Vendiendo arte en madera por una suma orgullosa

En el especial de Navidad “Bares for Rares”, Horst Lechter da la bienvenida a la presentadora Kathy Hummels. Tiene una amiga y tiene dos puertas de China con ella. Además, dos mentes creativas de Munich y el candelabro que trajeron consigo causaron revuelo.

Joyas de boda, cuadros, candelabros y puertas chinas antiguas: déjelos dos días antes de Nochebuena Luces Horsty su equipo de comerciantes curiosos y recolectores de tesoros,efectivo vs raro“Los fanáticos corren más rápido. En los pies de Drachenburg, decorados con adornos navideños, la distintiva cabeza con bigote también da la bienvenida a una distinguida dama de Munich esta vez”.

Junto con su mejor amiga Kirsten Wheeler, la televisión y las redes sociales se han convertido en una de las profesiones. Kathy Hummels De camino a Koenigswinter para monetizar un antiguo chino de madera de dos puertas. El majestuoso par de puertas proviene de la finca de la familia Woeller. Pero cualquiera que conozca el tipo de Kathy sabe que la esposa del campeón mundial de fútbol es la misma. Alfombrillas Hummels Duda en estar satisfecho con el papel de “compañero”. Una vez que la cámara está al alcance, la Sra. Hummels se hace cargo.

“Quiero ser un modelo a seguir para mi hijo”

Antes de comenzar a hablar sobre el problema real, a Horst Lechter le gusta saber: “Kathy, tienes tantos proyectos diferentes en proceso. ¿Cómo puedes ponerlo todo bajo un mismo techo?” Envuelto en un manto de los Andes, el presentador explica: “Nada de esto es asunto mío. En última instancia, tengo que arder por las cosas. Al final del día, quiero idear algo que sea un modelo a seguir para mi hijo.”

La novia Kristen no es ni la mitad de famosa que su novio. Pero la mujer de Hamburgo tiene mucho que decir. “Soy fotógrafa de una tienda de moda de diseñador en línea. Y si deseo algo, me gustaría dar la vuelta al mundo”, revela Kirsten. Cathy soñó por un momento: “Bueno, si pudiera pedir un deseo, me gustaría poder volar”.

Detlev Kommel soplado

Después de un breve período de digresiones de ensueño, las dos puertas que trajo consigo están en el centro de la acción. El experto en arte y antigüedades Detlev Kommel está impresionado. Las puertas de madera, traídas de Hong Kong en la década de 1980, impresionan con los adornos en tono dorado, las ventanas de lamas detalladas y la historia de la vida pintada del propietario original.

Según Kommel, el valor de las joyas de madera asiáticas se sitúa “entre 2.000 y 2.800 euros”. En promedio, son 800 € más de lo que esperaba Kristen Wheeler. Los comerciantes también se frotan las manos cuando ven las puertas. Después de una dura competencia de licitaciones impulsada profesionalmente por Kathy Hummels (“Ahora tenemos una inflación muy alta, debería invertir su dinero sabiamente. Eso es una rareza”), el comerciante de arte Daniel Meyer aseguró las dos puertas.

La friolera de 3300 € para cambiar, razón para estar feliz por Kirsten y Kathy. Estos últimos, en particular, aplauden con entusiasmo, porque parte de la cantidad se transfiere a la cuenta de la “Fundación Alemana Antidepresión”, que siempre ha representado Kathy Hummels, después de consultar con su amiga.

Amantes de barbie ojos grandes

La pareja Alois Vollert y Michael Zimmermann de Munich ha despertado tanto interés como Kathy Hummels y Kirsten Weiler. Las dos mentes creativas (Alois es diseñador de medios, Michael trabaja como diseñador gráfico) sacaron un extraño candelabro de Barbie, que el experto Detlev Kommel, después de una extensa evaluación, estima en “2.500 a 3.000 euros”.

La fina pieza, realizada especialmente para celebrar el 35 aniversario de la famosa muñeca de plástico, también inspira a los comerciantes de Drachenburg. La joyera Susan Steiger muestra el mayor interés en el elemento de las bellas artes. “¿Queremos ponernos de acuerdo en 2.500 euros?”, Pregunta la rubia. Por supuesto, Alois y Michael están felices de golpear. “¡Gran día! ¡Ahora puede venir Christkindle!” Tu salud Alois.