocia con mucha timidez. “Se sexualiza y se condena si algo no se ajusta a la norma de lectura social. Lo que nos falta es cualquier forma de amor, gratitud y humildad por todas las cosas que podemos “.Dice Mochner. De todos modos, alentarán tales comentarios a su manera. Razón:

“Porque aunque parezcamos algo más iluminados con la presencia de mujeres mayores de cuarenta años, probablemente necesitemos más visión sin filtros en los medios. La televisión y las redes sociales ciertamente tienen una función ejemplar a la hora de tratar determinados temas. Las mujeres en particular., Pero también muchas otras personas luchan con su apariencia por el ideal eterno en los medios populares y sus asociados y por supuesto es difícil aceptar el proceso de envejecimiento si no tienen un lugar donde anclar ”.

Disfrutaba mucho de la vejez y trataba de apreciarse a sí misma, aunque, por supuesto, como muchos otros, a menudo se sentía insatisfecha e incapaz de aceptar todo en sí misma. La moderadora recibió mucho aliento de su comunidad por su declaración. Las celebridades también hablaron. La actriz Ursula Carven dijo: “¡Bueno, leona! Eres un modelo a seguir absoluto, por favor: todas las demás mujeres Instagram Deberías aguantar esos comentarios, ¡defiéndete! es el momento “.

Por cierto, Annette Muller agregó: “Solo tengo una cosa para una salchicha tan pésima: ¡el botón de borrar!” Ruth quedó impresionada por su energía al enfrentarse a todos y cada uno de ellos. La actriz Tina Rowland lo vio de esta manera: “Gran trabajo y declaración. Gracias”.

(juegos)